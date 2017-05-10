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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:23:42 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.1
2 14.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:36:30 23:24:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 18.1
3 12.04.2017 Время Среда 21:00:07 21:42:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 16.5
4 10.04.2017 Пусть говорят Понедельник 20:03:17 20:58:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 14.1
5 10.04.2017 Налет Понедельник 21:30:23 23:29:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.9
6 16.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:35:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.0
7 14.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:53 20:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.7
8 10.04.2017 Вечерние новости Понедельник 19:45:27 20:03:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
9 16.04.2017 КВН - 2017. Высшая лига Воскресенье 22:35:18 00:47:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 16.0
10 14.04.2017 Человек и закон Пятница 18:47:08 19:50:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.9

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.04.2017 Местное время Четверг 20:44:33 21:00:07 РОССИЯ1 5.8 15.1
2 13.04.2017 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:33 РОССИЯ1 5.6 15.7
3 16.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:33:44 РОССИЯ1 5.5 13.8
4 10.04.2017 Торгсин Понедельник 20:59:34 22:02:37 РОССИЯ1 4.9 12.8
5 14.04.2017 60 минут Пятница 18:47:06 19:59:47 РОССИЯ1 4.9 16.4
6 15.04.2017 Сто к одному Суббота 09:22:36 10:09:46 РОССИЯ1 4.2 21.6
7 16.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:33:44 01:49:13 РОССИЯ1 4.1 20.1
8 15.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:13:25 РОССИЯ1 4.1 11.6
9 16.04.2017 Запах лаванды Воскресенье 14:19:16 17:51:46 РОССИЯ1 3.7 13.3
10 14.04.2017 Юморина Пятница 21:02:45 23:19:00 РОССИЯ1 3.5 10.1

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:12:59 НТВ 5.0 13.4
2 15.04.2017 Схождение благодатного огня Суббота 13:14:54 14:30:26 НТВ 4.6 19.4
3 13.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Четверг 20:40:23 21:38:14 НТВ 4.2 11.3
4 15.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:03:52 НТВ 4.0 13.0
5 16.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:22:03 18:03:32 НТВ 4.0 13.6
6 14.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Пятница 20:39:45 21:36:42 НТВ 3.9 10.9
7 16.04.2017 Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей Воскресенье 18:03:32 18:59:55 НТВ 3.8 11.6
8 15.04.2017 Секрет на миллион Суббота 17:00:30 18:58:44 НТВ 3.6 13.2
9 15.04.2017 Ты супер! Суббота 20:03:52 22:37:56 НТВ 3.5 9.7
10 15.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:37:56 23:39:22 НТВ 3.4 10.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.04.2017 Молодежка-4 Понедельник 20:00:25 21:00:34 СТС 2.4 6.7
2 10.04.2017 Воронины Понедельник 19:29:27 20:00:25 СТС 2.2 7.2
3 16.04.2017 Университет монстров Воскресенье 19:02:54 21:00:10 СТС 2.1 5.3
4 14.04.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:15 20:59:09 СТС 2.0 6.0
5 15.04.2017 Отпуск по обмену Суббота 23:04:59 01:45:30 СТС 2.0 9.2
6 10.04.2017 Миссия невыполнима Понедельник 21:00:34 23:11:32 СТС 2.0 5.5
7 15.04.2017 Ученик чародея Суббота 21:00:32 23:04:59 СТС 1.9 5.2
8 14.04.2017 Невероятный Халк Пятница 20:59:09 23:05:45 СТС 1.8 5.3
9 13.04.2017 Миссия невыполнима: племя изгоев Четверг 21:00:49 23:31:02 СТС 1.7 5.1
10 12.04.2017 Воронины (повтор) Среда 19:00:06 19:29:29 СТС 1.5 5.5

