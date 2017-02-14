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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Время Пятница 21:00:13 21:30:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 19.0
2 31.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Суббота 15:00:12 15:16:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 21.1
3 26.12.2016 Местное время Понедельник 20:46:09 21:02:10 РОССИЯ1 6.0 16.7
4 01.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:08 20:33:52 РОССИЯ1 5.9 16.6
5 01.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:58 РОССИЯ1 5.0 16.8
6 01.01.2017 Вечерние новости Воскресенье 18:00:13 18:16:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.2
7 31.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:13 12:19:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 17.6
8 31.12.2016 Новости. (10:00 сб, вск) Суббота 10:00:13 10:16:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 18.3
9 30.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Пятница 19:00:11 19:42:16 НТВ 3.5 10.9
10 28.12.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:06 17:19:10 РОССИЯ1 3.3 15.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Вести. Агитпроп Суббота 17:10:26 17:19:02 РОССИЯ 24 1.0 3.0
2 01.01.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 17:22:25 17:45:04 РОССИЯ 24 0.9 2.7
3 26.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Понедельник 12:48:59 13:43:14 0.8 5.0
4 26.12.2016 Постскриптум Понедельник 12:00:44 12:48:59 0.7 4.3
5 01.01.2017 Вести. ГЕО экономика Воскресенье 09:34:28 09:54:37 РОССИЯ 24 0.6 4.7
6 31.12.2016 Итоги года Суббота 18:00:06 19:07:11 0.6 1.7
7 29.12.2016 Вести. Репортаж Четверг 23:47:46 23:56:15 РОССИЯ 24 0.6 2.7
8 26.12.2016 Агентство специальных расследований Понедельник 05:00:00 05:29:38 0.2 4.3

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Джентльмены удачи Суббота 17:03:51 18:49:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 22.5
2 31.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Суббота 18:49:12 22:30:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 19.6
3 31.12.2016 Пес Барбос и необычный кросс Суббота 16:29:17 16:39:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 23.7
4 31.12.2016 Самогонщики Суббота 16:39:19 17:03:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 22.9
5 31.12.2016 Бриллиантовая рука Суббота 15:16:21 16:29:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 22.6
6 31.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Суббота 20:03:50 22:00:24 РОССИЯ1 6.6 16.9
7 31.12.2016 Операция "Ы" и другие приключения Шурика Суббота 12:19:31 14:09:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 20.8
8 31.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 18:26:10 20:03:50 РОССИЯ1 5.0 13.2
9 01.01.2017 Девчата Воскресенье 11:48:49 13:25:02 РОССИЯ1 4.8 17.7
10 31.12.2016 Новогодние сваты Суббота 11:58:03 13:59:47 РОССИЯ1 3.4 12.4

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Тайны следствия - 16 Пятница 22:50:22 00:45:15 РОССИЯ1 6.9 25.3
2 26.12.2016 Три королевы Понедельник 21:59:26 23:41:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 16.0
3 29.12.2016 Мент в законе 9 Четверг 19:42:36 20:42:50 НТВ 3.4 10.0
4 01.01.2017 Шерлок Холмс Воскресенье 23:31:12 01:00:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 14.2
5 30.12.2016 Вышел ежик из тумана... Пятница 15:11:49 16:02:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 14.1
6 28.12.2016 Тайны следствия - 7 Среда 15:57:07 16:59:38 РОССИЯ1 3.0 14.9
7 29.12.2016 Детективы Четверг 19:57:21 20:24:12 3.0 8.6
8 27.12.2016 След Вторник 20:25:42 21:14:20 2.9 8.2
9 29.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Четверг 17:15:23 18:03:24 НТВ 2.9 12.0
10 29.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:35 21:02:25 СТС 2.8 7.7

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Уральские пельмени Суббота 22:56:41 23:56:25 СТС 4.0 10.2
2 31.12.2016 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:58:02 23:56:10 ТНТ 3.4 8.5
3 31.12.2016 Однажды в России Суббота 21:57:04 22:58:02 ТНТ 2.8 7.1
4 31.12.2016 Импровизация Суббота 19:58:00 20:59:48 ТНТ 2.8 7.0
5 31.12.2016 Комеди Клаб Суббота 01:09:34 02:05:42 ТНТ 2.4 7.8
6 31.12.2016 Comedy Woman Суббота 20:59:48 21:57:04 ТНТ 2.3 5.8
7 01.01.2017 "Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова Воскресенье 18:57:23 20:28:34 2.0 5.8
8 31.12.2016 Максимальное шоу Суббота 07:32:06 09:43:00 РОССИЯ1 1.8 15.4

