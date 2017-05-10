ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (10/04/2017 - 16/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/04/2017 - 16/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:23:42
|20:59:58
|6.4
|16.1
|2
|14.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:36:30
|23:24:38
|6.0
|18.1
|3
|12.04.2017
|Время
|Среда
|21:00:07
|21:42:02
|6.0
|16.5
|4
|10.04.2017
|Пусть говорят
|Понедельник
|20:03:17
|20:58:55
|5.0
|14.1
|5
|10.04.2017
|Налет
|Понедельник
|21:30:23
|23:29:17
|4.7
|13.9
|6
|16.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:35:18
|4.6
|12.0
|7
|14.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:53
|20:59:58
|4.4
|12.7
|8
|10.04.2017
|Вечерние новости
|Понедельник
|19:45:27
|20:03:17
|4.0
|12.6
|9
|16.04.2017
|КВН - 2017. Высшая лига
|Воскресенье
|22:35:18
|00:47:07
|3.9
|16.0
|10
|14.04.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:08
|19:50:53
|3.8
|12.9
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.04.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:33
|21:00:07
|5.8
|15.1
|2
|13.04.2017
|Вести. (20:00)
|Четверг
|20:00:08
|20:44:33
|5.6
|15.7
|3
|16.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:33:44
|5.5
|13.8
|4
|10.04.2017
|Торгсин
|Понедельник
|20:59:34
|22:02:37
|4.9
|12.8
|5
|14.04.2017
|60 минут
|Пятница
|18:47:06
|19:59:47
|4.9
|16.4
|6
|15.04.2017
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:36
|10:09:46
|4.2
|21.6
|7
|16.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:33:44
|01:49:13
|4.1
|20.1
|8
|15.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:13:25
|4.1
|11.6
|9
|16.04.2017
|Запах лаванды
|Воскресенье
|14:19:16
|17:51:46
|3.7
|13.3
|10
|14.04.2017
|Юморина
|Пятница
|21:02:45
|23:19:00
|3.5
|10.1
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:12:59
|5.0
|13.4
|2
|15.04.2017
|Схождение благодатного огня
|Суббота
|13:14:54
|14:30:26
|4.6
|19.4
|3
|13.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Четверг
|20:40:23
|21:38:14
|4.2
|11.3
|4
|15.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:03:52
|4.0
|13.0
|5
|16.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:22:03
|18:03:32
|4.0
|13.6
|6
|14.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Пятница
|20:39:45
|21:36:42
|3.9
|10.9
|7
|16.04.2017
|Новые русские сенсации. Покаяние перед императрицей
|Воскресенье
|18:03:32
|18:59:55
|3.8
|11.6
|8
|15.04.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:30
|18:58:44
|3.6
|13.2
|9
|15.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:03:52
|22:37:56
|3.5
|9.7
|10
|15.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:37:56
|23:39:22
|3.4
|10.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.04.2017
|Молодежка-4
|Понедельник
|20:00:25
|21:00:34
|2.4
|6.7
|2
|10.04.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:29:27
