ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:46
|21:00:03
|5.5
|14.6
|2
|06.12.2016
|Время
|Вторник
|21:00:13
|21:39:34
|5.4
|14.8
|3
|07.12.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:46
|5.1
|13.8
|4
|10.12.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:03:38
|4.3
|11.7
|5
|05.12.2016
|Вечерние новости
|Понедельник
|18:00:13
|18:47:02
|4.2
|15.4
|6
|11.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:18
|3.7
|13.6
|7
|07.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:42:05
|3.6
|11.2
|8
|05.12.2016
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:19:16
|3.5
|15.5
|9
|11.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:39
|2.7
|11.5
|10
|10.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:11
|16:20:52
|2.6
|10.3
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:22
|22:02:02
|5.6
|14.5
|2
|11.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:24:00
|5.2
|14.3
|3
|11.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|18:59:56
|20:06:21
|3.1
|8.1
|4
|11.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:39:23
|2.4
|6.5
|5
|10.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:00
|22:12:05
|2.1
|5.7
|6
|11.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:06:21
|21:04:25
|1.8
|4.5
|7
|11.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:27:53
|1.6
|6.7
|8
|09.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:36
|20:43:17
|1.5
|4.3
|9
|10.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:55
|18:20:29
|0.8
|2.5
|10
|11.12.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:31
|0.7
|2.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|Коварные игры
|Суббота
|21:03:38
|01:00:06
|4.6
|15.6
|2
|11.12.2016
|Слишком красивая жена
|Воскресенье
|14:19:18
|16:58:35
|3.7
|13.6
|3
|10.12.2016
|Приговор идеальной пары
|Суббота
|14:19:37
|18:01:52
|3.6
|13.9
|4
|05.12.2016
|Призрачный патруль
|Понедельник
|21:02:36
|22:59:18
|2.6
|7.7
|5
|11.12.2016
|Джокер. Возмездие
|Воскресенье
|17:37:40
|19:19:47
|2.6
|7.1
|6
|11.12.2016
|Крепкий орешек-4
|Воскресенье
|16:30:42
|18:59:05
|2.4
|7.0
|7
|11.12.2016
|Хроники Нарнии: принц Каспиан
|Воскресенье
|20:59:25
|23:49:48
|2.4
|7.3
|8
|06.12.2016
|Команда А
|Вторник
|21:01:39
|23:24:36
|2.3
|7.1
|9
|09.12.2016
|Лига выдающихся джентльменов
|Пятница
|21:00:12
|23:04:59
|2.1
|6.1
|10
|08.12.2016
|Сказки на ночь
|Четверг
|21:02:25
|22:57:30
|2.1
|6.1
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|07.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Среда
|21:00:03
|22:53:56
|6.8
|20.0
|2
|05.12.2016
|Опекун
|Понедельник
|19:43:26
|23:29:43
|4.0
|11.8
|3
|05.12.2016
|Обратная сторона Луны - 2
|Понедельник
|21:32:48
|23:28:56
|3.9
|12.6
|4
|09.12.2016
|Морские дьяволы. Смерч-3
|Пятница
|20:56:30
|21:50:56
|3.4
|9.4
|5
|06.12.2016
|След
|Вторник
|21:13:05
|22:00:02
|3.4
|9.4
|6
|07.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Среда
|17:15:31
|18:03:38
|3.1
|13.0
|7
|05.12.2016
|Детективы
|Понедельник
|19:41:37
|20:21:16
|3.0
|8.5
|8
|09.12.2016
|Тайны следствия - 5
|Пятница
|15:56:23
|16:59:43
|3.0
|14.3
|9
|05.12.2016
|Тайны следствия - 14
|Понедельник
|14:56:47
|16:59:10
|2.9
|15.5
|10
|11.12.2016
|Джокер. Операция "Капкан"
|Воскресенье
|19:19:47
|22:59:59
|2.9
|7.7
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:39
|13:59:02
|3.4
|13.5
|2
|09.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:09
|21:00:12
|3.2
|9.3
|3
|10.12.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:05
|23:53:31
|3.1
|10.6
|4
|09.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:59:50
|22:00:13
|3.0
|8.2
|5
|10.12.2016
|Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде
|Суббота
|11:39:50
|13:58:23
|2.8
|12.7
|6
|11.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:57:38
|22:01:05
|2.7
|7.4
|7
|09.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:13
|22:59:43
|2.4
|7.2
|8
|10.12.2016
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:01:37
|22:56:20
|2.4
|6.9
|9
|09.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:09
|20:59:50
|2.3
|6.5
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|10.12.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|18:01:52
|19:59:57
|4.0
|12.0
|2
|11.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:52:25
|09:29:53
|2.2
|15.6
|3
|11.12.2016
|Александр Малинин. Серебряный бал
|Воскресенье
|14:46:27
|16:31:01
|2.2
|8.1
|4
|09.12.2016
|Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии
|Пятница
|22:27:26
|01:03:21
|2.2
|9.2
|5
|10.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:04
|22:53:31
|0.7
|2.0
|6
|10.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:28:30
|19:20:45
|0.7
|2.1
|7
|10.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:59:05
|08:43:09
|0.6
|6.6
|8
|11.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:56
|10:32:13
|0.6
|2.9
|9
|06.12.2016
|"Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Финал и закрытие
|Вторник
|19:11:08
|21:14:19
|0.4
|1.3
|10
|10.12.2016
