ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.12.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:59:13
|21:09:03
|6.5
|17.3
|2
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:34:42
|6.4
|16.9
|3
|25.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:08
|15:23:00
|5.8
|19.6
|4
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:07
|18:21:12
|5.8
|15.9
|5
|22.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:43:59
|20:59:16
|5.5
|14.6
|6
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|5.1
|15.5
|7
|25.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:08
|14:33:17
|4.5
|16.0
|8
|25.12.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:37:28
|4.3
|16.7
|9
|23.12.2016
|Новости
|Пятница
|15:54:12
|16:12:40
|3.6
|17.9
|10
|24.12.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:08
|12:10:43
|3.4
|14.9
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:28:28
|6.6
|16.1
|2
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|23:05:12
|6.3
|16.1
|3
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:07
|20:07:04
|4.4
|11.4
|4
|24.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:11:12
|3.5
|8.8
|5
|25.12.2016
|Правда Гурнова
|Воскресенье
|20:07:04
|21:10:11
|3.0
|7.2
|6
|25.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:23:25
|1.7
|5.7
|7
|25.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|17:59:54
|20:15:15
|1.7
|4.4
|8
|23.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:06
|20:42:56
|1.6
|4.8
|9
|25.12.2016
|Новости. Специальный выпуск
|Воскресенье
|10:55:04
|11:11:42
|1.6
|6.5
|10
|24.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:47
|18:20:09
|1.5
|4.6
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Офицеры
|Воскресенье
|16:20:21
|17:59:57
|4.2
|12.6
|2
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:28
|23:43:04
|4.1
|10.8
|3
|24.12.2016
|Холодное сердце
|Суббота
|21:02:47
|01:00:25
|4.0
|11.8
|4
|25.12.2016
|Золушка
|Воскресенье
|13:23:51
|15:00:02
|3.5
|12.5
|5
|25.12.2016
|Чужие дети
|Воскресенье
|14:33:17
|16:32:14
|3.4
|11.3
|6
|25.12.2016
|Поцелуев мост
|Воскресенье
|11:37:28
|13:58:13
|3.3
|12.1
|7
|19.12.2016
|Поездка в Америку
|Понедельник
|21:01:41
|23:16:24
|3.2
|8.7
|8
|24.12.2016
|Жребий судьбы
|Суббота
|14:20:00
|17:25:20
|3.1
|11.9
|9
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:14
|23:35:02
|3.1
|8.9
|10
|23.12.2016
|Опять замуж
|Пятница
|23:29:10
|01:22:28
|2.9
|11.9
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:16
|22:54:09
|6.4
|17.2
|2
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:42
|23:33:51
|5.4
|15.3
|3
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:09
|4.0
|10.5
|4
|22.12.2016
|Детективы
|Четверг
|19:58:46
|20:25:18
|3.7
|10.4
|5
|19.12.2016
|Тайны следствия - 6
|Понедельник
|15:57:38
|16:59:00
|3.7
|17.9
|6
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|19:42:32
|20:41:13
|3.7
|10.3
|7
|25.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:01:20
|23:51:21
|3.4
|10.3
|8
|24.12.2016
|Колодец забытых желаний
|Суббота
|20:03:28
|20:59:46
|3.2
|8.3
|9
|22.12.2016
|Тайны следствия - 7
|Четверг
|15:58:18
|16:58:24
|3.1
|16.9
|10
|19.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Понедельник
|17:15:21
|18:03:02
|2.9
|12.0
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:04:27
|23:29:10
|3.6
|10.4
|2
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:31
|22:04:58
|3.6
|8.6
|3
|24.12.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:04
|13:59:18
|3.0
|12.7
|4
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:43
|21:00:14
|2.9
|8.5
|5
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.8
|7.4
|6
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:53
|21:02:31
|2.7
|6.6
|7
|24.12.2016
|"Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:58:31
|22:53:24
|2.5
|6.3
|8
|25.12.2016
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:13
|19:59:53
|2.5
|6.3
|9
|24.12.2016
|Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы"
|Суббота
|19:00:57
|20:58:31
|2.3
|6.4
|10
|23.12.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:08
|21:00:31
|2.0
|5.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|"Игра". Концерт Николая Баскова
|Суббота
|17:25:20
|19:59:57
|2.8
|8.5
|2
|20.12.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ
|Вторник
|23:06:21
|01:32:18
|2.6
|11.7
|3
|24.12.2016
|Праздничный концерт к Дню спасателя
|Суббота
|15:16:47
|16:49:01
|1.9
|7.1
|4
|24.12.2016
|Высшая лига
|Суббота
|22:01:23
|23:56:28
|1.7
|4.5
|5
|25.12.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:33:06
|09:15:27
|1.4
|14.4
|6
|25.12.2016
|Александровская песня. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова
|Воскресенье
|01:32:39
|02:37:09
|1.0
|9.0
|7
|24.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:21:16
|19:14:00
|0.8
|2.3
|8
|24.12.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:57:25
|08:42:18
|0.6
|8.2