|20:00:25
|2.2
|7.2
|3
|16.04.2017
|Университет монстров
|Воскресенье
|19:02:54
|21:00:10
|2.1
|5.3
|4
|14.04.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:15
|20:59:09
|2.0
|6.0
|5
|15.04.2017
|Отпуск по обмену
|Суббота
|23:04:59
|01:45:30
|2.0
|9.2
|6
|10.04.2017
|Миссия невыполнима
|Понедельник
|21:00:34
|23:11:32
|2.0
|5.5
|7
|15.04.2017
|Ученик чародея
|Суббота
|21:00:32
|23:04:59
|1.9
|5.2
|8
|14.04.2017
|Невероятный Халк
|Пятница
|20:59:09
|23:05:45
|1.8
|5.3
|9
|13.04.2017
|Миссия невыполнима: племя изгоев
|Четверг
|21:00:49
|23:31:02
|1.7
|5.1
|10
|12.04.2017
|Воронины (повтор)
|Среда
|19:00:06
|19:29:29
|1.5
|5.5
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:37
|22:15:36
|3.8
|10.5
|2
|15.04.2017
|Дом на краю леса
|Суббота
|19:56:02
|20:59:37
|3.1
|9.0
|3
|15.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:15:36
|23:40:45
|3.0
|9.1
|4
|10.04.2017
|Право голоса
|Понедельник
|20:21:38
|21:59:08
|2.0
|5.3
|5
|12.04.2017
|События. (22:00)
|Среда
|22:00:06
|22:33:46
|1.9
|5.4
|6
|16.04.2017
|Нераскрытый талант
|Воскресенье
|23:06:12
|00:03:53
|1.8
|6.9
|7
|16.04.2017
|Не могу сказать прощай
|Воскресенье
|13:26:39
|15:11:24
|1.7
|6.8
|8
|12.04.2017
|Колодец забытых желаний
|Среда
|17:53:51
|18:49:46
|1.6
|7.2
|9
|16.04.2017
|Каменное сердце
|Воскресенье
|18:17:04
|19:16:44
|1.6
|4.6
|10
|11.04.2017
|Прощание
|Вторник
|23:08:39
|23:59:32
|1.5
|5.6
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Поздняя любовь
|Суббота
|21:28:45
|22:41:56
|1.3
|3.7
|2
|16.04.2017
|Романтика романса
|Воскресенье
|18:51:54
|19:51:56
|1.1
|3.1
|3
|16.04.2017
|Два капитана
|Воскресенье
|20:13:19
|21:44:51
|1.1
|2.7
|4
|15.04.2017
|Пророки
|Суббота
|15:02:17
|15:28:30
|0.9
|3.6
|5
|13.04.2017
|Правила жизни
|Четверг
|20:46:43
|21:12:45
|0.8
|2.2
|6
|10.04.2017
|Сати. Нескучная классика...
|Понедельник
|20:05:51
|20:45:10
|0.8
|2.4
|7
|16.04.2017
|Сердца четырех
|Воскресенье
|15:17:13
|16:46:17
|0.7
|2.7
|8
|12.04.2017
|Власть факта
|Среда
|21:15:31
|21:54:39
|0.7
|1.9
|9
|12.04.2017
|Абсолютный слух
|Среда
|20:05:55
|20:44:43
|0.7
|1.9
|10
|10.04.2017
|Больше, чем любовь
|Понедельник
|22:57:26
|23:36:21
|0.7
|2.4
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.04.2017
|Доказательства Бога
|Пятница
|20:49:56
|22:45:03
|2.7
|7.8
|2
|15.04.2017
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:07
|16:35:43
|2.5
|9.9
|3
|13.04.2017
|Защитник
|Четверг
|20:00:06
|21:45:17
|2.4
|6.6
|4
|15.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:43
|17:02:39
|2.4
|9.5
|5
|15.04.2017
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:39
|18:58:33
|2.4
|8.8
|6
|14.04.2017
|"Доктор Задор" концерт Михаила Задорнова
|Пятница
|22:45:03
|00:48:17
|2.3
|9.1
|7
|16.04.2017
|Карпов
|Воскресенье
|18:26:53
|19:21:46
|2.2
|6.5
|8
|13.04.2017
|Смотреть всем!
|Четверг
|21:45:17
|23:00:00
|2.2
|6.4
|9
|14.04.2017
|Анализируй чудо. Сойдет ли благодатный огонь?