|Игорь Матвиенко - 50
|Суббота
|16:59:05
|19:48:44
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:02
|11:58:34
|3.0
|12.6
|2
|11.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:21:10
|11:04:02
|2.7
|12.5
|3
|11.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:12:49
|10:32:32
|2.4
|11.5
|4
|10.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:26
|11:04:12
|2.2
|10.9
|5
|09.12.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:05
|10:58:31
|1.9
|13.8
|6
|10.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:11
|19:02:43
|1.6
|5.4
|7
|07.12.2016
|Контрольная закупка
|Среда
|09:19:09
|09:49:38
|1.6
|13.1
|8
|06.12.2016
|Жить здорово
|Вторник
|09:52:46
|10:55:16
|1.5
|11.0
|9
|11.12.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:54:43
|09:59:12
|1.1
|6.7
|10
|10.12.2016
|Самая полезная программа
|Суббота
|11:22:56
|12:21:23
|0.8
|3.9
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:15
|19:52:20
|5.3
|16.8
|2
|07.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:02
|19:58:38
|4.4
|13.6
|3
|10.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:05:02
|4.4
|12.7
|4
|11.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:02:02
|00:04:28
|4.3
|15.1
|5
|10.12.2016
|Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию
|Суббота
|20:05:02
|21:02:15
|3.6
|9.8
|6
|11.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:42
|18:59:56
|3.4
|9.3
|7
|06.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:53:18
|01:35:36
|3.2
|18.0
|8
|08.12.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:52:26
|00:53:26
|3.0
|14.8
|9
|11.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:02:57
|14:07:43
|2.3
|8.8
|10
|10.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:12:05
|23:46:06
|2.3
|7.2
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета
|Воскресенье
|13:05:38
|14:51:33
|МАТЧ ТВ
|2.4
|9.0
|2
|11.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|16:20:53
|18:00:24
|МАТЧ ТВ
|2.4
|7.4
|3
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|13:35:32
|14:35:40
|МАТЧ ТВ
|1.8
|8.0
|4
|06.12.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Вторник
|23:41:56
|00:44:04
|МАТЧ ТВ
|1.5
|9.1
|5
|08.12.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|21:56:07
|22:58:45
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.5
|6
|05.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Понедельник
|18:59:56
|21:33:25
|МАТЧ ТВ
|1.4
|4.0
|7
|10.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Суббота
|16:37:18
|17:25:02
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.0
|8
|10.12.2016
|#новости
|Суббота
|14:35:40
|14:40:57
|МАТЧ ТВ
|1.3
|5.5
|9
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Пятница
|16:06:07
|17:45:57
|МАТЧ ТВ
|1.2
|5.3
|10
|09.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Пятница
|13:22:17
|14:58:29
|МАТЧ ТВ
|1.1
|6.5
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:32:03
|20:59:04
|9.1
|22.6
|2
|07.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:52:58
|20:59:05
|6.9
|18.8
|3
|10.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:06
|21:29:34
|6.6
|17.7
|4
|11.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:48:44
|19:58:48
|6.5
|17.2
|5
|09.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:21
|23:59:20
|5.8
|18.8
|6
|09.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:27
|20:59:07
|5.1
|14.5
|7
|09.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:19
|22:27:26
|4.8
|13.5
|8
|11.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|16:58:35
|17:48:44
|4.7
|14.1
|9
|05.12.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:10
|19:51:54
|4.4
|14.0
|10
|10.12.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:23:34
|22:46:58
|4.3
|12.1
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|11.12.2016
|Головоломка
|Воскресенье
|19:10:53
|20:59:25
|3.1
|7.7
|2
|10.12.2016
|Как приручить дракона 2
|Суббота
|19:05:14
|21:00:07
|1.8
|5.2
|3
|11.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|21:16:09
|21:30:02
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.4
|4
|11.12.2016
|Драконы: гонки бесстрашных. Начало
|Воскресенье
|12:38:20
|13:03:23
|1.3
|5.0
|5
|11.12.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Воскресенье
|18:59:39
|19:10:01
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.0
|6
|11.12.2016
|Лунтик и его друзья
|Воскресенье
|15:49:20
|15:59:28
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|4.2
|7
|10.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Суббота
|20:18:30
|20:29:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|8
|10.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:46:17
|18:56:27
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.3
|9
|11.12.2016
|Капризная принцесса
|Воскресенье
|09:09:04
|09:28:24
|1.0
|6.9
|10
|10.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|21:32:35
|21:50:51
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
Advertology.Ru
25.01.2017
Комментарии
Написать комментарий