|9
|24.12.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Суббота
|10:06:05
|10:32:14
|0.6
|3.5
|10
|23.12.2016
|Большая опера
|Пятница
|17:30:23
|19:15:18
|0.5
|1.9
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:01:19
|11:56:40
|2.3
|8.7
|2
|25.12.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:17:07
|11:00:04
|2.2
|9.8
|3
|25.12.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:09:28
|10:31:20
|2.0
|10.2
|4
|24.12.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:17
|11:01:18
|1.8
|9.3
|5
|19.12.2016
|О самом главном
|Понедельник
|09:56:24
|10:58:56
|1.8
|14.0
|6
|22.12.2016
|Контрольная закупка
|Четверг
|09:18:38
|09:49:00
|1.6
|13.5
|7
|24.12.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:02:44
|19:00:57
|1.6
|5.0
|8
|20.12.2016
|Жить здорово
|Вторник
|09:51:32
|10:56:08
|1.4
|10.3
|9
|19.12.2016
|Тайны нашего кино
|Понедельник
|16:01:10
|16:35:04
|1.2
|5.8
|10
|24.12.2016
|Улика из прошлого
|Суббота
|11:49:08
|12:35:24
|0.9
|4.1
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:08
|15:54:12
|5.6
|27.8
|2
|21.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:03
|19:58:52
|4.8
|15.4
|3
|25.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:28:28
|01:32:39
|4.6
|17.0
|4
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:14
|19:53:52
|4.5
|14.9
|5
|22.12.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:54:09
|01:49:39
|4.4
|19.8
|6
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:05
|15:54:12
|4.0
|19.8
|7
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:06
|19:00:07
|3.8
|10.3
|8
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:53
|3.5
|9.9
|9
|25.12.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:04:07
|14:00:08
|3.1
|11.2
|10
|24.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:11:12
|23:44:08
|2.8
|7.4
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины
|Суббота
|17:00:38
|18:36:21
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.7
|2
|19.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Понедельник
|23:55:45
|01:01:28
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.6
|3
|21.12.2016
|Футбол. Чемпионат Германии
|Среда
|22:56:34
|23:54:42
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|4
|23.12.2016
|Футбол. Суперкубок Италии
|Пятница
|20:30:31
|22:20:13
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|5
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
|Суббота
|14:37:14
|15:19:24
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.7
|6
|25.12.2016
|Бокс
|Воскресенье
|16:00:03
|16:10:06
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|7
|24.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|15:42:13
|17:00:13
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.1
|8
|20.12.2016
|#новости
|Вторник
|23:01:18
|23:11:31
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
|9
|20.12.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Вторник
|19:01:48
|20:08:59
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
|10
|25.12.2016
|#всенаматч
|Воскресенье
|16:14:57
|16:45:51
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:23
|00:00:19
|7.6
|22.5
|2
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:12
|21:00:02
|6.3
|16.1
|3
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:46
|6.0
|16.8
|4
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:54
|23:42:07
|5.8
|15.1
|5
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:56
|20:58:33
|5.7
|15.5
|6
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:24
|21:31:30
|4.5
|11.8
|7
|23.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:54:05
|20:59:01
|4.4
|12.6
|8
|24.12.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:20:27
|20:59:00
|4.1
|11.6
|9
|23.12.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|00:00:33
|00:47:22
|4.0
|15.9
|10
|25.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:36
|13:00:06
|3.7
|13.5
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Хранители снов
|Суббота
|19:10:17
|21:00:28
|2.4
|6.6
|2
|25.12.2016
|Кунг-фу Панда. Невероятные тайны. Тайны мастеров
|Воскресенье
|16:06:36
|16:26:43
|1.4
|4.6
|3
|24.12.2016
|Ранго
|Суббота
|12:03:25
|14:05:06
|1.4
|5.8
|4
|24.12.2016
|Рататуй
|Суббота
|19:29:06
|21:46:06
|1.3
|3.5
|5
|25.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:29:25
|10:51:17
|1.2
|5.5
|6
|24.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|15:16:45
|15:31:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.0
|7
|25.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|11:22:23
|11:36:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.5
|8
|25.12.2016
|Герои в масках
|Воскресенье
|11:27:08
|11:50:12
|1.2
|4.4
|9
|23.12.2016
|Питер Пен в Нетландии
|Пятница
|19:30:26
|20:56:54
|1.1
|3.4
|10
|25.12.2016
|Дорога на Эльдорадо
|Воскресенье
|19:30:14
|21:12:56
|1.1
|2.8
Advertology.Ru
19.01.2017
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