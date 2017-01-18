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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.12.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:59:13 21:09:03 РОССИЯ1 6.5 17.3
2 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:07 21:34:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.9
3 25.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:08 15:23:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 19.6
4 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:07 18:21:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.9
5 22.12.2016 Местное время Четверг 20:43:59 20:59:16 РОССИЯ1 5.5 14.6
6 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 5.1 15.5
7 25.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:08 14:33:17 РОССИЯ1 4.5 16.0
8 25.12.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:37:28 РОССИЯ1 4.3 16.7
9 23.12.2016 Новости Пятница 15:54:12 16:12:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 17.9
10 24.12.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:08 12:10:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 14.9

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:28:28 РОССИЯ1 6.6 16.1
2 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 23:05:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
3 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:07 20:07:04 НТВ 4.4 11.4
4 24.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:11:12 3.5 8.8
5 25.12.2016 Правда Гурнова Воскресенье 20:07:04 21:10:11 НТВ 3.0 7.2
6 25.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:23:25 1.7 5.7
7 25.12.2016 Главное Воскресенье 17:59:54 20:15:15 1.7 4.4
8 23.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:06 20:42:56 1.6 4.8
9 25.12.2016 Новости. Специальный выпуск Воскресенье 10:55:04 11:11:42 1.6 6.5
10 24.12.2016 Задело! Суббота 18:09:47 18:20:09 1.5 4.6

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Офицеры Воскресенье 16:20:21 17:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.6
2 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:28 23:43:04 СТС 4.1 10.8
3 24.12.2016 Холодное сердце Суббота 21:02:47 01:00:25 РОССИЯ1 4.0 11.8
4 25.12.2016 Золушка Воскресенье 13:23:51 15:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 12.5
5 25.12.2016 Чужие дети Воскресенье 14:33:17 16:32:14 РОССИЯ1 3.4 11.3
6 25.12.2016 Поцелуев мост Воскресенье 11:37:28 13:58:13 РОССИЯ1 3.3 12.1
7 19.12.2016 Поездка в Америку Понедельник 21:01:41 23:16:24 СТС 3.2 8.7
8 24.12.2016 Жребий судьбы Суббота 14:20:00 17:25:20 РОССИЯ1 3.1 11.9
9 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:14 23:35:02 СТС 3.1 8.9
10 23.12.2016 Опять замуж Пятница 23:29:10 01:22:28 РОССИЯ1 2.9 11.9

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:16 22:54:09 РОССИЯ1 6.4 17.2
2 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:42 23:33:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
3 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:09 4.0 10.5
4 22.12.2016 Детективы Четверг 19:58:46 20:25:18 3.7 10.4
5 19.12.2016 Тайны следствия - 6 Понедельник 15:57:38 16:59:00 РОССИЯ1 3.7 17.9
6 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 19:42:32 20:41:13 НТВ 3.7 10.3
7 25.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:01:20 23:51:21 НТВ 3.4 10.3
8 24.12.2016 Колодец забытых желаний Суббота 20:03:28 20:59:46 3.2 8.3
9 22.12.2016 Тайны следствия - 7 Четверг 15:58:18 16:58:24 РОССИЯ1 3.1 16.9
10 19.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Понедельник 17:15:21 18:03:02 НТВ 2.9 12.0

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Юморина 2016 Пятница 21:04:27 23:29:10 РОССИЯ1 3.6 10.4
2 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:31 22:04:58 ТНТ 3.6 8.6
3 24.12.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:04 13:59:18 РОССИЯ1 3.0 12.7
4 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:43 21:00:14 СТС 2.9 8.5
5 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.8 7.4
6 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:53 21:02:31 ТНТ 2.7 6.6
7 24.12.2016 "Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:58:31 22:53:24 2.5 6.3
8 25.12.2016 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:13 19:59:53 ТНТ 2.5 6.3
9 24.12.2016 Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы" Суббота 19:00:57 20:58:31 2.3 6.4
10 23.12.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:31 ТНТ 2.0 5.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 "Игра". Концерт Николая Баскова Суббота 17:25:20 19:59:57 РОССИЯ1 2.8 8.5
2 20.12.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ Вторник 23:06:21 01:32:18 РОССИЯ1 2.6 11.7
3 24.12.2016 Праздничный концерт к Дню спасателя Суббота 15:16:47 16:49:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 7.1
4 24.12.2016 Высшая лига Суббота 22:01:23 23:56:28 НТВ 1.7 4.5
5 25.12.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:33:06 09:15:27 РОССИЯ1 1.4 14.4
6 25.12.2016 Александровская песня. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Воскресенье 01:32:39 02:37:09 РОССИЯ1 1.0 9.0
7 24.12.2016 Романтика романса Суббота 18:21:16 19:14:00 РОССИЯ К 0.8 2.3
8 24.12.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:57:25 08:42:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.6 8.2
9 24.12.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Суббота 10:06:05 10:32:14 РОССИЯ К 0.6 3.5
10 23.12.2016 Большая опера Пятница 17:30:23 19:15:18 РОССИЯ К 0.5 1.9

