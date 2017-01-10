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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 КВН - 55! Воскресенье 18:38:20 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.6 28.7
2 22.11.2016 Мажор 2 Вторник 21:36:32 23:46:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 27.0
3 27.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.2
4 25.11.2016 Голос Пятница 21:44:09 23:51:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 22.0
5 21.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:52:10 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 18.1
6 22.11.2016 Время Вторник 21:00:12 21:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.7
7 23.11.2016 Научи меня жить Среда 21:35:49 23:37:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
8 25.11.2016 Поле чудес Пятница 19:51:40 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.7
9 25.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:38 19:51:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.4
10 27.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 15:34:11 18:38:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:50:01 19:58:46 РОССИЯ1 6.2 16.2
2 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:30:13 РОССИЯ1 5.6 14.3
3 22.11.2016 Местное время Вторник 20:44:02 20:59:41 РОССИЯ1 5.4 14.6
4 22.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:02 РОССИЯ1 5.0 13.8
5 26.11.2016 Пластмассовая королева Суббота 21:07:10 00:42:14 РОССИЯ1 4.9 16.3
6 21.11.2016 60 минут Понедельник 18:49:30 19:58:37 РОССИЯ1 4.8 14.8
7 24.11.2016 Черная кошка Четверг 21:53:43 23:00:53 РОССИЯ1 4.6 14.4
8 27.11.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:00:06 17:50:01 РОССИЯ1 4.5 13.7
9 26.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:07:10 РОССИЯ1 4.4 11.9
10 27.11.2016 Под знаком луны Воскресенье 14:19:44 17:00:06 РОССИЯ1 4.3 15.0

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Вести сейчас Суббота 09:33:02 09:43:05 РОССИЯ 24 1.0 6.1
2 26.11.2016 Вести. Специальный репортаж Суббота 09:20:00 09:33:02 РОССИЯ 24 1.0 6.3
3 25.11.2016 Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича Пятница 19:22:09 20:54:45 РОССИЯ 24 0.9 2.6
4 26.11.2016 Вести. Агитпроп Суббота 13:17:37 13:27:27 РОССИЯ 24 0.7 3.1
5 27.11.2016 Расследование Эдуарда Петрова Воскресенье 10:18:19 10:50:55 РОССИЯ 24 0.7 3.3
6 26.11.2016 Вести. Дежурная часть Суббота 18:19:38 18:53:45 РОССИЯ 24 0.7 2.2
7 26.11.2016 Вести. Погода 24 Суббота 19:36:00 19:56:52 РОССИЯ 24 0.7 1.9
8 25.11.2016 Вести. Большой информационный вечер Пятница 20:57:53 21:59:54 РОССИЯ 24 0.6 1.8
9 22.11.2016 Вести. Мнение Вторник 18:58:28 19:13:34 РОССИЯ 24 0.6 2.1
10 26.11.2016 За что боролись? Суббота 00:06:47 00:19:45 РОССИЯ 24 0.6 2.8

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Постскриптум Суббота 20:59:58 22:09:34 2.2 5.9
2 26.11.2016 Право знать! Суббота 22:09:34 23:34:45 1.8 5.6
3 26.11.2016 Коготь из Мавритании 2 Суббота 19:59:28 20:59:58 1.7 4.5
4 26.11.2016 События Суббота 23:34:45 23:45:07 1.5 6.1
5 23.11.2016 Петровка, 38 Среда 21:44:47 21:59:48 1.3 3.4
6 24.11.2016 Право голоса Четверг 20:02:52 21:43:45 1.2 3.2
7 27.11.2016 Призрак уездного театра Воскресенье 21:34:36 22:24:54 1.1 3.2
8 25.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:30:46 20:38:21 1.1 3.4
9 24.11.2016 Долгий путь домой Четверг 18:25:55 19:29:50 1.1 3.5
10 26.11.2016 Коготь из Мавритании Суббота 16:18:21 17:13:15 1.1 4.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана Суббота 20:02:32 21:02:11 НТВ 4.7 12.5
2 26.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:11 22:01:36 НТВ 4.5 12.3
3 26.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:32 НТВ 4.4 12.7
4 23.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:18 18:58:47 НТВ 4.2 15.1
5 23.11.2016 Брат за брата - 3 Среда 21:34:52 22:34:03 НТВ 4.1 11.6
6 27.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:55 18:59:54 НТВ 3.7 9.9
7 23.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:46:28 НТВ 3.3 10.6
8 26.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:13 18:58:46 НТВ 3.3 10.8
9 27.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:45 13:05:27 НТВ 3.2 12.9
10 23.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Среда 17:16:21 18:04:18 НТВ 3.1 13.1

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Романтика романса Суббота 18:37:23 19:29:52 РОССИЯ К 0.8 2.5
2 25.11.2016 Синяя птица Пятница 19:47:44 21:28:53 РОССИЯ К 0.8 2.3
3 25.11.2016 Искатели Пятница 21:30:13 22:14:13 РОССИЯ К 0.7 2.0
4 26.11.2016 Большая опера Суббота 20:58:41 22:42:35 РОССИЯ К 0.7 1.9
5 27.11.2016 Гении и злодеи Воскресенье 15:12:21 15:38:25 РОССИЯ К 0.6 2.0
6 22.11.2016 Патриарх Вторник 21:22:49 22:42:41 РОССИЯ К 0.6 1.6
7 27.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:05:51 10:31:41 РОССИЯ К 0.6 2.7
8 26.11.2016 Два Федора Суббота 19:32:37 20:56:31 РОССИЯ К 0.6 1.5
9 27.11.2016 Дикие острова Воскресенье 13:30:12 14:22:09 РОССИЯ К 0.5 2.1
10 21.11.2016 Правила жизни Понедельник 20:45:46 21:12:06 РОССИЯ К 0.5 1.4

