ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Время
|Пятница
|21:00:13
|21:30:07
|6.8
|19.0
|2
|31.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Суббота
|15:00:12
|15:16:21
|6.1
|21.1
|3
|26.12.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:46:09
|21:02:10
|6.0
|16.7
|4
|01.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:08
|20:33:52
|5.9
|16.6
|5
|01.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:58
|5.0
|16.8
|6
|01.01.2017
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:13
|18:16:10
|4.6
|14.2
|7
|31.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:13
|12:19:31
|4.6
|17.6
|8
|31.12.2016
|Новости. (10:00 сб, вск)
|Суббота
|10:00:13
|10:16:54
|3.7
|18.3
|9
|30.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Пятница
|19:00:11
|19:42:16
|3.5
|10.9
|10
|28.12.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:06
|17:19:10
|3.3
|15.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|17:10:26
|17:19:02
|1.0
|3.0
|2
|01.01.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|17:22:25
|17:45:04
|0.9
|2.7
|3
|26.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Понедельник
|12:48:59
|13:43:14
|0.8
|5.0
|4
|26.12.2016
|Постскриптум
|Понедельник
|12:00:44
|12:48:59
|0.7
|4.3
|5
|01.01.2017
|Вести. ГЕО экономика
|Воскресенье
|09:34:28
|09:54:37
|0.6
|4.7
|6
|31.12.2016
|Итоги года
|Суббота
|18:00:06
|19:07:11
|0.6
|1.7
|7
|29.12.2016
|Вести. Репортаж
|Четверг
|23:47:46
|23:56:15
|0.6
|2.7
|8
|26.12.2016
|Агентство специальных расследований
|Понедельник
|05:00:00
|05:29:38
|0.2
|4.3
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Джентльмены удачи
|Суббота
|17:03:51
|18:49:12
|7.9
|22.5
|2
|31.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Суббота
|18:49:12
|22:30:10
|7.6
|19.6
|3
|31.12.2016
|Пес Барбос и необычный кросс
|Суббота
|16:29:17
|16:39:19
|7.6
|23.7
|4
|31.12.2016
|Самогонщики
|Суббота
|16:39:19
|17:03:51
|7.4
|22.9
|5
|31.12.2016
|Бриллиантовая рука
|Суббота
|15:16:21
|16:29:17
|7.0
|22.6
|6
|31.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Суббота
|20:03:50
|22:00:24
|6.6
|16.9
|7
|31.12.2016
|Операция "Ы" и другие приключения Шурика
|Суббота
|12:19:31
|14:09:27
|5.8
|20.8
|8
|31.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|18:26:10
|20:03:50
|5.0
|13.2
|9
|01.01.2017
|Девчата
|Воскресенье
|11:48:49
|13:25:02
|4.8
|17.7
|10
|31.12.2016
|Новогодние сваты
|Суббота
|11:58:03
|13:59:47
|3.4
|12.4
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Пятница
|22:50:22
|00:45:15
|6.9
|25.3
|2
|26.12.2016
|Три королевы
|Понедельник
|21:59:26
|23:41:36
|4.9
|16.0
|3
|29.12.2016
|Мент в законе 9
|Четверг
|19:42:36
|20:42:50
|3.4
|10.0
|4
|01.01.2017
|Шерлок Холмс
|Воскресенье
|23:31:12
|01:00:35
|3.1
|14.2
|5
|30.12.2016
|Вышел ежик из тумана...
|Пятница
|15:11:49
|16:02:21
|3.0
|14.1
|6
|28.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Среда
|15:57:07
|16:59:38
|3.0
|14.9
|7
|29.12.2016
|Детективы
|Четверг
|19:57:21
|20:24:12
|3.0
|8.6
|8
|27.12.2016
|След
|Вторник
|20:25:42
|21:14:20
|2.9
|8.2
|9
|29.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Четверг
|17:15:23
|18:03:24
|2.9
|12.0
|10
|29.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:35
|21:02:25
|2.8
|7.7
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Уральские пельмени
|Суббота
|22:56:41
|23:56:25
|4.0
|10.2
|2
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:58:02
|23:56:10
|3.4
|8.5
|3
|31.12.2016
|Однажды в России
|Суббота
|21:57:04
|22:58:02
|2.8
|7.1
|4
|31.12.2016
|Импровизация
|Суббота
|19:58:00
|20:59:48
|2.8
|7.0
|5
|31.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|01:09:34
|02:05:42
|2.4
|7.8
|6
|31.12.2016
|Comedy Woman
|Суббота
|20:59:48
|21:57:04
|2.3
|5.8
|7
|01.01.2017
|"Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|18:57:23
|20:28:34
|2.0
|5.8
|8
|31.12.2016
|Максимальное шоу
|Суббота
|07:32:06
|09:43:00
|1.8
|15.4
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодний парад Звезд
|Суббота
|22:00:24
|23:56:21
|8.6
|22.0
|2
|26.12.2016
|#жить
|Понедельник
|20:53:33
|21:00:10
|4.9
|13.4
|3
|01.01.2017
|Песня года - 2016
|Воскресенье
|13:25:02
|13:59:52
|4.5
|15.3
|4
|31.12.2016
|Лучшие песни-2016
|Суббота
|09:43:00
|11:58:03
|3.2
|14.2
|5
|31.12.2016
|31 декабря. Новогоднее шоу
|Суббота
|10:16:54
|11:58:25
|3.1
|13.5
|6
|31.12.2016
|Новогодний календарь
|Суббота
|08:46:12
|09:58:47
|2.0
|13.0
|7
|31.12.2016
|Все звезды в Новый год
|Суббота
|14:58:18
|16:54:33
|1.7
|5.5
|8
|31.12.2016
|Легенды Ретро FM
|Суббота
|21:59:33
|23:56:18
|1.7
|4.3
|9
|31.12.2016
|Живой Новый год
|Суббота
|22:32:25
|23:56:25
|1.5
|3.9
|10
|31.12.2016
|Легенды Ретро FM
|Суббота
|00:04:43
|02:06:30
|1.5
|4.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|О самом главном