|Пятница
|19:44:36
|20:49:56
|2.2
|6.5
|10
|11.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:59:12
|19:00:06
|2.2
|9.9
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:32
|23:00:18
|3.0
|8.7
|2
|16.04.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:27
|22:00:32
|2.9
|7.3
|3
|14.04.2017
|Открытый микрофон
|Пятница
|22:02:27
|23:03:29
|2.6
|7.8
|4
|14.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:09
|22:02:27
|2.5
|6.9
|5
|15.04.2017
|Холостяк
|Суббота
|21:29:41
|23:03:50
|2.4
|6.8
|6
|15.04.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|20:00:08
|21:29:41
|2.1
|6.0
|7
|15.04.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:03:50
|00:05:06
|2.1
|7.3
|8
|16.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:57:56
|20:58:27
|2.0
|4.8
|9
|11.04.2017
|Филфак
|Вторник
|20:30:34
|20:59:53
|1.9
|5.4
|10
|15.04.2017
|Дом - 2. Город Любви. После заката
|Суббота
|00:05:40
|01:07:16
|1.9
|9.6
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.04.2017
|Слепая
|Вторник
|18:09:27
|18:40:08
|1.9
|8.8
|2
|14.04.2017
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:59:37
|20:02:29
|1.5
|5.1
|3
|11.04.2017
|Смертельная гонка
|Вторник
|23:01:35
|01:02:13
|1.4
|6.4
|4
|11.04.2017
|Кости
|Вторник
|22:11:06
|23:01:35
|1.4
|4.3
|5
|15.04.2017
|Библиотекари
|Суббота
|20:24:20
|21:18:34
|1.3
|3.7
|6
|14.04.2017
|Гадалка
|Пятница
|16:56:17
|17:28:31
|1.3
|6.2
|7
|11.04.2017
|Помнить все
|Вторник
|18:40:08
|19:33:07
|1.1
|4.4
|8
|14.04.2017
|Охотники за привидениями
|Пятница
|13:34:59
|14:03:02
|1.0
|6.3
|9
|14.04.2017
|Мистические истории
|Пятница
|15:01:48
|15:57:02
|1.0
|5.7
|10
|16.04.2017
|Глубокое синее море
|Воскресенье
|18:22:14
|20:16:15
|1.0
|2.7
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:31:47
|09:00:08
|0.6
|4.5
|2
|16.04.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:30:00
|10:00:04
|0.6
|3.2
|3
|15.04.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:25
|08:31:47
|0.6
|5.0
|4
|16.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:05
|09:30:00
|0.6
|3.4
|5
|13.04.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Четверг
|07:30:59
|08:00:10
|0.4
|3.6
|6
|15.04.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:01
|07:29:26
|0.3
|5.1
|7
|11.04.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Вторник
|02:00:03
|02:39:24
|0.2
|3.5
|8
|15.04.2017
|Новости EuroNews (17:30)
|Суббота
|17:47:21
|18:00:08
|0.2
|0.8
|9
|15.04.2017
|Новости EuroNews (18:00)
|Суббота
|18:00:08
|18:29:54
|0.2
|0.7
|10
|15.04.2017
|Новости EuroNews (18:30)
|Суббота
|18:29:54
|19:00:23
|0.2
|0.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Салями
|Воскресенье
|11:09:14
|12:05:54
|МИР
|0.5
|2.2
|2
|16.04.2017
|Отражение
|Воскресенье
|22:35:49
|23:37:21
|МИР
|0.5
|1.6
|3
|14.04.2017
|Возвращение Мухтара
|Пятница
|18:05:09
|18:58:44
|МИР
|0.5
|1.8
|4
|16.04.2017
|Дети Дон Кихота
|Воскресенье
|13:56:36
|15:29:19
|МИР
|0.4
|1.5
|5
|15.04.2017
|Вокзал для двоих
|Суббота
|10:45:02
|13:28:10
|МИР
|0.4
|1.7
|6
|15.04.2017
|Всегда говори "всегда" - 5
|Суббота
|22:07:28
|23:00:09
|МИР
|0.4
|1.1
|7
|10.04.2017
|Новости
|Понедельник
|18:59:06
|19:18:56
|МИР
|0.4
|1.3
|8
|15.04.2017
|Ой, мамочки!