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Постскриптум Суббота 20:59:37 22:15:36 3.8 10.5
2 15.04.2017 Дом на краю леса Суббота 19:56:02 20:59:37 3.1 9.0
3 15.04.2017 Право знать! Суббота 22:15:36 23:40:45 3.0 9.1
4 10.04.2017 Право голоса Понедельник 20:21:38 21:59:08 2.0 5.3
5 12.04.2017 События. (22:00) Среда 22:00:06 22:33:46 1.9 5.4
6 16.04.2017 Нераскрытый талант Воскресенье 23:06:12 00:03:53 1.8 6.9
7 16.04.2017 Не могу сказать прощай Воскресенье 13:26:39 15:11:24 1.7 6.8
8 12.04.2017 Колодец забытых желаний Среда 17:53:51 18:49:46 1.6 7.2
9 16.04.2017 Каменное сердце Воскресенье 18:17:04 19:16:44 1.6 4.6
10 11.04.2017 Прощание Вторник 23:08:39 23:59:32 1.5 5.6

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Поздняя любовь Суббота 21:28:45 22:41:56 РОССИЯ К 1.3 3.7
2 16.04.2017 Романтика романса Воскресенье 18:51:54 19:51:56 РОССИЯ К 1.1 3.1
3 16.04.2017 Два капитана Воскресенье 20:13:19 21:44:51 РОССИЯ К 1.1 2.7
4 15.04.2017 Пророки Суббота 15:02:17 15:28:30 РОССИЯ К 0.9 3.6
5 13.04.2017 Правила жизни Четверг 20:46:43 21:12:45 РОССИЯ К 0.8 2.2
6 10.04.2017 Сати. Нескучная классика... Понедельник 20:05:51 20:45:10 РОССИЯ К 0.8 2.4
7 16.04.2017 Сердца четырех Воскресенье 15:17:13 16:46:17 РОССИЯ К 0.7 2.7
8 12.04.2017 Власть факта Среда 21:15:31 21:54:39 РОССИЯ К 0.7 1.9
9 12.04.2017 Абсолютный слух Среда 20:05:55 20:44:43 РОССИЯ К 0.7 1.9
10 10.04.2017 Больше, чем любовь Понедельник 22:57:26 23:36:21 РОССИЯ К 0.7 2.4

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.04.2017 Доказательства Бога Пятница 20:49:56 22:45:03 2.7 7.8
2 15.04.2017 Новости. (16:30) Суббота 16:30:07 16:35:43 2.5 9.9
3 13.04.2017 Защитник Четверг 20:00:06 21:45:17 2.4 6.6
4 15.04.2017 Военная тайна Суббота 16:35:43 17:02:39 2.4 9.5
5 15.04.2017 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:39 18:58:33 2.4 8.8
6 14.04.2017 "Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова Пятница 22:45:03 00:48:17 2.3 9.1
7 16.04.2017 Карпов Воскресенье 18:26:53 19:21:46 2.2 6.5
8 13.04.2017 Смотреть всем! Четверг 21:45:17 23:00:00 2.2 6.4
9 14.04.2017 Анализируй чудо. Сойдет ли благодатный огонь? Пятница 19:44:36 20:49:56 2.2 6.5
10 11.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:59:12 19:00:06 2.2 9.9

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Stand up Воскресенье 22:00:32 23:00:18 ТНТ 3.0 8.7
2 16.04.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:27 22:00:32 ТНТ 2.9 7.3
3 14.04.2017 Открытый микрофон Пятница 22:02:27 23:03:29 ТНТ 2.6 7.8
4 14.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:09 22:02:27 ТНТ 2.5 6.9
5 15.04.2017 Холостяк Суббота 21:29:41 23:03:50 ТНТ 2.4 6.8
6 15.04.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 20:00:08 21:29:41 ТНТ 2.1 6.0
7 15.04.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:03:50 00:05:06 ТНТ 2.1 7.3
8 16.04.2017 Где логика? Воскресенье 19:57:56 20:58:27 ТНТ 2.0 4.8
9 11.04.2017 Филфак Вторник 20:30:34 20:59:53 ТНТ 1.9 5.4
10 15.04.2017 Дом - 2. Город Любви. После заката Суббота 00:05:40 01:07:16 ТНТ 1.9 9.6