|Понедельник
|10:00:46
|10:59:50
|1.8
|12.7
|2
|26.12.2016
|Контрольная закупка
|Понедельник
|09:19:55
|09:43:51
|1.7
|13.4
|3
|26.12.2016
|Жить здорово
|Понедельник
|09:43:51
|10:34:53
|1.5
|10.7
|4
|31.12.2016
|Такое кино
|Суббота
|11:00:31
|11:33:19
|0.9
|3.6
|5
|26.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:52:32
|19:40:49
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.7
|6
|27.12.2016
|Легенды армии
|Вторник
|19:21:26
|20:07:54
|0.8
|2.6
|7
|28.12.2016
|Последний день
|Среда
|19:18:49
|20:04:17
|0.8
|2.6
|8
|29.12.2016
|Оружие Победы
|Четверг
|18:29:26
|18:41:17
|0.8
|2.8
|9
|29.12.2016
|Легенды кино
|Четверг
|19:17:19
|20:03:34
|0.8
|2.4
|10
|28.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Среда
|09:36:04
|11:01:30
|0.7
|5.3
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:44:12
|19:44:40
|5.2
|16.5
|2
|26.12.2016
|60 минут
|Понедельник
|18:41:08
|19:59:57
|4.7
|14.6
|3
|27.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:52:19
|01:45:42
|3.0
|16.4
|4
|31.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:00:17
|2.7
|7.2
|5
|01.01.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским (повтор)
|Воскресенье
|18:07:13
|18:59:54
|2.4
|7.2
|6
|30.12.2016
|Место встречи
|Пятница
|13:59:53
|15:59:57
|2.2
|10.8
|7
|26.12.2016
|Суд присяжных
|Понедельник
|12:06:33
|12:59:52
|1.7
|10.4
|8
|26.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:19:01
|00:06:32
|1.5
|6.9
|9
|27.12.2016
|Право голоса
|Вторник
|20:03:45
|21:44:13
|1.0
|2.8
|10
|01.01.2017
|Вести. По тонкому льду
|Воскресенье
|19:45:43
|19:55:12
|0.9
|2.6
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования
|Среда
|21:26:18
|22:28:44
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.4
|2
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт
|Среда
|20:09:13
|20:55:10
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|3
|28.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Среда
|20:55:10
|21:26:18
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
|4
|31.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|18:57:01
|19:55:58
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.6
|5
|28.12.2016
|#новости
|Среда
|19:20:59
|19:30:39
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|6
|31.12.2016
|Смешанные единоборства. UFC. Женщины
|Суббота
|17:11:36
|17:22:42
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|7
|27.12.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Вторник
|20:38:37
|21:44:04
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.3
|8
|29.12.2016
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017
|Четверг
|00:22:46
|01:03:57
|МАТЧ ТВ
|0.4
|3.0
|9
|30.12.2016
|Вести. Спорт
|Пятница
|08:31:36
|08:37:23
|0.4
|4.0
|10
|26.12.2016
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2010 - 2011
|Понедельник
|16:26:30
|18:21:43
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодняя ночь на Первом
|Суббота
|22:30:10
|23:56:26
|7.2
|18.5
|2
|01.01.2017
|Юмор года
|Воскресенье
|20:33:52
|22:48:19
|6.7
|18.8
|3
|28.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:51:56
|20:59:03
|6.5
|18.2
|4
|30.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:20
|23:45:21
|6.3
|18.8
|5
|31.12.2016
|Голубой огонек на Шаболовке
|Суббота
|00:04:39
|05:00:00
|6.2
|25.0
|6
|30.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:44:54
|20:59:08
|5.5
|15.8
|7
|31.12.2016
|Короли смеха
|Суббота
|15:58:55
|18:26:10
|4.9
|14.7
|8
|01.01.2017
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:16:14
|20:15:50
|4.9
|14.0
|9
|01.01.2017
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|20:15:54
|23:31:12
|4.8
|14.1
|10
|01.01.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|15:21:08
|17:58:56
|4.6
|14.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|21:38:13
|22:41:46
|2.9
|8.2
|2
|01.01.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|22:42:31
|23:53:15
|2.8
|9.5
|3
|01.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|20:29:19
|21:37:29
|2.5
|7.1
|4
|31.12.2016
|Зима в Простоквашино
|Суббота
|10:24:01
|10:39:40
|1.9
|8.9
|5
|01.01.2017
|Карлик нос
|Воскресенье
|23:54:00
|01:10:41
|1.5
|7.6
|6
|31.12.2016
|Каникулы в Простоквашино
|Суббота
|10:03:57
|10:21:50
|1.5
|7.3
|7
|31.12.2016
|Зима в Простоквашино
|Суббота
|16:15:44
|16:31:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|4.7
|8
|01.01.2017
|Зима в Простоквашино
|Воскресенье
|16:59:02
|17:14:37
|1.5
|4.7
|9
|31.12.2016
|Новогодняя сказка
|Суббота
|16:52:56
|17:09:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.1
|10
|31.12.2016
|Дед Мороз и Серый волк
|Суббота
|16:34:09
|16:50:53
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.1
Advertology.Ru
15.02.2017
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