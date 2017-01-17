Павел Шугуров станет главным художником Южно-Сахалинска

Руководитель арт-сообщества «33+1» Павел Шугуров принял решение переехать из Владивостока, чтобы стать главным художником в Южно-Сахалинске. Об этом он сообщил «Вл3000».

В конце января 2017 года Шугуров приступит к работе начальником городского отдела дизайна в мэрии Южно-Сахалинска — займется регламентацией наружной рекламы, колористикой и городским искусством. На острове он планирует прожить три года. Во Владивостоке у художника остается семья, арт-сообщество и две музыкальных группы.

Павел Шугуров: «На Сахалине я надеюсь собрать новый музыкальный коллектив, потому что только панк-рок, как известно, помогает чиновникам не спиться от давления. Чиновник — он же всегда плохой! Такое сейчас время: городская инфраструктура и социальная жизнь находятся в запущенном состоянии. Любой, кто скажет: “Я починю!” и не сотворит тут же чудо, станет мишенью для негатива — его людям тоже надо куда-то девать.

Понимая это, я хочу сделать что-то масштабное, интересное и долгоиграющее — не в расчете на сиюминутный эффект, а шажок, ступеньку к нормальной жизни. Поэтому будем продолжать снимать стресс, музицируя. Возможно, это будут “Боги Южно-Сахалинска”, сколько можно стесняться в “Королях”».

Павел Шугуров — экс-начальник отдела дизайна городской среды Владивостока, художник-монументалист, руководитель арт-сообщества 33+1, солист групп «Короли Владивостока» и «Задроты против». Благодаря ему стены Владивостока превратились в объекты городского искусства, а контуры многоэтажных домов начали светиться по ночам.