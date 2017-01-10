ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:12
|21:36:32
|6.5
|17.7
|2
|22.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:02
|20:59:41
|5.4
|14.6
|3
|22.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:02
|5.0
|13.8
|4
|26.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:07:10
|4.4
|11.9
|5
|24.11.2016
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:13
|18:47:18
|4.0
|14.9
|6
|27.11.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:44
|3.4
|12.8
|7
|23.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:46:28
|3.3
|10.6
|8
|24.11.2016
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:05
|3.0
|13.8
|9
|22.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:27:44
|2.9
|8.5
|10
|27.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:31
|2.7
|9.2
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:35:40
|7.4
|20.2
|2
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:30:13
|5.6
|14.3
|3
|27.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:38:00
|2.3
|6.1
|4
|26.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:58
|22:09:34
|2.2
|5.9
|5
|27.11.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:04
|00:13:04
|1.6
|6.7
|6
|26.11.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:55
|18:21:09
|1.3
|4.3
|7
|25.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:46
|20:38:21
|1.1
|3.4
|8
|27.11.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:57
|1.1
|3.0
|9
|26.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:20:00
|09:33:02
|1.0
|6.3
|10
|26.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|13:17:37
|13:27:27
|0.7
|3.1
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Пластмассовая королева
|Суббота
|21:07:10
|00:42:14
|4.9
|16.3
|2
|27.11.2016
|Под знаком луны
|Воскресенье
|14:19:44
|17:00:06
|4.3
|15.0
|3
|26.11.2016
|Дублерша
|Суббота
|14:19:04
|17:54:04
|3.3
|12.7
|4
|27.11.2016
|Золотой транзит
|Воскресенье
|19:27:32
|21:32:57
|3.0
|7.3
|5
|25.11.2016
|Последний лепесток
|Пятница
|23:07:16
|01:08:33
|2.5
|11.8
|6
|23.11.2016
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:30
|23:00:26
|2.5
|7.1
|7
|27.11.2016
|Железный человек 3
|Воскресенье
|21:00:12
|23:27:02
|2.4
|7.0
|8
|25.11.2016
|Железный человек
|Пятница
|21:00:15
|23:24:50
|2.2
|6.7
|9
|21.11.2016
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:17
|22:51:44
|2.1
|6.1
|10
|26.11.2016
|Железный человек-2
|Суббота
|21:00:41
|23:26:33
|2.1
|6.1
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Мажор 2
|Вторник
|21:36:32
|23:46:13
|8.6
|27.0
|2
|23.11.2016
|Научи меня жить
|Среда
|21:35:49
|23:37:58
|4.9
|15.5
|3
|24.11.2016
|Черная кошка
|Четверг
|21:53:43
|23:00:53
|4.6
|14.4
|4
|23.11.2016
|Брат за брата - 3
|Среда
|21:34:52
|22:34:03
|4.1
|11.6
|5
|23.11.2016
|След
|Среда
|21:12:15
|22:00:10
|4.0
|10.6
|6
|24.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:42:45
|20:21:34
|3.3
|9.3
|7
|23.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Среда
|17:16:21
|18:04:18
|3.1
|13.1
|8
|27.11.2016
|Одессит
|Воскресенье
|17:13:35
|18:02:55
|3.0
|8.9
|9
|21.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:30:25
|21:00:04
|2.6
|7.1
|10
|24.11.2016
|Тайны следствия - 14
|Четверг
|15:01:11
|16:59:43
|2.6
|14.1
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:58
|23:07:16
|4.1
|12.2
|2
|26.11.2016
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:39:50
|13:59:50
|3.1
|13.9
|3
|27.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:31
|12:59:27
|2.8
|11.6
|4
|25.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:57:15
|21:58:40
|2.8
|7.9
|5
|26.11.2016
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:01:36
|22:49:52
|2.6
|7.5
|6
|27.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:49
|22:02:24
|2.5
|6.7
|7
|25.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:57:26
|20:57:15
|2.5
|7.3
|8
|27.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:24
|23:01:47
|2.4
|7.4
|9
|25.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:28:22
|21:00:15
|2.2
|6.6
|10
|25.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|21:58:40
|22:59:59
|1.9
|5.7
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:04
|19:59:48
|4.0
|12.1
|2
|27.11.2016
|Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт
|Воскресенье
|13:46:13
|15:34:04
|2.7
|10.0
|3
|27.11.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:53:12
|09:30:49
|2.4
|17.3
|4
|26.11.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:37:23
|19:29:52
|0.8
|2.5
|5
|26.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:41
|22:42:35
|0.7
|1.9
|6
|26.11.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|07:58:16
|08:42:09
|0.7
|6.5
|7
|27.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:51
|10:31:41
|0.6
|2.7
|8
|22.11.2016
|Праздничный вечер, посвященный 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
|Вторник
|19:47:15
|21:22:49
|0.5
|1.3
|9
|25.11.2016
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Пятница
|18:59:35
|22:27:49
