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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Время Вторник 21:00:12 21:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.7
2 22.11.2016 Местное время Вторник 20:44:02 20:59:41 РОССИЯ1 5.4 14.6
3 22.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:02 РОССИЯ1 5.0 13.8
4 26.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:07:10 РОССИЯ1 4.4 11.9
5 24.11.2016 Вечерние новости Четверг 18:00:13 18:47:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.9
6 27.11.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:44 РОССИЯ1 3.4 12.8
7 23.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:46:28 НТВ 3.3 10.6
8 24.11.2016 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:05 РОССИЯ1 3.0 13.8
9 22.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:27:44 2.9 8.5
10 27.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:31 НТВ 2.7 9.2

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.2
2 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:30:13 РОССИЯ1 5.6 14.3
3 27.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:38:00 2.3 6.1
4 26.11.2016 Постскриптум Суббота 20:59:58 22:09:34 2.2 5.9
5 27.11.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:04 00:13:04 1.6 6.7
6 26.11.2016 Задело! Суббота 18:09:55 18:21:09 1.3 4.3
7 25.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:46 20:38:21 1.1 3.4
8 27.11.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:57 1.1 3.0
9 26.11.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:20:00 09:33:02 РОССИЯ 24 1.0 6.3
10 26.11.2016 Вести. Агитпроп Суббота 13:17:37 13:27:27 РОССИЯ 24 0.7 3.1

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Пластмассовая королева Суббота 21:07:10 00:42:14 РОССИЯ1 4.9 16.3
2 27.11.2016 Под знаком луны Воскресенье 14:19:44 17:00:06 РОССИЯ1 4.3 15.0
3 26.11.2016 Дублерша Суббота 14:19:04 17:54:04 РОССИЯ1 3.3 12.7
4 27.11.2016 Золотой транзит Воскресенье 19:27:32 21:32:57 НТВ 3.0 7.3
5 25.11.2016 Последний лепесток Пятница 23:07:16 01:08:33 РОССИЯ1 2.5 11.8
6 23.11.2016 Люди в черном-3 Среда 21:00:30 23:00:26 СТС 2.5 7.1
7 27.11.2016 Железный человек 3 Воскресенье 21:00:12 23:27:02 СТС 2.4 7.0
8 25.11.2016 Железный человек Пятница 21:00:15 23:24:50 СТС 2.2 6.7
9 21.11.2016 Люди в черном Понедельник 21:00:17 22:51:44 СТС 2.1 6.1
10 26.11.2016 Железный человек-2 Суббота 21:00:41 23:26:33 СТС 2.1 6.1

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Мажор 2 Вторник 21:36:32 23:46:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 27.0
2 23.11.2016 Научи меня жить Среда 21:35:49 23:37:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
3 24.11.2016 Черная кошка Четверг 21:53:43 23:00:53 РОССИЯ1 4.6 14.4
4 23.11.2016 Брат за брата - 3 Среда 21:34:52 22:34:03 НТВ 4.1 11.6
5 23.11.2016 След Среда 21:12:15 22:00:10 4.0 10.6
6 24.11.2016 Детективы Четверг 19:42:45 20:21:34 3.3 9.3
7 23.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Среда 17:16:21 18:04:18 НТВ 3.1 13.1
8 27.11.2016 Одессит Воскресенье 17:13:35 18:02:55 НТВ 3.0 8.9
9 21.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:30:25 21:00:04 ТНТ 2.6 7.1
10 24.11.2016 Тайны следствия - 14 Четверг 15:01:11 16:59:43 РОССИЯ1 2.6 14.1

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 Петросян-шоу Пятница 20:59:58 23:07:16 РОССИЯ1 4.1 12.2
2 26.11.2016 Аншлаг и Компания Суббота 11:39:50 13:59:50 РОССИЯ1 3.1 13.9
3 27.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:31 12:59:27 РОССИЯ1 2.8 11.6
4 25.11.2016 Комеди Клаб Пятница 20:57:15 21:58:40 ТНТ 2.8 7.9
5 26.11.2016 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:01:36 22:49:52 НТВ 2.6 7.5
6 27.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:01:49 22:02:24 ТНТ 2.5 6.7
7 25.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:57:26 20:57:15 ТНТ 2.5 7.3
8 27.11.2016 Stand up Воскресенье 22:02:24 23:01:47 ТНТ 2.4 7.4
9 25.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:28:22 21:00:15 СТС 2.2 6.6
10 25.11.2016 Comedy Баттл Пятница 21:58:40 22:59:59 ТНТ 1.9 5.7