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:01:19 11:56:40 НТВ 2.3 8.7
2 25.12.2016 Первая передача Воскресенье 10:17:07 11:00:04 НТВ 2.2 9.8
3 25.12.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:09:28 10:31:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 10.2
4 24.12.2016 Главная дорога Суббота 10:20:17 11:01:18 НТВ 1.8 9.3
5 19.12.2016 О самом главном Понедельник 09:56:24 10:58:56 РОССИЯ1 1.8 14.0
6 22.12.2016 Контрольная закупка Четверг 09:18:38 09:49:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 13.5
7 24.12.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:02:44 19:00:57 1.6 5.0
8 20.12.2016 Жить здорово Вторник 09:51:32 10:56:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.4 10.3
9 19.12.2016 Тайны нашего кино Понедельник 16:01:10 16:35:04 1.2 5.8
10 24.12.2016 Улика из прошлого Суббота 11:49:08 12:35:24 0.9 4.1

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:08 15:54:12 РОССИЯ1 5.6 27.8
2 21.12.2016 60 минут Среда 18:49:03 19:58:52 РОССИЯ1 4.8 15.4
3 25.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:28:28 01:32:39 РОССИЯ1 4.6 17.0
4 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:14 19:53:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.9
5 22.12.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 22:54:09 01:49:39 РОССИЯ1 4.4 19.8
6 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:05 15:54:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 19.8
7 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:06 19:00:07 НТВ 3.8 10.3
8 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:53 НТВ 3.5 9.9
9 25.12.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:04:07 14:00:08 НТВ 3.1 11.2
10 24.12.2016 Право знать! Суббота 22:11:12 23:44:08 2.8 7.4

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины Суббота 17:00:38 18:36:21 МАТЧ ТВ 0.8 2.7
2 19.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Понедельник 23:55:45 01:01:28 МАТЧ ТВ 0.7 3.6
3 21.12.2016 Футбол. Чемпионат Германии Среда 22:56:34 23:54:42 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
4 23.12.2016 Футбол. Суперкубок Италии Пятница 20:30:31 22:20:13 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
5 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Суббота 14:37:14 15:19:24 МАТЧ ТВ 0.6 2.7
6 25.12.2016 Бокс Воскресенье 16:00:03 16:10:06 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
7 24.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 15:42:13 17:00:13 МАТЧ ТВ 0.6 2.1
8 20.12.2016 #новости Вторник 23:01:18 23:11:31 МАТЧ ТВ 0.5 1.6
9 20.12.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Вторник 19:01:48 20:08:59 МАТЧ ТВ 0.5 1.6
10 25.12.2016 #всенаматч Воскресенье 16:14:57 16:45:51 МАТЧ ТВ 0.5 1.6

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:23 00:00:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 22.5
2 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:12 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
3 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:46 РОССИЯ1 6.0 16.8
4 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:54 23:42:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
5 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:50:56 20:58:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.5
6 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:24 21:31:30 ТНТ 4.5 11.8
7 23.12.2016 Поле чудес Пятница 19:54:05 20:59:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.6
8 24.12.2016 Ледниковый период Суббота 18:20:27 20:59:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 11.6
9 23.12.2016 Вечерний Ургант Пятница 00:00:33 00:47:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 15.9
10 25.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 12:01:36 13:00:06 НТВ 3.7 13.5

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Хранители снов Суббота 19:10:17 21:00:28 СТС 2.4 6.6
2 25.12.2016 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны. Тайны мастеров Воскресенье 16:06:36 16:26:43 СТС 1.4 4.6
3 24.12.2016 Ранго Суббота 12:03:25 14:05:06 СТС 1.4 5.8
4 24.12.2016 Рататуй Суббота 19:29:06 21:46:06 1.3 3.5
5 25.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:29:25 10:51:17 1.2 5.5
6 24.12.2016 Барбоскины Суббота 15:16:45 15:31:43 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.0
7 25.12.2016 Фиксики Воскресенье 11:22:23 11:36:23 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.5
8 25.12.2016 Герои в масках Воскресенье 11:27:08 11:50:12 1.2 4.4
9 23.12.2016 Питер Пен в Нетландии Пятница 19:30:26 20:56:54 1.1 3.4
10 25.12.2016 Дорога на Эльдорадо Воскресенье 19:30:14 21:12:56 1.1 2.8
TNS Россия
Advertology.Ru

19.01.2017

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