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.1
|10
|26.11.2016
|Душа России. Гала-концерт к 100-летию основания Дома народного творчества
|Суббота
|13:05:07
|14:36:14
|0.3
|1.2
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:38
|11:59:45
|2.7
|11.6
|2
|27.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:40
|11:04:38
|2.7
|12.6
|3
|27.11.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:13:14
|10:32:47
|2.1
|9.9
|4
|26.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|16:59:04
|19:00:55
|2.0
|6.7
|5
|26.11.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:20
|11:02:22
|2.0
|9.9
|6
|25.11.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:17
|10:59:20
|1.9
|13.4
|7
|23.11.2016
|Контрольная закупка
|Среда
|09:19:28
|09:49:49
|1.7
|13.0
|8
|23.11.2016
|Жить здорово
|Среда
|09:53:04
|10:55:31
|1.5
|10.6
|9
|26.11.2016
|Самая полезная программа
|Суббота
|11:24:33
|12:22:16
|1.2
|5.5
|10
|27.11.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:53:13
|09:59:11
|0.9
|6.2
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.11.2016
|60 минут
|Понедельник
|18:49:30
|19:58:37
|4.8
|14.8
|2
|25.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:38
|19:51:32
|4.7
|15.4
|3
|26.11.2016
|Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана
|Суббота
|20:02:32
|21:02:11
|4.7
|12.5
|4
|26.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:32
|4.4
|12.7
|5
|27.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:55
|18:59:54
|3.7
|9.9
|6
|27.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:13
|01:40:37
|3.6
|17.8
|7
|27.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:27
|14:10:46
|2.8
|10.8
|8
|21.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|22:56:24
|01:32:22
|2.8
|15.6
|9
|24.11.2016
|Место встречи
|Четверг
|13:59:17
|15:59:59
|2.0
|12.2
|10
|26.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:30
|16:59:04
|2.0
|7.5
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Футбол. Кубок конфедераций. Жеребьевка
|Суббота
|18:00:15
|18:37:39
|2.7
|8.8
|2
|23.11.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|20:58:58
|22:01:47
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.2
|3
|24.11.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|19:55:56
|20:54:42
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.5
|4
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|18:09:36
|18:51:27
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.1
|5
|27.11.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|19:57:40
|21:00:30
|МАТЧ ТВ
|1.4
|3.5
|6
|23.11.2016
|#всенафутбол
|Среда
|22:01:47
|22:35:43
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.7
|7
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
|Воскресенье
|21:01:20
|22:02:25
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.3
|8
|26.11.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|21:26:31
|22:26:19
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|9
|26.11.2016
|#всенаматч
|Суббота
|19:59:29
|20:24:51
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.7
|10
|27.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби
|Воскресенье
|15:56:51
|18:09:36
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:38:20
|20:59:52
|11.6
|28.7
|2
|25.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:09
|23:51:47
|6.8
|22.0
|3
|21.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:52:10
|21:00:05
|6.6
|18.1
|4
|26.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:13
|21:29:51
|6.4
|17.2
|5
|27.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:50:01
|19:58:46
|6.2
|16.2
|6
|25.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|20:59:07
|4.7
|13.7
|7
|27.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|15:34:11
|18:38:13
|4.5
|14.0
|8
|26.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:11
|22:01:36
|4.5
|12.3
|9
|27.11.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:00:06
|17:50:01
|4.5
|13.7
|10
|22.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:38
|19:51:57
|4.3
|13.6
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Пингвины Мадагаскара
|Суббота
|19:17:29
|21:00:41
|1.5
|4.3
|2
|27.11.2016
|Зимовье зверей
|Воскресенье
|09:50:22
|10:00:00
|1.3
|7.0
|3
|27.11.2016
|Конек-Горбунок
|Воскресенье
|08:37:18
|09:48:13
|1.2
|9.0
|4
|27.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:57:30
|17:09:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|5
|24.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:52:53
|19:15:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
|6
|22.11.2016
|Смешарики
|Вторник
|18:55:00
|19:09:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|7
|27.11.2016
|Праздник кунг-фу панды
|Воскресенье
|11:00:09
|11:21:45
|1.0
|4.4
|8
|26.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|22:04:58
|22:17:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|9
|27.11.2016
|Золушка-3. Злые чары
|Воскресенье
|18:06:02
|19:27:20
|1.0
|2.6
|10
|26.11.2016
|Котенок с улицы Лизюкова
|Суббота
|09:24:47
|09:34:03
|1.0
|6.2
Advertology.Ru
11.01.2017
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