|Суббота
|08:58:48
|09:26:49
|МИР
|0.3
|2.1
|9
|15.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|08:51:27
|08:58:48
|МИР
|0.3
|2.2
|10
|13.04.2017
|Щит содружества. 25 лет коллективной безопасности: от договора к организации
|Четверг
|19:14:02
|20:00:25
|МИР
|0.3
|0.9
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Морской патруль-2
|Воскресенье
|18:36:35
|19:30:20
|360°
|0.4
|1.0
|2
|12.04.2017
|Шестое чувство
|Среда
|16:00:23
|16:59:20
|360°
|0.3
|1.8
|3
|11.04.2017
|Новости 360
|Вторник
|09:00:03
|09:10:07
|360°
|0.3
|2.3
|4
|14.04.2017
|Большие новости
|Пятница
|12:00:03
|13:00:09
|360°
|0.2
|1.4
|5
|11.04.2017
|#самоеяркое
|Вторник
|08:00:04
|08:59:57
|360°
|0.2
|2.1
|6
|12.04.2017
|Вкусно 360
|Среда
|10:18:13
|11:08:32
|360°
|0.2
|1.4
|7
|10.04.2017
|Мужчина во мне
|Понедельник
|14:00:13
|15:00:09
|360°
|0.2
|1.2
|8
|12.04.2017
|Все просто
|Среда
|15:00:17
|16:00:23
|360°
|0.2
|1.2
|9
|14.04.2017
|Телеканал "Вертолет 360"
|Пятница
|06:00:03
|07:18:22
|360°
|0.2
|2.8
|10
|16.04.2017
|Джейн Эйр
|Воскресенье
|22:22:36
|00:29:40
|360°
|0.2
|0.6
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.04.2017
|Моя вторая мама
|Вторник
|22:41:42
|23:10:12
|0.6
|1.9
|2
|12.04.2017
|Клон
|Среда
|20:28:51
|21:20:12
|0.5
|1.4
|3
|13.04.2017
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|23:40:42
|01:21:49
|0.3
|1.7
|4
|15.04.2017
|Ресторан господина Септима
|Суббота
|21:15:07
|22:58:05
|0.3
|0.8
|5
|12.04.2017
|Дочки-матери
|Среда
|11:50:10
|12:52:05
|0.2
|1.5
|6
|14.04.2017
|Уловки магазинов
|Пятница
|13:43:09
|14:07:57
|0.2
|1.2
|7
|16.04.2017
|Папа попал
|Воскресенье
|11:26:42
|13:27:30
|0.2
|0.8
|8
|15.04.2017
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|15:39:34
|17:19:18
|0.2
|0.7
|9
|10.04.2017
|В теме
|Понедельник
|23:09:16
|23:39:26
|0.2
|0.7
|10
|14.04.2017
|Фактор страха
|Пятница
|02:32:09
|03:26:30
|0.2
|2.6
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|18:59:57
|21:57:16
|МАТЧ ТВ
|3.2
|8.2
|2
|11.04.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|21:38:49
|23:43:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|7.2
|3
|16.04.2017
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:57:16
|23:31:02
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.2
|4
|13.04.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|23:01:28
|23:59:35
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|5
|11.04.2017
|#всенаматч
|Вторник
|23:43:45
|23:54:39
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.2
|6
|12.04.2017
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Среда
|19:06:08
|23:17:15
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.7
|7
|16.04.2017
|Футбол двух столиц
|Воскресенье
|18:31:54
|18:59:57
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.2
|8
|16.04.2017
|#новости
|Воскресенье
|18:25:12
|18:31:29
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.4
|9
|15.04.2017
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Бахрейна. Квалификация
|Суббота
|17:51:20
|19:11:21
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.5
|10
|13.04.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017. Обзор
|Четверг
|21:25:05
|21:59:45
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.8
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Маша и медведь
|Суббота
|13:46:13
|14:00:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|5.3
|2
|13.04.2017
|Привет, я Николя!
|Четверг
|21:09:49
|21:22:01
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|3
|13.04.2017
|Дружба - это чудо
|Четверг
|19:39:49
|20:01:39
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|4
|13.04.2017
|Томас и его друзья
|Четверг
|20:15:57
|20:27:08
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|5
|14.04.2017
|Спокойной ночи, малыши!