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.04.2017 Слепая Вторник 18:09:27 18:40:08 1.9 8.8
2 14.04.2017 Человек-невидимка Пятница 18:59:37 20:02:29 1.5 5.1
3 11.04.2017 Смертельная гонка Вторник 23:01:35 01:02:13 1.4 6.4
4 11.04.2017 Кости Вторник 22:11:06 23:01:35 1.4 4.3
5 15.04.2017 Библиотекари Суббота 20:24:20 21:18:34 1.3 3.7
6 14.04.2017 Гадалка Пятница 16:56:17 17:28:31 1.3 6.2
7 11.04.2017 Помнить все Вторник 18:40:08 19:33:07 1.1 4.4
8 14.04.2017 Охотники за привидениями Пятница 13:34:59 14:03:02 1.0 6.3
9 14.04.2017 Мистические истории Пятница 15:01:48 15:57:02 1.0 5.7
10 16.04.2017 Глубокое синее море Воскресенье 18:22:14 20:16:15 1.0 2.7

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:31:47 09:00:08 EURONEWS 0.6 4.5
2 16.04.2017 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:30:00 10:00:04 EURONEWS 0.6 3.2
3 15.04.2017 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:25 08:31:47 EURONEWS 0.6 5.0
4 16.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:05 09:30:00 EURONEWS 0.6 3.4
5 13.04.2017 Новости EuroNews (07:30) Четверг 07:30:59 08:00:10 EURONEWS 0.4 3.6
6 15.04.2017 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:01 07:29:26 EURONEWS 0.3 5.1
7 11.04.2017 Новости EuroNews (02:00) Вторник 02:00:03 02:39:24 EURONEWS 0.2 3.5
8 15.04.2017 Новости EuroNews (17:30) Суббота 17:47:21 18:00:08 EURONEWS 0.2 0.8
9 15.04.2017 Новости EuroNews (18:00) Суббота 18:00:08 18:29:54 EURONEWS 0.2 0.7
10 15.04.2017 Новости EuroNews (18:30) Суббота 18:29:54 19:00:23 EURONEWS 0.2 0.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Салями Воскресенье 11:09:14 12:05:54 МИР 0.5 2.2
2 16.04.2017 Отражение Воскресенье 22:35:49 23:37:21 МИР 0.5 1.6
3 14.04.2017 Возвращение Мухтара Пятница 18:05:09 18:58:44 МИР 0.5 1.8
4 16.04.2017 Дети Дон Кихота Воскресенье 13:56:36 15:29:19 МИР 0.4 1.5
5 15.04.2017 Вокзал для двоих Суббота 10:45:02 13:28:10 МИР 0.4 1.7
6 15.04.2017 Всегда говори "всегда" - 5 Суббота 22:07:28 23:00:09 МИР 0.4 1.1
7 10.04.2017 Новости Понедельник 18:59:06 19:18:56 МИР 0.4 1.3
8 15.04.2017 Ой, мамочки! Суббота 08:58:48 09:26:49 МИР 0.3 2.1
9 15.04.2017 Маша и медведь Суббота 08:51:27 08:58:48 МИР 0.3 2.2
10 13.04.2017 Щит содружества. 25 лет коллективной безопасности: от договора к организации Четверг 19:14:02 20:00:25 МИР 0.3 0.9

