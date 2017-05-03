Новости компаний

PR News выступила на Медиа Коммуникационном Форуме 2017

PR News выступила на Медиа Коммуникационном Форуме 2017

В рамках секции «Контроль репутации по полной программе: автоматизация мониторинга» PR News рассказала о бенчмаркинге и его применении.

Второй Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2017) прошел на территории ЦВК «Экспоцентр» в период с 25 по 27 апреля 2017 года. Форум представляет собой уникальный формат взаимодействия сразу с различными категориями участников, такими как пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д..

26 апреля была проведена секция «Контроль репутации по полной программе: автоматизация мониторинга», организованная Василием Черным, директором по маркетинговым коммуникациям, Brand Analitics. В секции выступили как представители агентств, так и представители компаний.

Секцию открыл Георгий Оганисян, руководитель спецпроектов СКАН. Он рассказал об актуальных типах мониторинга для разных клиентов. Георгий отметил, что важно уйти от текста к действию, не просто выгружать отчеты, а работать с системой. Ольга Сивкова, генеральный директор Cros.digital в своем выступлении на тему «Мода на тренды – каприз или насущная необходимость?» рассуждала о понятии мема и тренда, о том, как употребить технологии при работе с брендами. Василий Камальдинов, эксперт по работе с социальными сетями, Почта Банк рассказал о секретах ведения социальных сетей в банковском секторе. Светлана Подгорная, руководитель отдела аналитики, Михайлов и Партнеры поведала о скрытых возможностях digital-аналитики на примере нескольких кейсов. В кейсе Центрального Банка для решения задачи обработки массива и максимальной прозрачности при голосовании за символ, который появится на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей использовали машинное обучение для PR. Ольга Соколова, партнер, Digital Guru рассказала о своей разработке - техническом решении, которое позволяет отражать атаки в социальных сетях. Александра Бреус, поделилась своим опытом работы с социальными медиа на примере ТЦ “МЕГА”. По мнению Александры важно предложение альтернативы, оперативная реакция, и умение прислушиваться к мнению людей по ту сторону экрана.

Лилия Глазова, генеральный директор PR News рассказала о том, что такое бенчмаркинг и какие задачи он решает. Среди практических задач, можно отметить мониторинг трендов, оздоровление кампании, креативную составляющую и конечно финансовую. В универсальный свод правил успешности (бенчмарок), составленных PR News, стоит отнести: соблюдение принципов драматургии в организации событий, актуальность, заметность, информационную открытость, адресность, символизацию текстов, мультипликативность продвижения. На примере нескольких кейсов Лилия показала, как можно отрабатывать негатив, с помощью провокационно-вирусной тематики и геймификации конфликта.

04.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

04.05.2017 - 08:47
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация