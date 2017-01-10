ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:38:20
|20:59:52
|11.6
|28.7
|2
|22.11.2016
|Мажор 2
|Вторник
|21:36:32
|23:46:13
|8.6
|27.0
|3
|27.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:35:40
|7.4
|20.2
|4
|25.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:09
|23:51:47
|6.8
|22.0
|5
|21.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:52:10
|21:00:05
|6.6
|18.1
|6
|22.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:12
|21:36:32
|6.5
|17.7
|7
|23.11.2016
|Научи меня жить
|Среда
|21:35:49
|23:37:58
|4.9
|15.5
|8
|25.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|20:59:07
|4.7
|13.7
|9
|25.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:38
|19:51:32
|4.7
|15.4
|10
|27.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|15:34:11
|18:38:13
|4.5
|14.0
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:50:01
|19:58:46
|6.2
|16.2
|2
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:30:13
|5.6
|14.3
|3
|22.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:02
|20:59:41
|5.4
|14.6
|4
|22.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:02
|5.0
|13.8
|5
|26.11.2016
|Пластмассовая королева
|Суббота
|21:07:10
|00:42:14
|4.9
|16.3
|6
|21.11.2016
|60 минут
|Понедельник
|18:49:30
|19:58:37
|4.8
|14.8
|7
|24.11.2016
|Черная кошка
|Четверг
|21:53:43
|23:00:53
|4.6
|14.4
|8
|27.11.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:00:06
|17:50:01
|4.5
|13.7
|9
|26.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:07:10
|4.4
|11.9
|10
|27.11.2016
|Под знаком луны
|Воскресенье
|14:19:44
|17:00:06
|4.3
|15.0
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|09:33:02
|09:43:05
|1.0
|6.1
|2
|26.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Суббота
|09:20:00
|09:33:02
|1.0
|6.3
|3
|25.11.2016
|Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича
|Пятница
|19:22:09
|20:54:45
|0.9
|2.6
|4
|26.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|13:17:37
|13:27:27
|0.7
|3.1
|5
|27.11.2016
|Расследование Эдуарда Петрова
|Воскресенье
|10:18:19
|10:50:55
|0.7
|3.3
|6
|26.11.2016
|Вести. Дежурная часть
|Суббота
|18:19:38
|18:53:45
|0.7
|2.2
|7
|26.11.2016
|Вести. Погода 24
|Суббота
|19:36:00
|19:56:52
|0.7
|1.9
|8
|25.11.2016
|Вести. Большой информационный вечер
|Пятница
|20:57:53
|21:59:54
|0.6
|1.8
|9
|22.11.2016
|Вести. Мнение
|Вторник
|18:58:28
|19:13:34
|0.6
|2.1
|10
|26.11.2016
|За что боролись?
|Суббота
|00:06:47
|00:19:45
|0.6
|2.8
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:58
|22:09:34
|2.2
|5.9
|2
|26.11.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:09:34
|23:34:45
|1.8
|5.6
|3
|26.11.2016
|Коготь из Мавритании 2
|Суббота
|19:59:28
|20:59:58
|1.7
|4.5
|4
|26.11.2016
|События
|Суббота
|23:34:45
|23:45:07
|1.5
|6.1
|5
|23.11.2016
|Петровка, 38
|Среда
|21:44:47
|21:59:48
|1.3
|3.4
|6
|24.11.2016
|Право голоса
|Четверг
|20:02:52
|21:43:45
|1.2
|3.2
|7
|27.11.2016
|Призрак уездного театра
|Воскресенье
|21:34:36
|22:24:54
|1.1
|3.2
|8
|25.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:30:46
|20:38:21
|1.1
|3.4
|9
|24.11.2016
|Долгий путь домой
|Четверг
|18:25:55
|19:29:50
|1.1
|3.5
|10
|26.11.2016
|Коготь из Мавритании
|Суббота
|16:18:21
|17:13:15
|1.1
|4.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана
|Суббота
|20:02:32
|21:02:11
|4.7
|12.5
|2
|26.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:11
|22:01:36
|4.5
|12.3
|3
|26.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:32
|4.4
|12.7
|4
|23.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:18
|18:58:47
|4.2
|15.1
|5
|23.11.2016
|Брат за брата - 3
|Среда
|21:34:52
|22:34:03
|4.1
|11.6
|6
|27.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:55
|18:59:54
|3.7
|9.9
|7
|23.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:46:28
|3.3
|10.6
|8
|26.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:13
|18:58:46
|3.3
|10.8
|9
|27.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:45
|13:05:27
|3.2
|12.9
|10
|23.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Среда
|17:16:21
|18:04:18
|3.1
|13.1
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:37:23
|19:29:52
|0.8
|2.5
|2
|25.11.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:47:44
|21:28:53
|0.8
|2.3
|3
|25.11.2016
|Искатели
|Пятница
|21:30:13
|22:14:13
|0.7
|2.0
|4
|26.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:41
|22:42:35
|0.7
|1.9
|5
|27.11.2016
|Гении и злодеи
|Воскресенье
|15:12:21
|15:38:25
|0.6
|2.0
|6
|22.11.2016
|Патриарх
|Вторник
|21:22:49
|22:42:41
|0.6
|1.6
|7
|27.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:05:51
|10:31:41
|0.6
|2.7
|8
|26.11.2016
|Два Федора
|Суббота
|19:32:37
|20:56:31
|0.6
|1.5
|9
|27.11.2016
|Дикие острова
|Воскресенье
|13:30:12
|14:22:09
|0.5
|2.1
|10
|21.11.2016
|Правила жизни
|Понедельник
|20:45:46
|21:12:06
|0.5
|1.4
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Право на помилование
|Воскресенье
|12:45:20
|13:38:37
|МИР
|0.4
|1.4
|2
|26.11.2016
|Неотложка
|Суббота
|18:53:40
|19:44:45
|МИР
|0.4
|1.1
|3
|27.11.2016
|Легальный допинг
|Воскресенье
|19:05:15
|20:02:25
|МИР
|0.3
|0.9
|4
|26.11.2016
|Летучая мышь
|Суббота
|23:10:05
|01:39:58
|МИР
|0.3
|1.7
|5
|21.11.2016
|Кука
|Понедельник
|22:00:27
|23:57:37
|МИР
|0.3
|1.0
|6
|27.11.2016
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:02
|22:00:50
|МИР
|0.3
|0.7
|7
|26.11.2016
|Новости
|Суббота
|15:59:01
|16:14:24
|МИР
|0.3
|1.1
|8
|26.11.2016
|Любимый раджа
|Суббота
|14:56:16
|15:58:43
|МИР
|0.3
|1.1
|9
|26.11.2016
|Фильм, фильм, фильм
|Суббота
|08:41:59
|09:00:29
|МИР
|0.3
|2.1
|10
|23.11.2016
|Не пытайтесь понять женщину
|Среда
|21:59:17
|23:48:04
|МИР
|0.2
|0.7
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|20:58:58
|22:01:47
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.2
|2
|24.11.2016
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017
|Четверг
|19:55:56
|20:54:42
|МАТЧ ТВ
|1.7
|4.5
|3
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
|Воскресенье
|18:09:36
|18:51:27
|МАТЧ ТВ
|1.5
|4.1
|4
|27.11.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|19:57:40
|21:00:30
|МАТЧ ТВ
|1.4
|3.5
|5
|23.11.2016
|#всенафутбол
|Среда
|22:01:47
|22:35:43
|МАТЧ ТВ
|1.3
|3.7
|6
|27.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
|Воскресенье
|21:01:20
|22:02:25
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.3
|7
|26.11.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|21:26:31
|22:26:19
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|8
|26.11.2016
|#всенаматч
|Суббота
|19:59:29
|20:24:51
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.7
|9
|27.11.2016
|Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби
|Воскресенье
|15:56:51
|18:09:36
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|10
|27.11.2016
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|22:02:25
|23:05:38
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|08:59:51
|09:30:04
|0.4
|2.5
|2
|26.11.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:04
|10:00:23
|0.3
|1.9
|3
|26.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:30:10
|07:59:59
|0.2
|2.5
|4
|26.11.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:09
|08:59:51
|0.2
|1.6
|5
|25.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Пятница
|07:00:00
|07:30:18
|0.2
|1.6
|6
|27.11.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Воскресенье
|08:00:00
|08:29:45
|0.1
|1.6
|7
|26.11.2016
|Новости EuroNews (00:00)
|Суббота
|00:00:30
|00:29:57
|0.1
|0.4
|8
|23.11.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Среда
|05:30:00
|06:00:16
|0.1
|1.9
|9
|26.11.2016
|Новости EuroNews (23:30)
|Суббота
|23:29:43
|00:00:30
|0.1
|0.3
|10
|26.11.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:29:54
|06:59:56
|0.1
|1.4
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Воронины
|Вторник
|19:29:46
|20:00:35
|2.6
|7.7
|2
|23.11.2016
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:30
|23:00:26
|2.5
|7.1
|3
|27.11.2016
|Железный человек 3
|Воскресенье
|21:00:12
|23:27:02
|2.4
|7.0
|4
|24.11.2016
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:35
|21:00:47
|2.3
|6.3
|5
|25.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:28:22
|21:00:15
|2.2
|6.6
|6
|25.11.2016
|Железный человек
|Пятница
|21:00:15
|23:24:50
|2.2
|6.7
|7
|21.11.2016
|Люди в черном
|Понедельник
|21:00:17
|22:51:44
|2.1
|6.1
|8
|24.11.2016
|Воронины (повтор)
|Четверг
|19:00:09
|19:29:39
|2.1
|6.6
|9
|26.11.2016
|Железный человек-2
|Суббота
|21:00:41
|23:26:33
|2.1
|6.1
|10
|22.11.2016
|Люди в черном-2
|Вторник
|21:00:28
|22:39:00
|2.1
|5.8
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Великолепный век
|Воскресенье
|19:01:01
|22:58:37
|1.6
|4.3
|2
|27.11.2016
|Подари мне воскресенье
|Воскресенье
|12:44:29
|16:05:54
|1.1
|4.0
|3
|24.11.2016
|Дурная кровь
|Четверг
|21:59:01
|22:59:35
|1.0
|3.2
|4
|26.11.2016
|Призрак в кривом зеркале
|Суббота
|17:06:40
|17:59:11
|0.9
|3.3
|5
|27.11.2016
|Другая жизнь
|Воскресенье
|16:05:54
|17:59:11
|0.9
|2.8
|6
|21.11.2016
|Давай разведемся!
|Понедельник
|11:10:09
|12:09:27
|0.8
|5.6
|7
|25.11.2016
|Нина
|Пятница
|10:04:50
|17:59:01
|0.8
|4.7
|8
|27.11.2016
|Не забудь позвонить маме!
|Воскресенье
|22:58:42
|00:00:11
|0.8
|3.1
|9
|26.11.2016
|Кто-то теряет, кто-то находит
|Суббота
|10:49:50
|14:21:26
|0.7
|3.1
|10
|25.11.2016
|По делам несовершеннолетних
|Пятница
|09:04:52
|10:04:50
|0.7
|5.4
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:13
|21:29:51
|6.4
|17.2
|2
|26.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:51
|23:31:01
|3.6
|10.9
|3
|26.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:10
|20:00:13
|3.5
|10.0
|4
|25.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:57:15
|21:58:40
|2.8
|7.9
|5
|21.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:30:25
|21:00:04
|2.6
|7.1
|6
|27.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:49
|22:02:24
|2.5
|6.7
|7
|25.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:57:26
|20:57:15
|2.5
|7.3
|8
|27.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:24
|23:01:47
|2.4
|7.4
|9
|21.11.2016
|СашаТаня (повтор)
|Понедельник
|20:02:59
|20:30:25
|2.2
|6.0
|10
|27.11.2016
|Паркер
|Воскресенье
|16:34:59
|18:59:25
|1.9
|5.6
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Слепая
|Вторник
|18:05:55
|18:34:09
|1.5
|5.5
|2
|22.11.2016
|Анна детективъ
|Вторник
|20:32:26
|21:32:17
|1.5
|4.0
|3
|25.11.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:00:30
|20:02:54
|1.4
|4.3
|4
|22.11.2016
|Гадалка
|Вторник
|17:01:22
|17:33:25
|1.2
|5.7
|5
|25.11.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:57:39
|19:00:30
|1.1
|3.9
|6
|27.11.2016
|Колония
|Воскресенье
|21:27:06
|23:14:59
|1.0
|3.0
|7
|27.11.2016
|Кто я?
|Воскресенье
|18:58:06
|21:27:06
|1.0
|2.4
|8
|21.11.2016
|Куклы колдуна
|Понедельник
|18:34:07
|19:33:19
|1.0
|3.1
|9
|27.11.2016
|Зима в Простоквашино
|Воскресенье
|10:16:01
|10:31:40
|0.9
|4.5
|10
|22.11.2016
|Охотники за привидениями
|Вторник
|14:35:28
|15:07:37
|0.9
|5.6
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.11.2016
|Украина в огне
|Понедельник
|16:59:05
|19:00:04
|3.1
|11.7
|2
|24.11.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:59:28
|19:00:07
|2.1
|7.7
|3
|21.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:04
|19:29:54
|2.1
|6.6
|4
|26.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:30
|16:59:04
|2.0
|7.5
|5
|26.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|16:59:04
|19:00:55
|2.0
|6.7
|6
|24.11.2016
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:05
|19:59:11
|1.9
|5.6
|7
|27.11.2016
|Дальнобойщики
|Воскресенье
|13:03:27
|14:00:08
|1.9
|7.1
|8
|26.11.2016
|Грань будущего
|Суббота
|19:00:55
|21:12:05
|1.8
|5.1
|9
|27.11.2016
|"Закрыватель Америки" концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|20:55:50
|22:59:54
|1.8
|5.0
|10
|26.11.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:03
|16:35:30
|1.7
|6.6
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Пятница
|18:59:35
|22:27:49
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.1
|2
|26.11.2016
|Europa Plus топ-чарт
|Суббота
|10:58:50
|11:57:52
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.1
|3
|25.11.2016
|Золотая лихорадка
|Пятница
|18:20:22
|18:59:35
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|4
|25.11.2016
|PROновости
|Пятница
|18:00:04
|18:16:08
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|5
|26.11.2016
|Ждите ответа
|Суббота
|15:13:36
|16:12:15
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|6
|26.11.2016
|"Запретный мир" группа Винтаж
|Суббота
|17:01:38
|18:54:12
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|7
|25.11.2016
|Русские хиты. Чемпионы пятницы
|Пятница
|12:56:46
|13:43:49
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.2
|8
|25.11.2016
|Русский чарт
|Пятница
|22:27:49
|23:27:17
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|9
|24.11.2016
|Золото
|Четверг
|18:15:55
|18:59:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.6
|10
|23.11.2016
|10 самых горячих клипов дня
|Среда
|17:07:29
|18:00:03
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:55
|18:21:09
|1.3
|4.3
|2
|27.11.2016
|22 минуты
|Воскресенье
|17:03:26
|17:59:39
|1.2
|3.5
|3
|22.11.2016
|Теория заговора
|Вторник
|20:06:00
|20:29:20
|1.1
|3.1
|4
|27.11.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:57
|1.1
|3.0
|5
|27.11.2016
|Случай в квадрате 36-80
|Воскресенье
|16:03:25
|16:12:20
|1.1
|3.7
|6
|27.11.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:07:43
|21:59:42
|1.1
|2.8
|7
|27.11.2016
|Политический детектив
|Воскресенье
|10:46:26
|11:06:41
|1.1
|4.9
|8
|26.11.2016
|Новости дня
|Суббота
|18:00:07
|18:09:55
|1.1
|3.5
|9
|23.11.2016
|Автомобили в погонах
|Среда
|18:30:15
|19:20:41
|1.0
|3.4
|10
|27.11.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:19:39
|21:07:43
|1.0
|2.4
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|След
|Среда
|21:12:15
|22:00:10
|4.0
|10.6
|2
|24.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:42:45
|20:21:34
|3.3
|9.3
|3
|22.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:27:44
|2.9
|8.5
|4
|27.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:38:00
|2.3
|6.1
|5
|26.11.2016
|Охотники за караванами
|Суббота
|21:59:28
|22:57:32
|1.8
|5.3
|6
|24.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Четверг
|18:30:12
|19:03:40
|1.7
|5.9
|7
|25.11.2016
|Спецотряд "Шторм"
|Пятница
|17:37:20
|18:29:59
|1.7
|6.6
|8
|27.11.2016
|Военная разведка. Первый удар
|Воскресенье
|21:39:27
|22:38:22
|1.6
|4.7
|9
|21.11.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:17:34
|00:13:34
|1.5
|7.2
|10
|21.11.2016
|Слепой
|Понедельник
|17:38:00
|18:30:02
|1.5
|5.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|14:53:21
|15:07:57
|0.4
|2.2
|2
|23.11.2016
|Симпсоны
|Среда
|17:10:21
|17:31:01
|0.3
|1.2
|3
|23.11.2016
|Гриффины
|Среда
|17:35:06
|17:53:05
|0.2
|1.0
|4
|27.11.2016
|Футурама
|Воскресенье
|19:45:32
|20:06:49
|0.2
|0.5
|5
|22.11.2016
|Пингвины из Мадагаскара
|Вторник
|10:51:37
|11:02:42
|0.2
|1.4
|6
|22.11.2016
|Время приключений
|Вторник
|14:31:40
|14:41:59
|0.2
|1.3
|7
|21.11.2016
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:47:06
|22:58:51
|0.2
|0.6
|8
|26.11.2016
|Американский папаша
|Суббота
|21:28:26
|21:49:53
|0.2
|0.5
|9
|21.11.2016
|МульТВ
|Понедельник
|23:03:15
|23:14:15
|0.2
|0.6
|10
|22.11.2016
|Барашек Шон
|Вторник
|14:42:36
|14:49:38
|0.2
|1.1
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Золушка-3. Злые чары
|Воскресенье
|18:06:02
|19:27:20
|1.0
|2.6
|2
|26.11.2016
|Золушка-2: Мечты сбываются
|Суббота
|18:05:22
|19:28:36
|0.9
|2.8
|3
|26.11.2016
|Вольт
|Суббота
|16:11:09
|18:05:22
|0.9
|3.2
|4
|24.11.2016
|Золушка
|Четверг
|19:30:18
|21:04:50
|0.9
|2.4
|5
|24.11.2016
|Финес и Ферб. Миссия Marvel
|Четверг
|19:08:01
|19:29:33
|0.8
|2.5
|6
|27.11.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:01:14
|10:22:51
|0.8
|3.9
|7
|23.11.2016
|Микки Маус
|Среда
|20:56:55
|21:03:40
|0.7
|1.9
|8
|26.11.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:02:42
|10:25:46
|0.7
|3.8
|9
|21.11.2016
|Финес и Ферб
|Понедельник
|19:07:45
|19:29:20
|0.7
|2.2
|10
|25.11.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|20:59:00
|21:19:26
|0.7
|1.9
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|21:20:56
|23:12:03
|0.6
|1.7
|2
|25.11.2016
|МастерШеф. Дети
|Пятница
|18:37:30
|19:29:59
|0.3
|1.2
|3
|24.11.2016
|В теме
|Четверг
|23:00:17
|23:29:12
|0.3
|1.1
|4
|26.11.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|16:00:58
|17:59:33
|0.3
|1.1
|5
|26.11.2016
|Спасите моего ребенка
|Суббота
|22:02:05
|23:28:11
|0.3
|0.8
|6
|27.11.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|21:00:31
|21:59:11
|0.3
|0.7
|7
|27.11.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|15:36:24
|18:02:00
|0.3
|0.8
|8
|22.11.2016
|МастерШеф
|Вторник
|15:59:42
|18:24:38
|0.2
|0.9
|9
|26.11.2016
|Остров Ним
|Суббота
|23:28:11
|01:19:01
|0.2
|0.8
|10
|21.11.2016
|Мыслить, как преступник
|Понедельник
|01:16:07
|02:04:15
|0.1
|1.8
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|16:57:30
|17:09:33
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|2
|22.11.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Вторник
|20:28:45
|20:46:06
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.9
|3
|24.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:52:53
|19:15:05
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.2
|4
|22.11.2016
|Смешарики
|Вторник
|18:55:00
|19:09:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.3
|5
|26.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|22:04:58
|22:17:57
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.8
|6
|22.11.2016
|Щенячий патруль
|Вторник
|20:50:55
|21:14:57
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|7
|26.11.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|19:48:53
|19:59:50
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
|8
|24.11.2016
|Малыши-прыгуши
|Четверг
|19:16:24
|19:29:36
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.8
|9
|22.11.2016
|Маленький зоомагазин
|Вторник
|20:04:59
|20:27:15
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|10
|27.11.2016
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|19:49:43
|19:56:15
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.1