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Морской патруль-2 Воскресенье 18:36:35 19:30:20 360° 0.4 1.0
2 12.04.2017 Шестое чувство Среда 16:00:23 16:59:20 360° 0.3 1.8
3 11.04.2017 Новости 360 Вторник 09:00:03 09:10:07 360° 0.3 2.3
4 14.04.2017 Большие новости Пятница 12:00:03 13:00:09 360° 0.2 1.4
5 11.04.2017 #самоеяркое Вторник 08:00:04 08:59:57 360° 0.2 2.1
6 12.04.2017 Вкусно 360 Среда 10:18:13 11:08:32 360° 0.2 1.4
7 10.04.2017 Мужчина во мне Понедельник 14:00:13 15:00:09 360° 0.2 1.2
8 12.04.2017 Все просто Среда 15:00:17 16:00:23 360° 0.2 1.2
9 14.04.2017 Телеканал "Вертолет 360" Пятница 06:00:03 07:18:22 360° 0.2 2.8
10 16.04.2017 Джейн Эйр Воскресенье 22:22:36 00:29:40 360° 0.2 0.6

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.04.2017 Моя вторая мама Вторник 22:41:42 23:10:12 0.6 1.9
2 12.04.2017 Клон Среда 20:28:51 21:20:12 0.5 1.4
3 13.04.2017 Я стесняюсь своего тела Четверг 23:40:42 01:21:49 0.3 1.7
4 15.04.2017 Ресторан господина Септима Суббота 21:15:07 22:58:05 0.3 0.8
5 12.04.2017 Дочки-матери Среда 11:50:10 12:52:05 0.2 1.5
6 14.04.2017 Уловки магазинов Пятница 13:43:09 14:07:57 0.2 1.2
7 16.04.2017 Папа попал Воскресенье 11:26:42 13:27:30 0.2 0.8
8 15.04.2017 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 15:39:34 17:19:18 0.2 0.7
9 10.04.2017 В теме Понедельник 23:09:16 23:39:26 0.2 0.7
10 14.04.2017 Фактор страха Пятница 02:32:09 03:26:30 0.2 2.6

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 18:59:57 21:57:16 МАТЧ ТВ 3.2 8.2
2 11.04.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 21:38:49 23:43:39 МАТЧ ТВ 2.3 7.2
3 16.04.2017 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:57:16 23:31:02 МАТЧ ТВ 1.7 5.2
4 13.04.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 23:01:28 23:59:35 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
5 11.04.2017 #всенаматч Вторник 23:43:45 23:54:39 МАТЧ ТВ 1.2 5.2
6 12.04.2017 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Среда 19:06:08 23:17:15 МАТЧ ТВ 1.2 3.7
7 16.04.2017 Футбол двух столиц Воскресенье 18:31:54 18:59:57 МАТЧ ТВ 1.1 3.2
8 16.04.2017 #новости Воскресенье 18:25:12 18:31:29 МАТЧ ТВ 0.8 2.4
9 15.04.2017 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бахрейна. Квалификация Суббота 17:51:20 19:11:21 МАТЧ ТВ 0.7 2.5
10 13.04.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017. Обзор Четверг 21:25:05 21:59:45 МАТЧ ТВ 0.7 1.8