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодний парад Звезд Суббота 22:00:24 23:56:21 РОССИЯ1 8.6 22.0
2 26.12.2016 #жить Понедельник 20:53:33 21:00:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 13.4
3 01.01.2017 Песня года - 2016 Воскресенье 13:25:02 13:59:52 РОССИЯ1 4.5 15.3
4 31.12.2016 Лучшие песни-2016 Суббота 09:43:00 11:58:03 РОССИЯ1 3.2 14.2
5 31.12.2016 31 декабря. Новогоднее шоу Суббота 10:16:54 11:58:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 13.5
6 31.12.2016 Новогодний календарь Суббота 08:46:12 09:58:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 13.0
7 31.12.2016 Все звезды в Новый год Суббота 14:58:18 16:54:33 НТВ 1.7 5.5
8 31.12.2016 Легенды Ретро FM Суббота 21:59:33 23:56:18 1.7 4.3
9 31.12.2016 Живой Новый год Суббота 22:32:25 23:56:25 НТВ 1.5 3.9
10 31.12.2016 Легенды Ретро FM Суббота 00:04:43 02:06:30 1.5 4.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 О самом главном Понедельник 10:00:46 10:59:50 РОССИЯ1 1.8 12.7
2 26.12.2016 Контрольная закупка Понедельник 09:19:55 09:43:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 13.4
3 26.12.2016 Жить здорово Понедельник 09:43:51 10:34:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 10.7
4 31.12.2016 Такое кино Суббота 11:00:31 11:33:19 ТНТ 0.9 3.6
5 26.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:52:32 19:40:49 ПЯТНИЦА 0.9 2.7
6 27.12.2016 Легенды армии Вторник 19:21:26 20:07:54 0.8 2.6
7 28.12.2016 Последний день Среда 19:18:49 20:04:17 0.8 2.6
8 29.12.2016 Оружие Победы Четверг 18:29:26 18:41:17 0.8 2.8
9 29.12.2016 Легенды кино Четверг 19:17:19 20:03:34 0.8 2.4
10 28.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Среда 09:36:04 11:01:30 0.7 5.3

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Человек и закон Пятница 18:44:12 19:44:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 16.5
2 26.12.2016 60 минут Понедельник 18:41:08 19:59:57 РОССИЯ1 4.7 14.6
3 27.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:52:19 01:45:42 РОССИЯ1 3.0 16.4
4 31.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:00:17 НТВ 2.7 7.2
5 01.01.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор) Воскресенье 18:07:13 18:59:54 НТВ 2.4 7.2
6 30.12.2016 Место встречи Пятница 13:59:53 15:59:57 НТВ 2.2 10.8
7 26.12.2016 Суд присяжных Понедельник 12:06:33 12:59:52 НТВ 1.7 10.4
8 26.12.2016 Момент истины Понедельник 23:19:01 00:06:32 1.5 6.9
9 27.12.2016 Право голоса Вторник 20:03:45 21:44:13 1.0 2.8
10 01.01.2017 Вести. По тонкому льду Воскресенье 19:45:43 19:55:12 РОССИЯ 24 0.9 2.6

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования Среда 21:26:18 22:28:44 МАТЧ ТВ 1.2 3.4
2 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт Среда 20:09:13 20:55:10 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
3 28.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Среда 20:55:10 21:26:18 МАТЧ ТВ 0.9 2.4
4 31.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 18:57:01 19:55:58 МАТЧ ТВ 0.6 1.6
5 28.12.2016 #новости Среда 19:20:59 19:30:39 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
6 31.12.2016 Смешанные единоборства. UFC. Женщины Суббота 17:11:36 17:22:42 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
7 27.12.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Вторник 20:38:37 21:44:04 МАТЧ ТВ 0.5 1.3
8 29.12.2016 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 Четверг 00:22:46 01:03:57 МАТЧ ТВ 0.4 3.0
9 30.12.2016 Вести. Спорт Пятница 08:31:36 08:37:23 РОССИЯ 24 0.4 4.0
10 26.12.2016 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2010 - 2011 Понедельник 16:26:30 18:21:43 МАТЧ ТВ 0.4 1.7

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодняя ночь на Первом Суббота 22:30:10 23:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 18.5
2 01.01.2017 Юмор года Воскресенье 20:33:52 22:48:19 РОССИЯ1 6.7 18.8
3 28.12.2016 Пусть говорят Среда 19:51:56 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.2
4 30.12.2016 Голос Пятница 21:30:20 23:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.8
5 31.12.2016 Голубой огонек на Шаболовке Суббота 00:04:39 05:00:00 РОССИЯ1 6.2 25.0
6 30.12.2016 Поле чудес Пятница 19:44:54 20:59:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.5 15.8
7 31.12.2016 Короли смеха Суббота 15:58:55 18:26:10 РОССИЯ1 4.9 14.7
8 01.01.2017 КВН - 55! Воскресенье 18:16:14 20:15:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.0
9 01.01.2017 Точь-в-точь Воскресенье 20:15:54 23:31:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.1
10 01.01.2017 Лучше всех! Воскресенье 15:21:08 17:58:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 21:38:13 22:41:46 2.9 8.2
2 01.01.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 22:42:31 23:53:15 2.8 9.5
3 01.01.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 20:29:19 21:37:29 2.5 7.1
4 31.12.2016 Зима в Простоквашино Суббота 10:24:01 10:39:40 1.9 8.9
5 01.01.2017 Карлик нос Воскресенье 23:54:00 01:10:41 1.5 7.6
6 31.12.2016 Каникулы в Простоквашино Суббота 10:03:57 10:21:50 1.5 7.3
7 31.12.2016 Зима в Простоквашино Суббота 16:15:44 16:31:23 КАРУСЕЛЬ 1.5 4.7
8 01.01.2017 Зима в Простоквашино Воскресенье 16:59:02 17:14:37 1.5 4.7
9 31.12.2016 Новогодняя сказка Суббота 16:52:56 17:09:31 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.1
10 31.12.2016 Дед Мороз и Серый волк Суббота 16:34:09 16:50:53 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.1
TNS Россия
Advertology.Ru

15.02.2017

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