|Пятница
|20:31:59
|20:42:41
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|6
|13.04.2017
|Семейка бегемотов
|Четверг
|19:06:09
|19:11:15
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.5
|7
|14.04.2017
|Барбоскины
|Пятница
|18:51:31
|19:07:09
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.4
|8
|15.04.2017
|Смешарики. Новые приключения
|Суббота
|18:21:48
|18:32:40
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.3
|9
|15.04.2017
|Фиксики
|Суббота
|14:23:42
|14:42:23
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.8
|10
|14.04.2017
|Шоу Луни Тюнз
|Пятница
|20:44:29
|21:02:16
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.04.2017
|Дыши со мной. Счастье взаймы
|Среда
|21:05:02
|22:56:12
|1.5
|4.2
|2
|16.04.2017
|Дочки-матери
|Воскресенье
|10:21:15
|14:10:13
|1.3
|5.5
|3
|14.04.2017
|Я не смогу тебя забыть
|Пятница
|19:00:46
|22:50:10
|1.3
|3.9
|4
|13.04.2017
|6 кадров
|Четверг
|23:52:54
|23:59:56
|1.2
|5.3
|5
|15.04.2017
|Великолепный век. Империя Кесем
|Суббота
|19:00:56
|23:00:16
|1.1
|3.3
|6
|16.04.2017
|Я буду ждать тебя всегда
|Воскресенье
|19:00:46
|22:48:49
|1.1
|2.7
|7
|13.04.2017
|Условия контракта
|Четверг
|20:04:01
|21:05:22
|1.0
|2.8
|8
|15.04.2017
|Миф об идеальном мужчине
|Суббота
|13:18:26
|17:29:34
|1.0
|4.0
|9
|10.04.2017
|Давай разведемся!
|Понедельник
|13:15:01
|14:14:13
|0.9
|5.6
|10
|10.04.2017
|Женский доктор 2
|Понедельник
|17:04:00
|17:59:16
|0.8
|4.3
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Смерш. Лисья нора
|Воскресенье
|17:04:57
|17:59:37
|2.5
|8.0
|2
|15.04.2017
|Государственная граница.
|Суббота
|21:34:39
|21:59:52
|1.8
|4.9
|3
|16.04.2017
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:03
|18:35:45
|1.6
|4.9
|4
|12.04.2017
|Земляк
|Среда
|14:37:42
|15:00:02
|1.5
|9.3
|5
|15.04.2017
|Новости дня
|Суббота
|22:00:03
|22:17:02
|1.4
|4.0
|6
|15.04.2017
|Задело!
|Суббота
|18:12:00
|18:21:23
|1.4
|5.1
|7
|16.04.2017
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|19:31:38
|20:22:01
|1.4
|3.5
|8
|16.04.2017
|Между жизнью и смертью
|Воскресенье
|13:16:14
|13:40:44
|1.2
|5.0
|9
|13.04.2017
|Гетеры майора Соколова
|Четверг
|17:04:14
|17:59:38
|1.1
|5.4
|10
|10.04.2017
|Загадки века
|Понедельник
|20:43:39
|21:34:26
|1.1
|2.8
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.04.2017
|След
|Вторник
|21:15:43
|22:00:01
|4.3
|12.0
|2
|11.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:27:24
|3.7
|10.9
|3
|11.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|23:14:53
|00:04:17
|2.9
|11.0
|4
|16.04.2017
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:39:23
|2.0
|5.8
|5
|15.04.2017
|Сейчас
|Суббота
|23:15:06
|23:29:58
|2.0
|6.5
|6
|16.04.2017
|Бывших не бывает
|Воскресенье
|22:11:23
|23:03:12
|1.8
|5.3
|7
|10.04.2017
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:11
|19:02:00
|1.6
|6.1
