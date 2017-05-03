PR News выступила на Медиа Коммуникационном Форуме 2017

Второй Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2017) прошел на территории ЦВК «Экспоцентр» в период с 25 по 27 апреля 2017 года. Форум представляет собой уникальный формат взаимодействия сразу с различными категориями участников, такими как пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д..

26 апреля была проведена секция «Контроль репутации по полной программе: автоматизация мониторинга», организованная Василием Черным, директором по маркетинговым коммуникациям, Brand Analitics. В секции выступили как представители агентств, так и представители компаний.

Секцию открыл Георгий Оганисян, руководитель спецпроектов СКАН. Он рассказал об актуальных типах мониторинга для разных клиентов. Георгий отметил, что важно уйти от текста к действию, не просто выгружать отчеты, а работать с системой. Ольга Сивкова, генеральный директор Cros.digital в своем выступлении на тему «Мода на тренды – каприз или насущная необходимость?» рассуждала о понятии мема и тренда, о том, как употребить технологии при работе с брендами. Василий Камальдинов, эксперт по работе с социальными сетями, Почта Банк рассказал о секретах ведения социальных сетей в банковском секторе. Светлана Подгорная, руководитель отдела аналитики, Михайлов и Партнеры поведала о скрытых возможностях digital-аналитики на примере нескольких кейсов. В кейсе Центрального Банка для решения задачи обработки массива и максимальной прозрачности при голосовании за символ, который появится на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей использовали машинное обучение для PR. Ольга Соколова, партнер, Digital Guru рассказала о своей разработке - техническом решении, которое позволяет отражать атаки в социальных сетях. Александра Бреус, поделилась своим опытом работы с социальными медиа на примере ТЦ “МЕГА”. По мнению Александры важно предложение альтернативы, оперативная реакция, и умение прислушиваться к мнению людей по ту сторону экрана.

Лилия Глазова, генеральный директор PR News рассказала о том, что такое бенчмаркинг и какие задачи он решает. Среди практических задач, можно отметить мониторинг трендов, оздоровление кампании, креативную составляющую и конечно финансовую. В универсальный свод правил успешности (бенчмарок), составленных PR News, стоит отнести: соблюдение принципов драматургии в организации событий, актуальность, заметность, информационную открытость, адресность, символизацию текстов, мультипликативность продвижения. На примере нескольких кейсов Лилия показала, как можно отрабатывать негатив, с помощью провокационно-вирусной тематики и геймификации конфликта.