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|14:00:03
|14:56:37
|RU.TV
|0.2
|0.9
|2
|27.11.2016
|RU новости
|Воскресенье
|15:07:50
|15:22:15
|RU.TV
|0.1
|0.5
|3
|26.11.2016
|Хит за хитом
|Суббота
|11:00:10
|11:55:34
|RU.TV
|0.1
|0.6
|4
|22.11.2016
|Личный кабинет
|Вторник
|19:01:54
|19:58:33
|RU.TV
|0.1
|0.3
|5
|27.11.2016
|Лаборатория стиля
|Воскресенье
|15:00:56
|15:07:50
|RU.TV
|0.1
|0.4
|6
|26.11.2016
|Север. Непридуманные истории
|Суббота
|15:00:22
|15:57:36
|RU.TV
|0.1
|0.3
|7
|27.11.2016
|100пудовый хит
|Воскресенье
|15:26:25
|15:54:36
|RU.TV
|0.1
|0.3
|8
|27.11.2016
|Концертный зал RU TV
|Воскресенье
|16:00:08
|17:58:46
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|23.11.2016
|Супермикс дня
|Среда
|21:00:43
|21:57:02
|RU.TV
|0.1
|0.2
|10
|26.11.2016
|Давай попробуем!
|Суббота
|17:25:44
|17:36:42
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Ревизорро
|Среда
|21:00:35
|22:01:18
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.2
|2
|27.11.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|15:00:26
|16:01:42
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.3
|3
|24.11.2016
|Пацанки. Королевство Кристины Белокопытовой
|Четверг
|19:32:32
|20:01:33
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|4
|23.11.2016
|На ножах
|Среда
|18:57:29
|20:00:17
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.9
|5
|21.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:55:29
|19:58:42
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|6
|24.11.2016
|Пацанки. Новые берега Насти Яворской
|Четверг
|19:00:20
|19:32:32
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|7
|24.11.2016
|Приманка
|Четверг
|20:33:58
|21:08:37
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.5
|8
|23.11.2016
|Экс на пляже
|Среда
|22:01:18
|23:02:33
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|9
|24.11.2016
|Пацанки. Несколько жизней Маши Болотовой
|Четверг
|20:01:33
|20:33:58
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.5
|10
|25.11.2016
|Орел & решка. На краю света
|Пятница
|17:54:41
|18:57:37
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.11.2016
|Моя прекрасная няня
|Вторник
|20:45:39
|21:15:53
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|2
|26.11.2016
|Папины дочки
|Суббота
|11:12:20
|11:41:33
|СТС LOVE
|0.2
|1.1
|3
|22.11.2016
|Не родись красивой
|Вторник
|21:15:53
|23:00:02
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|4
|25.11.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Пятница
|23:00:14
|01:01:21
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|5
|23.11.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:37:43
|14:37:29
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|6
|24.11.2016
|Кадетство
|Четверг
|14:35:33
|16:24:29
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|7
|26.11.2016
|Смешарики
|Суббота
|07:13:37
|07:20:08
|СТС LOVE
|0.1
|1.6
|8
|25.11.2016
|Ранетки
|Пятница
|01:01:21
|02:02:14
|СТС LOVE
|0.1
|0.8
|9
|26.11.2016
|Невеста для MBAND
|Суббота
|21:59:55
|23:00:23
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|10
|26.11.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:12
|21:59:55
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.11.2016
|Гудзонский ястреб
|Пятница
|19:30:06
|21:29:54
|ЧЕ
|0.6
|1.7
|2
|27.11.2016
|Солдаты - 2
|Воскресенье
|21:30:31
|22:31:17
|ЧЕ
|0.6
|1.6
|3
|22.11.2016
|КВН на бис
|Вторник
|19:30:06
|21:30:18
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|4
|25.11.2016
|Счастливое число Слевина
|Пятница
|21:30:39
|23:37:42
|ЧЕ
|0.4
|1.3
|5
|24.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Четверг
|13:27:07
|14:29:11
|ЧЕ
|0.3
|2.0
|6
|27.11.2016
|Найти и обезвредить
|Воскресенье
|09:29:16
|11:14:01
|ЧЕ
|0.3
|1.6
|7
|27.11.2016
|Угадай кино
|Воскресенье
|14:01:09
|14:30:05
|ЧЕ
|0.3
|1.2
|8
|23.11.2016
|Светофор
