Упаковка для краски от Arriba!

В каждом живет художник.И суть не в талантах и умениях. Внутреннего художника определяет желание творить.Желание созидать новое и стремление к шедевру. Ежедневные старания – это и есть искусство. Не результат, но процесс. И в этом процессе нужно быть уверенным, что есть всё необходимое для шедевра.
Декоративные покрытия и штукатурки Element Decor – материал настоящего художника. Известные шедевры мировой живописи на банках – чтобы равняться на лучших. Качественные итальянские материалы внутри – чтобы высвободить своего художника. И всё ради того, чтобы создать свой шедевр дома.
Клиент: группа компаний «Silta»,
продукт Element Decor.
Екатерина Сафонова – руководитель службы маркетинга.
Arriba! creative agency:
Макс Бурцев – креативный директор;
Ольга Нагорная – account group head;
Инна Алимова – art director;
Алексей Тертышник – дизайнер.
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