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:04 19:59:48 РОССИЯ1 4.0 12.1
2 27.11.2016 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт Воскресенье 13:46:13 15:34:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.0
3 27.11.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:53:12 09:30:49 РОССИЯ1 2.4 17.3
4 26.11.2016 Романтика романса Суббота 18:37:23 19:29:52 РОССИЯ К 0.8 2.5
5 26.11.2016 Большая опера Суббота 20:58:41 22:42:35 РОССИЯ К 0.7 1.9
6 26.11.2016 Играй, гармонь! Суббота 07:58:16 08:42:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 6.5
7 27.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:51 10:31:41 РОССИЯ К 0.6 2.7
8 22.11.2016 Праздничный вечер, посвященный 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Вторник 19:47:15 21:22:49 РОССИЯ К 0.5 1.3
9 25.11.2016 Авторадио. Дискотека 80-х Пятница 18:59:35 22:27:49 МУЗ ТВ 0.4 1.1
10 26.11.2016 Душа России. Гала-концерт к 100-летию основания Дома народного творчества Суббота 13:05:07 14:36:14 РОССИЯ К 0.3 1.2

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:38 11:59:45 НТВ 2.7 11.6
2 27.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:20:40 11:04:38 НТВ 2.7 12.6
3 27.11.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:13:14 10:32:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 9.9
4 26.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 16:59:04 19:00:55 2.0 6.7
5 26.11.2016 Главная дорога Суббота 10:21:20 11:02:22 НТВ 2.0 9.9
6 25.11.2016 О самом главном Пятница 09:56:17 10:59:20 РОССИЯ1 1.9 13.4
7 23.11.2016 Контрольная закупка Среда 09:19:28 09:49:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 13.0
8 23.11.2016 Жить здорово Среда 09:53:04 10:55:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.5 10.6
9 26.11.2016 Самая полезная программа Суббота 11:24:33 12:22:16 1.2 5.5
10 27.11.2016 Здоровье Воскресенье 08:53:13 09:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.9 6.2

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.11.2016 60 минут Понедельник 18:49:30 19:58:37 РОССИЯ1 4.8 14.8
2 25.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:38 19:51:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.4
3 26.11.2016 Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана Суббота 20:02:32 21:02:11 НТВ 4.7 12.5
4 26.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:32 НТВ 4.4 12.7
5 27.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:55 18:59:54 НТВ 3.7 9.9
6 27.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:13 01:40:37 РОССИЯ1 3.6 17.8
7 27.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:27 14:10:46 НТВ 2.8 10.8
8 21.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 22:56:24 01:32:22 РОССИЯ1 2.8 15.6
9 24.11.2016 Место встречи Четверг 13:59:17 15:59:59 НТВ 2.0 12.2
10 26.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:30 16:59:04 2.0 7.5

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Футбол. Кубок конфедераций. Жеребьевка Суббота 18:00:15 18:37:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.8
2 23.11.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 20:58:58 22:01:47 МАТЧ ТВ 2.3 6.2
3 24.11.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 19:55:56 20:54:42 МАТЧ ТВ 1.7 4.5
4 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 18:09:36 18:51:27 МАТЧ ТВ 1.5 4.1
5 27.11.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 19:57:40 21:00:30 МАТЧ ТВ 1.4 3.5
6 23.11.2016 #всенафутбол Среда 22:01:47 22:35:43 МАТЧ ТВ 1.3 3.7
7 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета Воскресенье 21:01:20 22:02:25 МАТЧ ТВ 0.9 2.3
8 26.11.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 21:26:31 22:26:19 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
9 26.11.2016 #всенаматч Суббота 19:59:29 20:24:51 МАТЧ ТВ 0.6 1.7
10 27.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби Воскресенье 15:56:51 18:09:36 МАТЧ ТВ 0.6 1.9

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 КВН - 55! Воскресенье 18:38:20 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.6 28.7
2 25.11.2016 Голос Пятница 21:44:09 23:51:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 22.0
3 21.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:52:10 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 18.1
4 26.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:13 21:29:51 ТНТ 6.4 17.2
5 27.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:50:01 19:58:46 РОССИЯ1 6.2 16.2
6 25.11.2016 Поле чудес Пятница 19:51:40 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.7
7 27.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 15:34:11 18:38:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0
8 26.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:11 22:01:36 НТВ 4.5 12.3
9 27.11.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:00:06 17:50:01 РОССИЯ1 4.5 13.7
10 22.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:38 19:51:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.6

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Пингвины Мадагаскара Суббота 19:17:29 21:00:41 СТС 1.5 4.3
2 27.11.2016 Зимовье зверей Воскресенье 09:50:22 10:00:00 1.3 7.0
3 27.11.2016 Конек-Горбунок Воскресенье 08:37:18 09:48:13 1.2 9.0
4 27.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:57:30 17:09:33 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
5 24.11.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:52:53 19:15:05 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.2
6 22.11.2016 Смешарики Вторник 18:55:00 19:09:34 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
7 27.11.2016 Праздник кунг-фу панды Воскресенье 11:00:09 11:21:45 СТС 1.0 4.4
8 26.11.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 22:04:58 22:17:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
9 27.11.2016 Золушка-3. Злые чары Воскресенье 18:06:02 19:27:20 1.0 2.6
10 26.11.2016 Котенок с улицы Лизюкова Суббота 09:24:47 09:34:03 1.0 6.2
TNS Россия
Advertology.Ru

11.01.2017

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