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Маша и медведь Суббота 13:46:13 14:00:06 КАРУСЕЛЬ 1.3 5.3
2 13.04.2017 Привет, я Николя! Четверг 21:09:49 21:22:01 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
3 13.04.2017 Дружба - это чудо Четверг 19:39:49 20:01:39 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
4 13.04.2017 Томас и его друзья Четверг 20:15:57 20:27:08 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
5 14.04.2017 Спокойной ночи, малыши! Пятница 20:31:59 20:42:41 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
6 13.04.2017 Семейка бегемотов Четверг 19:06:09 19:11:15 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.5
7 14.04.2017 Барбоскины Пятница 18:51:31 19:07:09 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.4
8 15.04.2017 Смешарики. Новые приключения Суббота 18:21:48 18:32:40 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.3
9 15.04.2017 Фиксики Суббота 14:23:42 14:42:23 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.8
10 14.04.2017 Шоу Луни Тюнз Пятница 20:44:29 21:02:16 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.04.2017 Дыши со мной. Счастье взаймы Среда 21:05:02 22:56:12 1.5 4.2
2 16.04.2017 Дочки-матери Воскресенье 10:21:15 14:10:13 1.3 5.5
3 14.04.2017 Я не смогу тебя забыть Пятница 19:00:46 22:50:10 1.3 3.9
4 13.04.2017 6 кадров Четверг 23:52:54 23:59:56 1.2 5.3
5 15.04.2017 Великолепный век. Империя Кесем Суббота 19:00:56 23:00:16 1.1 3.3
6 16.04.2017 Я буду ждать тебя всегда Воскресенье 19:00:46 22:48:49 1.1 2.7
7 13.04.2017 Условия контракта Четверг 20:04:01 21:05:22 1.0 2.8
8 15.04.2017 Миф об идеальном мужчине Суббота 13:18:26 17:29:34 1.0 4.0
9 10.04.2017 Давай разведемся! Понедельник 13:15:01 14:14:13 0.9 5.6
10 10.04.2017 Женский доктор 2 Понедельник 17:04:00 17:59:16 0.8 4.3

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Смерш. Лисья нора Воскресенье 17:04:57 17:59:37 2.5 8.0
2 15.04.2017 Государственная граница. Суббота 21:34:39 21:59:52 1.8 4.9
3 16.04.2017 Новости Главное Воскресенье 18:00:03 18:35:45 1.6 4.9
4 12.04.2017 Земляк Среда 14:37:42 15:00:02 1.5 9.3
5 15.04.2017 Новости дня Суббота 22:00:03 22:17:02 1.4 4.0
6 15.04.2017 Задело! Суббота 18:12:00 18:21:23 1.4 5.1
7 16.04.2017 Легенды советского сыска Воскресенье 19:31:38 20:22:01 1.4 3.5
8 16.04.2017 Между жизнью и смертью Воскресенье 13:16:14 13:40:44 1.2 5.0
9 13.04.2017 Гетеры майора Соколова Четверг 17:04:14 17:59:38 1.1 5.4
10 10.04.2017 Загадки века Понедельник 20:43:39 21:34:26 1.1 2.8

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.04.2017 След Вторник 21:15:43 22:00:01 4.3 12.0
2 11.04.2017 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:09 22:27:24 3.7 10.9
3 11.04.2017 Следствие любви Вторник 23:14:53 00:04:17 2.9 11.0
4 16.04.2017 Главное Воскресенье 18:00:10 19:39:23 2.0 5.8
5 15.04.2017 Сейчас Суббота 23:15:06 23:29:58 2.0 6.5
6 16.04.2017 Бывших не бывает Воскресенье 22:11:23 23:03:12 1.8 5.3
7 10.04.2017 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:11 19:02:00 1.6 6.1
8 14.04.2017 Наркомовский обоз Пятница 17:33:02 18:29:58 1.4 5.9
9 10.04.2017 Детективы Понедельник 17:46:38 18:30:02 1.4 6.2
10 11.04.2017 Каменская Вторник 14:27:21 15:29:57 1.3 8.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.04.2017 Симпсоны Четверг 20:35:11 20:56:37 2X2 0.4 1.1
2 15.04.2017 Футурама Суббота 21:00:13 21:23:45 2X2 0.3 0.8
3 13.04.2017 Американский папаша Четверг 21:00:48 21:23:55 2X2 0.3 0.8
4 12.04.2017 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 15:23:31 15:34:55 2X2 0.3 1.8
5 14.04.2017 Бессмертное кино Пятница 23:14:14 23:39:14 2X2 0.3 1.0
6 15.04.2017 Гриффины Суббота 21:56:52 22:19:52 2X2 0.2 0.7
7 10.04.2017 Подозрительная Сова Понедельник 22:49:55 23:01:15 2X2 0.2 0.7
8 11.04.2017 Аватар. Легенда об Аанге Вторник 12:53:51 13:19:26 2X2 0.2 1.5
9 16.04.2017 Пингвины из Мадагаскара Воскресенье 13:44:30 13:55:07 2X2 0.2 0.8
10 12.04.2017 Кит ступид шоу Среда 22:48:55 23:13:10 2X2 0.2 0.5