|8
|14.04.2017
|Наркомовский обоз
|Пятница
|17:33:02
|18:29:58
|1.4
|5.9
|9
|10.04.2017
|Детективы
|Понедельник
|17:46:38
|18:30:02
|1.4
|6.2
|10
|11.04.2017
|Каменская
|Вторник
|14:27:21
|15:29:57
|1.3
|8.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.04.2017
|Симпсоны
|Четверг
|20:35:11
|20:56:37
|0.4
|1.1
|2
|15.04.2017
|Футурама
|Суббота
|21:00:13
|21:23:45
|0.3
|0.8
|3
|13.04.2017
|Американский папаша
|Четверг
|21:00:48
|21:23:55
|0.3
|0.8
|4
|12.04.2017
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|15:23:31
|15:34:55
|0.3
|1.8
|5
|14.04.2017
|Бессмертное кино
|Пятница
|23:14:14
|23:39:14
|0.3
|1.0
|6
|15.04.2017
|Гриффины
|Суббота
|21:56:52
|22:19:52
|0.2
|0.7
|7
|10.04.2017
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:49:55
|23:01:15
|0.2
|0.7
|8
|11.04.2017
|Аватар. Легенда об Аанге
|Вторник
|12:53:51
|13:19:26
|0.2
|1.5
|9
|16.04.2017
|Пингвины из Мадагаскара
|Воскресенье
|13:44:30
|13:55:07
|0.2
|0.8
|10
|12.04.2017
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:48:55
|23:13:10
|0.2
|0.5
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|12.04.2017
|В джазе только девушки
|Среда
|20:01:03
|22:09:48
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.9
|2.5
|2
|16.04.2017
|Опасный возраст
|Воскресенье
|20:50:12
|22:20:07
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.7
|3
|16.04.2017
|Я шагаю по Москве
|Воскресенье
|19:26:29
|20:50:12
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.5
|4
|12.04.2017
|Наварро
|Среда
|18:20:48
|20:01:03
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|5
|10.04.2017
|Раскрывая мистические тайны
|Понедельник
|21:45:45
|22:31:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|6
|13.04.2017
|В теме
|Четверг
|22:40:22
|23:06:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|7
|14.04.2017
|Рожденная революцией
|Пятница
|10:30:52
|12:10:09
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.6
|8
|16.04.2017
|Штрафной удар
|Воскресенье
|17:50:14
|19:26:29
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|9
|16.04.2017
|Мультиутро (Москва. Доверие)
|Воскресенье
|06:01:03
|11:35:34
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.6
|10
|14.04.2017
|Графиня из Гонконга
|Пятница
|20:01:09
|21:54:43
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.0
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Вести сейчас
|Суббота
|08:58:39
|09:15:24
|1.1
|7.0
|2
|15.04.2017
|Вести. Погода
|Суббота
|08:31:45
|08:56:28
|1.0
|7.7
|3
|12.04.2017
|Вести. Пресс-конференция министра иностранных дел РФ по итогам переговоров с госсекретарем США
|Среда
|20:34:52
|21:28:16
|1.0
|2.8
|4
|12.04.2017
|Вести. Дежурная часть
|Среда
|21:35:48
|22:00:22
|1.0
|2.8
|5
|15.04.2017
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|09:19:40
|09:29:32
|1.0
|5.7
|6
|14.04.2017
|Вести. Сеятели бури
|Пятница