|Среда
|22:00:49
|22:30:58
|ЧЕ
|0.3
|0.9
|9
|27.11.2016
|Стритрейсеры
|Воскресенье
|11:14:01
|13:30:06
|ЧЕ
|0.3
|1.2
|10
|24.11.2016
|Солдат Джейн
|Четверг
|16:00:33
|18:30:06
|ЧЕ
|0.3
|1.1
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.11.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|23:58:11
|00:56:56
|ТНТ 4
|0.4
|2.1
|2
|22.11.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Вторник
|19:53:17
|19:59:49
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|3
|21.11.2016
|Наша Russia
|Понедельник
|20:29:54
|20:59:30
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|4
|26.11.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Суббота
|19:51:47
|20:02:40
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|5
|21.11.2016
|Comedy Woman
|Понедельник
|19:00:55
|20:00:07
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|6
|21.11.2016
|Счастливы вместе
|Понедельник
|21:00:10
|21:30:46
|ТНТ 4
|0.3
|0.7
|7
|26.11.2016
|Убойная лига
|Суббота
|01:00:11
|02:00:11
|ТНТ 4
|0.2
|1.7
|8
|26.11.2016
|Убойной ночи
|Суббота
|02:00:26
|02:31:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.2
|9
|27.11.2016
|Универ
|Воскресенье
|13:30:50
|14:00:45
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|10
|25.11.2016
|Космические ковбои
|Пятница
|20:00:07
|22:29:28
|ТНТ 4
|0.1
|0.4
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.11.2016
|Битвы за контейнеры
|Среда
|21:00:58
|21:26:07
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|23.11.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:52
|20:59:29
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|3
|24.11.2016
|Охотники за складами
|Четверг
|21:32:37
|21:59:06
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|24.11.2016
|Золотая лихорадка
|Четверг
|22:00:46
|22:58:59
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|23.11.2016
|Из чего это сделано ?
|Среда
|19:00:07
|19:26:26
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|6
|21.11.2016
|Как это работает
|Понедельник
|19:30:31
|19:57:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|7
|23.11.2016
|Грязные деньги
|Среда
|18:30:36
|18:56:12
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|8
|27.11.2016
|Инвесторы нового поколения
|Воскресенье
|20:00:29
|20:59:05
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.3
|9
|24.11.2016
|Самогонщики
|Четверг
|23:00:29
|23:59:00
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.6
|10
|27.11.2016
|Охотники за реликвиями
|Воскресенье
|18:00:35
|18:25:49
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.11.2016
|Дело было в Пенькове
|Понедельник
|19:00:14
|20:55:49
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.4
|2
|21.11.2016
|Весна на Заречной улице
|Понедельник
|20:55:49
|22:43:55
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.2
|3
|27.11.2016
|Тайны следствия - 12
|Воскресенье
|18:06:30
|19:00:27
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.8
|4
|23.11.2016
|Тайны следствия - 10
|Среда
|18:05:45
|19:00:35
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.4
|5
|26.11.2016
|Полосатый рейс
|Суббота
|19:00:26
|20:41:00
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|6
|22.11.2016
|Афоня
|Вторник
|18:59:39
|20:41:40
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|7
|26.11.2016
|Три плюс два
|Суббота
|20:41:00
|22:22:01
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.6
|8
|25.11.2016
|Бриллиантовая рука
|Пятница
|22:34:54
|00:26:59
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.9
|9
|27.11.2016
|По семейным обстоятельствам
|Воскресенье
|20:33:35
|23:06:49
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.3
|10
|25.11.2016
|Тайны следствия - 11
|Пятница
|18:11:25
|19:00:15
|ДОМ КИНО
|0.5
|1.7
Advertology.Ru
11.01.2017
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