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 12.04.2017 В джазе только девушки Среда 20:01:03 22:09:48 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.9 2.5
2 16.04.2017 Опасный возраст Воскресенье 20:50:12 22:20:07 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.7
3 16.04.2017 Я шагаю по Москве Воскресенье 19:26:29 20:50:12 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.5
4 12.04.2017 Наварро Среда 18:20:48 20:01:03 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
5 10.04.2017 Раскрывая мистические тайны Понедельник 21:45:45 22:31:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
6 13.04.2017 В теме Четверг 22:40:22 23:06:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
7 14.04.2017 Рожденная революцией Пятница 10:30:52 12:10:09 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.6
8 16.04.2017 Штрафной удар Воскресенье 17:50:14 19:26:29 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
9 16.04.2017 Мультиутро (Москва. Доверие) Воскресенье 06:01:03 11:35:34 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.6
10 14.04.2017 Графиня из Гонконга Пятница 20:01:09 21:54:43 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.0

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Вести сейчас Суббота 08:58:39 09:15:24 РОССИЯ 24 1.1 7.0
2 15.04.2017 Вести. Погода Суббота 08:31:45 08:56:28 РОССИЯ 24 1.0 7.7
3 12.04.2017 Вести. Пресс-конференция министра иностранных дел РФ по итогам переговоров с госсекретарем США Среда 20:34:52 21:28:16 РОССИЯ 24 1.0 2.8
4 12.04.2017 Вести. Дежурная часть Среда 21:35:48 22:00:22 РОССИЯ 24 1.0 2.8
5 15.04.2017 Вести. Агитпроп Суббота 09:19:40 09:29:32 РОССИЯ 24 1.0 5.7
6 14.04.2017 Вести. Сеятели бури Пятница 00:45:06 00:56:24 РОССИЯ 24 0.9 5.6
7 12.04.2017 Вести. Большой информационный вечер Среда 22:00:22 23:00:00 РОССИЯ 24 0.9 2.8
8 15.04.2017 Вести. Интервью Суббота 09:29:32 09:38:28 РОССИЯ 24 0.9 5.2
9 15.04.2017 Вести. Параллельная реальность. История Суббота 09:38:28 09:56:03 РОССИЯ 24 0.9 4.5
10 15.04.2017 Вести. Городские технологии Суббота 08:13:23 08:27:05 РОССИЯ 24 0.9 7.6

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Валл - И Суббота 19:30:15 21:28:47 1.0 2.8
2 15.04.2017 Майлз с другой планеты Суббота 08:39:53 09:02:54 0.8 5.9
3 15.04.2017 Высший пилотаж Суббота 21:28:47 23:26:34 0.8 2.3
4 11.04.2017 Гравити Фолз Вторник 21:31:27 21:52:50 0.7 2.1
5 10.04.2017 Финес и Ферб Понедельник 19:09:39 19:31:29 0.7 2.5
6 15.04.2017 София Прекрасная Суббота 09:04:40 09:26:44 0.7 4.4
7 16.04.2017 Герои в масках Воскресенье 10:29:32 10:52:52 0.7 3.1
8 14.04.2017 Лило и Стич Пятница 07:40:10 08:01:53 0.6 6.5
9 11.04.2017 Неисправимый Гуфи Вторник 19:29:51 21:02:52 0.6 1.9
10 16.04.2017 Цыпленок Цыпа Воскресенье 19:32:12 21:08:11 0.6 1.5