|00:45:06
|00:56:24
|0.9
|5.6
|7
|12.04.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Среда
|22:00:22
|23:00:00
|0.9
|2.8
|8
|15.04.2017
|Вести. Интервью
|Суббота
|09:29:32
|09:38:28
|0.9
|5.2
|9
|15.04.2017
|Вести. Параллельная реальность. История
|Суббота
|09:38:28
|09:56:03
|0.9
|4.5
|10
|15.04.2017
|Вести. Городские технологии
|Суббота
|08:13:23
|08:27:05
|0.9
|7.6
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Валл - И
|Суббота
|19:30:15
|21:28:47
|1.0
|2.8
|2
|15.04.2017
|Майлз с другой планеты
|Суббота
|08:39:53
|09:02:54
|0.8
|5.9
|3
|15.04.2017
|Высший пилотаж
|Суббота
|21:28:47
|23:26:34
|0.8
|2.3
|4
|11.04.2017
|Гравити Фолз
|Вторник
|21:31:27
|21:52:50
|0.7
|2.1
|5
|10.04.2017
|Финес и Ферб
|Понедельник
|19:09:39
|19:31:29
|0.7
|2.5
|6
|15.04.2017
|София Прекрасная
|Суббота
|09:04:40
|09:26:44
|0.7
|4.4
|7
|16.04.2017
|Герои в масках
|Воскресенье
|10:29:32
|10:52:52
|0.7
|3.1
|8
|14.04.2017
|Лило и Стич
|Пятница
|07:40:10
|08:01:53
|0.6
|6.5
|9
|11.04.2017
|Неисправимый Гуфи
|Вторник
|19:29:51
|21:02:52
|0.6
|1.9
|10
|16.04.2017
|Цыпленок Цыпа
|Воскресенье
|19:32:12
|21:08:11
|0.6
|1.5
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.04.2017
|Мегаполис
|Четверг
|07:29:59
|07:42:19
|0.6
|5.8
|2
|13.04.2017
|Московский патруль
|Четверг
|21:43:30
|21:54:18
|0.5
|1.3
|3
|13.04.2017
|Сеть
|Четверг
|07:45:03
|07:55:09
|0.5
|4.8
|4
|16.04.2017
|До звезды
|Воскресенье
|17:33:28
|17:54:19
|0.4
|1.4
|5
|15.04.2017
|Афиша (Москва 24)
|Суббота
|08:13:57
|08:24:27
|0.4
|3.6
|6
|16.04.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Воскресенье
|10:13:54
|10:24:04
|0.4
|1.6
|7
|16.04.2017
|Безопасность
|Воскресенье
|10:33:09
|10:53:19
|0.4
|1.5
|8
|12.04.2017
|Простые решения
|Среда
|22:43:30
|22:53:33
|0.3
|1.0
|9
|15.04.2017
|Наизнанку
|Суббота
|08:33:35
|08:53:36
|0.3
|2.6
|10
|16.04.2017
|Революция потребления
|Воскресенье
|11:10:47
|11:53:55
|0.3
|1.2
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.04.2017
|На ножах
|Четверг
|22:12:08
|23:12:28
|ПЯТНИЦА
|1.3
|3.9
|2
|16.04.2017
|На ножах (повтор)
|Воскресенье
|20:55:30
|21:57:48
|ПЯТНИЦА
|1.0
|2.6
|3
|10.04.2017
|Секретный миллионер
|Понедельник
|20:58:27
|22:14:07
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.2
|4
|13.04.2017
|Кондитер
|Четверг
|18:57:52
|20:11:21
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.7
|5
|10.04.2017
|Орел & решка. Рай и ад
|Понедельник
|19:58:12
|20:58:27
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|6
|15.04.2017
|Изумрудный город
|Суббота
|14:48:40
|15:34:11
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.8
|7
|13.04.2017
|Сверхъестественное
|Четверг
|23:12:28
|00:05:01
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.6
|8
|10.04.2017
|Генеральная уборка
|Понедельник
|12:31:10
|13:01:42
|ПЯТНИЦА
|0.5
|3.3
|9
|15.04.2017
|Еда, я люблю тебя!
