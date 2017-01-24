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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (05/12/2016 - 11/12/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05/12/2016 - 11/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Местное время Среда 20:44:46 21:00:03 РОССИЯ1 5.5 14.6
2 06.12.2016 Время Вторник 21:00:13 21:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 14.8
3 07.12.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:46 РОССИЯ1 5.1 13.8
4 10.12.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:03:38 РОССИЯ1 4.3 11.7
5 05.12.2016 Вечерние новости Понедельник 18:00:13 18:47:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.4
6 11.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:18 РОССИЯ1 3.7 13.6
7 07.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:42:05 НТВ 3.6 11.2
8 05.12.2016 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:19:16 РОССИЯ1 3.5 15.5
9 11.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:39 РОССИЯ1 2.7 11.5
10 10.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:11 16:20:52 НТВ 2.6 10.3

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:22 22:02:02 РОССИЯ1 5.6 14.5
2 11.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:24:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 14.3
3 11.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:59:56 20:06:21 НТВ 3.1 8.1
4 11.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:39:23 2.4 6.5
5 10.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:00 22:12:05 2.1 5.7
6 11.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:06:21 21:04:25 НТВ 1.8 4.5
7 11.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:27:53 1.6 6.7
8 09.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:36 20:43:17 1.5 4.3
9 10.12.2016 Задело! Суббота 18:09:55 18:20:29 0.8 2.5
10 11.12.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:31 0.7 2.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 Коварные игры Суббота 21:03:38 01:00:06 РОССИЯ1 4.6 15.6
2 11.12.2016 Слишком красивая жена Воскресенье 14:19:18 16:58:35 РОССИЯ1 3.7 13.6
3 10.12.2016 Приговор идеальной пары Суббота 14:19:37 18:01:52 РОССИЯ1 3.6 13.9
4 05.12.2016 Призрачный патруль Понедельник 21:02:36 22:59:18 ТНТ 2.6 7.7
5 11.12.2016 Джокер. Возмездие Воскресенье 17:37:40 19:19:47 2.6 7.1
6 11.12.2016 Крепкий орешек-4 Воскресенье 16:30:42 18:59:05 ТНТ 2.4 7.0
7 11.12.2016 Хроники Нарнии: принц Каспиан Воскресенье 20:59:25 23:49:48 СТС 2.4 7.3
8 06.12.2016 Команда А Вторник 21:01:39 23:24:36 ТНТ 2.3 7.1
9 09.12.2016 Лига выдающихся джентльменов Пятница 21:00:12 23:04:59 СТС 2.1 6.1
10 08.12.2016 Сказки на ночь Четверг 21:02:25 22:57:30 СТС 2.1 6.1

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 07.12.2016 Тайны следствия - 16 Среда 21:00:03 22:53:56 РОССИЯ1 6.8 20.0
2 05.12.2016 Опекун Понедельник 19:43:26 23:29:43 НТВ 4.0 11.8
3 05.12.2016 Обратная сторона Луны - 2 Понедельник 21:32:48 23:28:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.6
4 09.12.2016 Морские дьяволы. Смерч-3 Пятница 20:56:30 21:50:56 НТВ 3.4 9.4
5 06.12.2016 След Вторник 21:13:05 22:00:02 3.4 9.4
6 07.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Среда 17:15:31 18:03:38 НТВ 3.1 13.0
7 05.12.2016 Детективы Понедельник 19:41:37 20:21:16 3.0 8.5
8 09.12.2016 Тайны следствия - 5 Пятница 15:56:23 16:59:43 РОССИЯ1 3.0 14.3
9 05.12.2016 Тайны следствия - 14 Понедельник 14:56:47 16:59:10 РОССИЯ1 2.9 15.5
10 11.12.2016 Джокер. Операция "Капкан" Воскресенье 19:19:47 22:59:59 2.9 7.7

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:39 13:59:02 РОССИЯ1 3.4 13.5
2 09.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:09 21:00:12 СТС 3.2 9.3
3 10.12.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:05 23:53:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 10.6
4 09.12.2016 Комеди Клаб Пятница 20:59:50 22:00:13 ТНТ 3.0 8.2
5 10.12.2016 Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на эстраде Суббота 11:39:50 13:58:23 РОССИЯ1 2.8 12.7
6 11.12.2016 Однажды в России Воскресенье 20:57:38 22:01:05 ТНТ 2.7 7.4
7 09.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:13 22:59:43 ТНТ 2.4 7.2
8 10.12.2016 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:01:37 22:56:20 НТВ 2.4 6.9
9 09.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:09 20:59:50 ТНТ 2.3 6.5

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 10.12.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 18:01:52 19:59:57 РОССИЯ1 4.0 12.0
2 11.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:52:25 09:29:53 РОССИЯ1 2.2 15.6
3 11.12.2016 Александр Малинин. Серебряный бал Воскресенье 14:46:27 16:31:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 8.1
4 09.12.2016 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии Пятница 22:27:26 01:03:21 РОССИЯ1 2.2 9.2
5 10.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:04 22:53:31 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 10.12.2016 Романтика романса Суббота 18:28:30 19:20:45 РОССИЯ К 0.7 2.1
7 10.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:59:05 08:43:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.6 6.6
8 11.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:56 10:32:13 РОССИЯ К 0.6 2.9
9 06.12.2016 "Щелкунчик". XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов. Финал и закрытие Вторник 19:11:08 21:14:19 РОССИЯ К 0.4 1.3
10 10.12.2016 Игорь Матвиенко - 50 Суббота 16:59:05 19:48:44 МУЗ ТВ 0.3 1.1