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.04.2017 Мегаполис Четверг 07:29:59 07:42:19 МОСКВА-24 0.6 5.8
2 13.04.2017 Московский патруль Четверг 21:43:30 21:54:18 МОСКВА-24 0.5 1.3
3 13.04.2017 Сеть Четверг 07:45:03 07:55:09 МОСКВА-24 0.5 4.8
4 16.04.2017 До звезды Воскресенье 17:33:28 17:54:19 МОСКВА-24 0.4 1.4
5 15.04.2017 Афиша (Москва 24) Суббота 08:13:57 08:24:27 МОСКВА-24 0.4 3.6
6 16.04.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Воскресенье 10:13:54 10:24:04 МОСКВА-24 0.4 1.6
7 16.04.2017 Безопасность Воскресенье 10:33:09 10:53:19 МОСКВА-24 0.4 1.5
8 12.04.2017 Простые решения Среда 22:43:30 22:53:33 МОСКВА-24 0.3 1.0
9 15.04.2017 Наизнанку Суббота 08:33:35 08:53:36 МОСКВА-24 0.3 2.6
10 16.04.2017 Революция потребления Воскресенье 11:10:47 11:53:55 МОСКВА-24 0.3 1.2

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.04.2017 На ножах Четверг 22:12:08 23:12:28 ПЯТНИЦА 1.3 3.9
2 16.04.2017 На ножах (повтор) Воскресенье 20:55:30 21:57:48 ПЯТНИЦА 1.0 2.6
3 10.04.2017 Секретный миллионер Понедельник 20:58:27 22:14:07 ПЯТНИЦА 0.8 2.2
4 13.04.2017 Кондитер Четверг 18:57:52 20:11:21 ПЯТНИЦА 0.8 2.7
5 10.04.2017 Орел & решка. Рай и ад Понедельник 19:58:12 20:58:27 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
6 15.04.2017 Изумрудный город Суббота 14:48:40 15:34:11 ПЯТНИЦА 0.7 2.8
7 13.04.2017 Сверхъестественное Четверг 23:12:28 00:05:01 ПЯТНИЦА 0.7 2.6
8 10.04.2017 Генеральная уборка Понедельник 12:31:10 13:01:42 ПЯТНИЦА 0.5 3.3
9 15.04.2017 Еда, я люблю тебя! Суббота 11:52:23 12:57:52 ПЯТНИЦА 0.5 2.1
10 14.04.2017 Еда, я люблю тебя! (повтор) Пятница 19:58:06 21:00:23 ПЯТНИЦА 0.4 1.3

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.04.2017 Моя прекрасная няня Вторник 20:29:38 21:00:15 СТС LOVE 0.3 0.8
2 11.04.2017 Смешарики Вторник 07:32:33 07:39:03 СТС LOVE 0.2 2.5
3 11.04.2017 Папины дочки Вторник 08:08:56 08:34:04 СТС LOVE 0.2 1.9
4 16.04.2017 Смешарики. Азбука здоровья Воскресенье 08:26:34 08:39:34 СТС LOVE 0.2 1.3
5 16.04.2017 Один день с MBAND Воскресенье 21:00:04 21:29:07 СТС LOVE 0.1 0.3
6 11.04.2017 Страшная Любовь Вторник 22:55:02 23:25:27 СТС LOVE 0.1 0.5
7 12.04.2017 Ангел или Демон Среда 21:00:13 21:59:00 СТС LOVE 0.1 0.3
8 15.04.2017 Ранетки Суббота 02:30:38 03:28:05 СТС LOVE 0.1 1.1
9 11.04.2017 Кремлевские курсанты Вторник 14:05:04 16:00:08 СТС LOVE 0.1 0.4
10 12.04.2017 Каникулы в Мексике - 2 Среда 23:25:18 01:25:49 СТС LOVE 0.1 0.3