|Суббота
|11:52:23
|12:57:52
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.1
|10
|14.04.2017
|Еда, я люблю тебя! (повтор)
|Пятница
|19:58:06
|21:00:23
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.3
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.04.2017
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:29:38
|21:00:15
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|2
|11.04.2017
|Смешарики
|Вторник
|07:32:33
|07:39:03
|СТС LOVE
|0.2
|2.5
|3
|11.04.2017
|Папины дочки
|Вторник
|08:08:56
|08:34:04
|СТС LOVE
|0.2
|1.9
|4
|16.04.2017
|Смешарики. Азбука здоровья
|Воскресенье
|08:26:34
|08:39:34
|СТС LOVE
|0.2
|1.3
|5
|16.04.2017
|Один день с MBAND
|Воскресенье
|21:00:04
|21:29:07
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|6
|11.04.2017
|Страшная Любовь
|Вторник
|22:55:02
|23:25:27
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|7
|12.04.2017
|Ангел или Демон
|Среда
|21:00:13
|21:59:00
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|15.04.2017
|Ранетки
|Суббота
|02:30:38
|03:28:05
|СТС LOVE
|0.1
|1.1
|9
|11.04.2017
|Кремлевские курсанты
|Вторник
|14:05:04
|16:00:08
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|12.04.2017
|Каникулы в Мексике - 2
|Среда
|23:25:18
|01:25:49
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Робокоп-2
|Суббота
|23:00:09
|01:15:04
|ЧЕ
|0.7
|3.0
|2
|15.04.2017
|Иностранец-2. Черный рассвет
|Суббота
|21:03:44
|23:00:09
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|3
|14.04.2017
|Хранитель
|Пятница
|21:13:02
|23:04:02
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|4
|15.04.2017
|Иностранец
|Суббота
|19:07:00
|21:03:44
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|5
|14.04.2017
|Универсальный солдат
|Пятница
|23:04:02
|01:05:09
|ЧЕ
|0.6
|2.7
|6
|11.04.2017
|КВН на бис
|Вторник
|19:00:58
|19:30:03
|ЧЕ
|0.6
|2.1
|7
|16.04.2017
|Солдаты - 10
|Воскресенье
|18:14:05
|19:10:42
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|8
|10.04.2017
|Банды Нью-Йорка
|Понедельник
|20:02:19
|23:16:40
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|9
|12.04.2017
|Страховщик
|Среда
|21:27:38
|23:34:33
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|10
|11.04.2017
|Эквилибриум
|Вторник
|19:30:03
|21:34:56
|ЧЕ
|0.4
|1.2
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.04.2017
|Бильярд. Снукер. Чемпионат мира
|Воскресенье
|12:00:50
|15:28:16
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|2
|14.04.2017
|Футбол. Чемпионат Англии
|Пятница
|21:39:42
|23:45:27
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|3
|12.04.2017
|Бильярд. Снукер. Welsh Open
|Среда
|18:46:38
|20:57:59
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|4
|16.04.2017
|Watts zap
|Воскресенье
|07:32:23
|07:40:45
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.6
|5
|14.04.2017
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Пятница
|23:48:59
|00:12:59
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|6
|16.04.2017
|Хоккей. НХЛ
|Воскресенье
|07:46:26
|08:31:40
|EUROSPORT 1
|0.1
|1.1
|7
|13.04.2017
|Бильярд. Снукер. UK Championship
|Четверг
|19:05:28
|20:54:14
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|8
|10.04.2017
|Теннис. Благотворительный матч для Африки 3
|Понедельник
|21:23:44
|23:27:36
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|9
|11.04.2017
|Велоспорт. Велогонка Париж - Рубе
|Вторник
|14:30:55
|15:58:20
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|10
|11.04.2017
|Бильярд. Снукер. Мастерс
|Вторник
|00:38:14
|01:24:52
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.04.2017
|Комеди Клаб
|Суббота
|22:54:14
|23:54:22
|ТНТ 4
|0.7
|2.3
|2
|12.04.2017
|Comedy Woman
|Среда
|21:56:32
|22:52:50
|ТНТ 4
|0.6
|1.7
|3
|11.04.2017
|Наша Russia
|Вторник
|19:30:10
|19:59:17
|ТНТ 4
|0.5
|1.8
|4
|15.04.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Суббота
|18:00:05
|18:30:02
|ТНТ 4
|0.5
|1.8
|5
|13.04.2017
|Не спать
|Четверг
|01:00:00
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.5
|4.4
|6
|12.04.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Среда
|22:52:50
|22:59:19
|ТНТ 4
|0.5
|1.4
|7
|15.04.2017
|Такое кино
|Суббота
|01:00:35
|01:32:45
|ТНТ 4
|0.4
|2.6
|8
|16.04.2017
|Убойная лига
|Воскресенье
|01:00:06
|02:00:08
|ТНТ 4
|0.4
|3.6
|9
|14.04.2017
|Наша Russia. Лучшее
|Пятница
|20:46:50
|20:59:52
|ТНТ 4
|0.4
|1.0
|10
|10.04.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Понедельник
|17:53:23
|18:01:03
|ТНТ 4
|0.3
|1.6
Advertology.Ru
11.05.2017
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