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:02 11:58:34 НТВ 3.0 12.6
2 11.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:21:10 11:04:02 НТВ 2.7 12.5
3 11.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:12:49 10:32:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.5
4 10.12.2016 Главная дорога Суббота 10:21:26 11:04:12 НТВ 2.2 10.9
5 09.12.2016 О самом главном Пятница 09:56:05 10:58:31 РОССИЯ1 1.9 13.8
6 10.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:11 19:02:43 1.6 5.4
7 07.12.2016 Контрольная закупка Среда 09:19:09 09:49:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.1
8 06.12.2016 Жить здорово Вторник 09:52:46 10:55:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 11.0
9 11.12.2016 Здоровье Воскресенье 08:54:43 09:59:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.1 6.7
10 10.12.2016 Самая полезная программа Суббота 11:22:56 12:21:23 0.8 3.9

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.12.2016 Человек и закон Пятница 18:48:15 19:52:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 16.8
2 07.12.2016 60 минут Среда 18:49:02 19:58:38 РОССИЯ1 4.4 13.6
3 10.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:05:02 НТВ 4.4 12.7
4 11.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:02:02 00:04:28 РОССИЯ1 4.3 15.1
5 10.12.2016 Новые русские сенсации. Навальный и тусовочка. Покушение на Россию Суббота 20:05:02 21:02:15 НТВ 3.6 9.8
6 11.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:42 18:59:56 НТВ 3.4 9.3
7 06.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:53:18 01:35:36 РОССИЯ1 3.2 18.0
8 08.12.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:52:26 00:53:26 РОССИЯ1 3.0 14.8
9 11.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:02:57 14:07:43 НТВ 2.3 8.8
10 10.12.2016 Право знать! Суббота 22:12:05 23:46:06 2.3 7.2

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета Воскресенье 13:05:38 14:51:33 МАТЧ ТВ 2.4 9.0
2 11.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 16:20:53 18:00:24 МАТЧ ТВ 2.4 7.4
3 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 13:35:32 14:35:40 МАТЧ ТВ 1.8 8.0
4 06.12.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Вторник 23:41:56 00:44:04 МАТЧ ТВ 1.5 9.1
5 08.12.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 21:56:07 22:58:45 МАТЧ ТВ 1.4 4.5
6 05.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Понедельник 18:59:56 21:33:25 МАТЧ ТВ 1.4 4.0
7 10.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Суббота 16:37:18 17:25:02 МАТЧ ТВ 1.4 5.0
8 10.12.2016 #новости Суббота 14:35:40 14:40:57 МАТЧ ТВ 1.3 5.5
9 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Пятница 16:06:07 17:45:57 МАТЧ ТВ 1.2 5.3
10 09.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Пятница 13:22:17 14:58:29 МАТЧ ТВ 1.1 6.5

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:32:03 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.1 22.6
2 07.12.2016 Пусть говорят Среда 19:52:58 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 18.8
3 10.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:06 21:29:34 ТНТ 6.6 17.7
4 11.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:48:44 19:58:48 РОССИЯ1 6.5 17.2
5 09.12.2016 Голос Пятница 21:30:21 23:59:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 18.8
6 09.12.2016 Поле чудес Пятница 19:52:27 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.1 14.5
7 09.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:19 22:27:26 РОССИЯ1 4.8 13.5
8 11.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 16:58:35 17:48:44 РОССИЯ1 4.7 14.1
9 05.12.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:10 19:51:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 14.0
10 10.12.2016 Сегодня вечером Суббота 21:23:34 22:46:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.1

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 11.12.2016 Головоломка Воскресенье 19:10:53 20:59:25 СТС 3.1 7.7
2 10.12.2016 Как приручить дракона 2 Суббота 19:05:14 21:00:07 СТС 1.8 5.2
3 11.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 21:16:09 21:30:02 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.4
4 11.12.2016 Драконы: гонки бесстрашных. Начало Воскресенье 12:38:20 13:03:23 СТС 1.3 5.0
5 11.12.2016 Смешарики. Новые приключения Воскресенье 18:59:39 19:10:01 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.0
6 11.12.2016 Лунтик и его друзья Воскресенье 15:49:20 15:59:28 КАРУСЕЛЬ 1.1 4.2
7 10.12.2016 Ми-ми-мишки Суббота 20:18:30 20:29:29 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
8 10.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:46:17 18:56:27 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.3
9 11.12.2016 Капризная принцесса Воскресенье 09:09:04 09:28:24 1.0 6.9
10 10.12.2016 Барбоскины Суббота 21:32:35 21:50:51 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
TNS Россия
Advertology.Ru

25.01.2017

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