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Робокоп-2 Суббота 23:00:09 01:15:04 ЧЕ 0.7 3.0
2 15.04.2017 Иностранец-2. Черный рассвет Суббота 21:03:44 23:00:09 ЧЕ 0.7 2.0
3 14.04.2017 Хранитель Пятница 21:13:02 23:04:02 ЧЕ 0.7 2.0
4 15.04.2017 Иностранец Суббота 19:07:00 21:03:44 ЧЕ 0.7 2.0
5 14.04.2017 Универсальный солдат Пятница 23:04:02 01:05:09 ЧЕ 0.6 2.7
6 11.04.2017 КВН на бис Вторник 19:00:58 19:30:03 ЧЕ 0.6 2.1
7 16.04.2017 Солдаты - 10 Воскресенье 18:14:05 19:10:42 ЧЕ 0.5 1.5
8 10.04.2017 Банды Нью-Йорка Понедельник 20:02:19 23:16:40 ЧЕ 0.5 1.3
9 12.04.2017 Страховщик Среда 21:27:38 23:34:33 ЧЕ 0.4 1.3
10 11.04.2017 Эквилибриум Вторник 19:30:03 21:34:56 ЧЕ 0.4 1.2

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.04.2017 Бильярд. Снукер. Чемпионат мира Воскресенье 12:00:50 15:28:16 EUROSPORT 1 0.2 0.7
2 14.04.2017 Футбол. Чемпионат Англии Пятница 21:39:42 23:45:27 EUROSPORT 1 0.2 0.5
3 12.04.2017 Бильярд. Снукер. Welsh Open Среда 18:46:38 20:57:59 EUROSPORT 1 0.1 0.4
4 16.04.2017 Watts zap Воскресенье 07:32:23 07:40:45 EUROSPORT 1 0.1 1.6
5 14.04.2017 Хоккей. НХЛ. Обзор Пятница 23:48:59 00:12:59 EUROSPORT 1 0.1 0.5
6 16.04.2017 Хоккей. НХЛ Воскресенье 07:46:26 08:31:40 EUROSPORT 1 0.1 1.1
7 13.04.2017 Бильярд. Снукер. UK Championship Четверг 19:05:28 20:54:14 EUROSPORT 1 0.1 0.3
8 10.04.2017 Теннис. Благотворительный матч для Африки 3 Понедельник 21:23:44 23:27:36 EUROSPORT 1 0.1 0.3
9 11.04.2017 Велоспорт. Велогонка Париж - Рубе Вторник 14:30:55 15:58:20 EUROSPORT 1 0.1 0.6
10 11.04.2017 Бильярд. Снукер. Мастерс Вторник 00:38:14 01:24:52 EUROSPORT 1 0.1 0.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.04.2017 Комеди Клаб Суббота 22:54:14 23:54:22 ТНТ 4 0.7 2.3
2 12.04.2017 Comedy Woman Среда 21:56:32 22:52:50 ТНТ 4 0.6 1.7
3 11.04.2017 Наша Russia Вторник 19:30:10 19:59:17 ТНТ 4 0.5 1.8
4 15.04.2017 Комеди Клаб. Exclusive Суббота 18:00:05 18:30:02 ТНТ 4 0.5 1.8
5 13.04.2017 Не спать Четверг 01:00:00 02:00:08 ТНТ 4 0.5 4.4
6 12.04.2017 Comedy Woman. Лучшее Среда 22:52:50 22:59:19 ТНТ 4 0.5 1.4
7 15.04.2017 Такое кино Суббота 01:00:35 01:32:45 ТНТ 4 0.4 2.6
8 16.04.2017 Убойная лига Воскресенье 01:00:06 02:00:08 ТНТ 4 0.4 3.6
9 14.04.2017 Наша Russia. Лучшее Пятница 20:46:50 20:59:52 ТНТ 4 0.4 1.0
10 10.04.2017 Комеди Клаб. Лучшее Понедельник 17:53:23 18:01:03 ТНТ 4 0.3 1.6
TNS Россия
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11.05.2017

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88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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11.05.2017 - 12:02
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