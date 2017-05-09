Креатив

МиниМи – еда как для людей

МиниМи – еда как для людей

МиниМи – еда как для людей. Агентством Tomatdesign проведен редизайн упаковки свежей и полезной еды для кошек, собак миниатюрных пород и щенков.

Компания «Миними Петс», пока единственная на российском рынке, производит промышленным способом свежую, без консервантов и ароматизаторов, еду для домашних животных под маркой «Миними». Продукт представлен в собственном интернет-магазине и нескольких розничных сетях. В магазинах товар раскладывается на полках собственного брендированного холодильника. Через год после запуска бренда стало ясно, что для такого уникального продукта требуется более выразительная упаковка.

МиниМи – еда как для людей

Идея бренда — «еда как для людей» — предлагала бескрайние возможности для поиска решений, но два четких условия ограничивали нашу творческую фантазию: клиенту важно было «обновиться не меняясь» — остаться узнаваемым, не менять радикально логотип торговой марки; также нас сковывала достаточно ограниченная площадь упаковки.

По словам клиента, радикальная смена дизайна вызвала неоднозначный эмоциональный отклик — как в самой компании, так и у потребителя, однако через несколько месяцев после запуска стало ясно, что среди покупателей появилась новая аудитория — те, кто любит пробовать новые продукты в поисках лучшего, и, как говорит один из сооснователей компании, «от их появления мы только выиграли». 

Перед агентством Tomatdesign стояла задача создать для уникального рыночного продукта новую, яркую, эмоциональную упаковку, при этом сохранить настроение и преемственность уже существующей упаковки, не меняя радикально логотип торговой марки. Важно было учесть небольшой размер упаковки, визуально усилить значимые элементы дизайна и особенно образы персонажей.

Работая над логотипом, мы сохранили дорогие для клиента элементы — улыбку и язык довольного питомца. В иллюстрации, стремясь передать эмоции, было решено создать портреты собачек и кошечек — характерные, выразительные (и перекликающиеся с логотипом). Портреты расположены на упаковке так, чтобы из двух коробочек создавалось одно изображение. Как бы ни выкладывались упаковки на полке, они всегда совпадают, как кусочки пазла, и если соединяются два разных персонажа — получаются забавные вариации. 

Веселые портреты питомцев и элемент игры позволили нам создать эмоциональную интерактивную упаковку, а оригинальное композиционное решение — преодолеть ограничения в размере упаковки.

МиниМи – еда как для людей
МиниМи – еда как для людей
МиниМи – еда как для людей
МиниМи – еда как для людей
МиниМи – еда как для людей

10.05.2017

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