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Право на помилование Воскресенье 12:45:20 13:38:37 МИР 0.4 1.4
2 26.11.2016 Неотложка Суббота 18:53:40 19:44:45 МИР 0.4 1.1
3 27.11.2016 Легальный допинг Воскресенье 19:05:15 20:02:25 МИР 0.3 0.9
4 26.11.2016 Летучая мышь Суббота 23:10:05 01:39:58 МИР 0.3 1.7
5 21.11.2016 Кука Понедельник 22:00:27 23:57:37 МИР 0.3 1.0
6 27.11.2016 Вместе Воскресенье 21:00:02 22:00:50 МИР 0.3 0.7
7 26.11.2016 Новости Суббота 15:59:01 16:14:24 МИР 0.3 1.1
8 26.11.2016 Любимый раджа Суббота 14:56:16 15:58:43 МИР 0.3 1.1
9 26.11.2016 Фильм, фильм, фильм Суббота 08:41:59 09:00:29 МИР 0.3 2.1
10 23.11.2016 Не пытайтесь понять женщину Среда 21:59:17 23:48:04 МИР 0.2 0.7

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 20:58:58 22:01:47 МАТЧ ТВ 2.3 6.2
2 24.11.2016 Футбол. Лига Европы УЕФА 2016-2017 Четверг 19:55:56 20:54:42 МАТЧ ТВ 1.7 4.5
3 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Воскресенье 18:09:36 18:51:27 МАТЧ ТВ 1.5 4.1
4 27.11.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 19:57:40 21:00:30 МАТЧ ТВ 1.4 3.5
5 23.11.2016 #всенафутбол Среда 22:01:47 22:35:43 МАТЧ ТВ 1.3 3.7
6 27.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета Воскресенье 21:01:20 22:02:25 МАТЧ ТВ 0.9 2.3
7 26.11.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 21:26:31 22:26:19 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
8 26.11.2016 #всенаматч Суббота 19:59:29 20:24:51 МАТЧ ТВ 0.6 1.7
9 27.11.2016 Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Абу-Даби Воскресенье 15:56:51 18:09:36 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
10 27.11.2016 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 22:02:25 23:05:38 МАТЧ ТВ 0.5 1.5

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 08:59:51 09:30:04 EURONEWS 0.4 2.5
2 26.11.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:04 10:00:23 EURONEWS 0.3 1.9
3 26.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:30:10 07:59:59 EURONEWS 0.2 2.5
4 26.11.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:09 08:59:51 EURONEWS 0.2 1.6
5 25.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Пятница 07:00:00 07:30:18 EURONEWS 0.2 1.6
6 27.11.2016 Новости EuroNews (08:00) Воскресенье 08:00:00 08:29:45 EURONEWS 0.1 1.6
7 26.11.2016 Новости EuroNews (00:00) Суббота 00:00:30 00:29:57 EURONEWS 0.1 0.4
8 23.11.2016 Новости EuroNews (05:30) Среда 05:30:00 06:00:16 EURONEWS 0.1 1.9
9 26.11.2016 Новости EuroNews (23:30) Суббота 23:29:43 00:00:30 EURONEWS 0.1 0.3
10 26.11.2016 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:29:54 06:59:56 EURONEWS 0.1 1.4

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Воронины Вторник 19:29:46 20:00:35 СТС 2.6 7.7
2 23.11.2016 Люди в черном-3 Среда 21:00:30 23:00:26 СТС 2.5 7.1
3 27.11.2016 Железный человек 3 Воскресенье 21:00:12 23:27:02 СТС 2.4 7.0
4 24.11.2016 Молодежка-4 Четверг 20:00:35 21:00:47 СТС 2.3 6.3
5 25.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:28:22 21:00:15 СТС 2.2 6.6
6 25.11.2016 Железный человек Пятница 21:00:15 23:24:50 СТС 2.2 6.7
7 21.11.2016 Люди в черном Понедельник 21:00:17 22:51:44 СТС 2.1 6.1
8 24.11.2016 Воронины (повтор) Четверг 19:00:09 19:29:39 СТС 2.1 6.6
9 26.11.2016 Железный человек-2 Суббота 21:00:41 23:26:33 СТС 2.1 6.1
10 22.11.2016 Люди в черном-2 Вторник 21:00:28 22:39:00 СТС 2.1 5.8

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Великолепный век Воскресенье 19:01:01 22:58:37 1.6 4.3
2 27.11.2016 Подари мне воскресенье Воскресенье 12:44:29 16:05:54 1.1 4.0
3 24.11.2016 Дурная кровь Четверг 21:59:01 22:59:35 1.0 3.2
4 26.11.2016 Призрак в кривом зеркале Суббота 17:06:40 17:59:11 0.9 3.3
5 27.11.2016 Другая жизнь Воскресенье 16:05:54 17:59:11 0.9 2.8
6 21.11.2016 Давай разведемся! Понедельник 11:10:09 12:09:27 0.8 5.6
7 25.11.2016 Нина Пятница 10:04:50 17:59:01 0.8 4.7
8 27.11.2016 Не забудь позвонить маме! Воскресенье 22:58:42 00:00:11 0.8 3.1
9 26.11.2016 Кто-то теряет, кто-то находит Суббота 10:49:50 14:21:26 0.7 3.1
10 25.11.2016 По делам несовершеннолетних Пятница 09:04:52 10:04:50 0.7 5.4

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:13 21:29:51 ТНТ 6.4 17.2
2 26.11.2016 Танцы Суббота 21:29:51 23:31:01 ТНТ 3.6 10.9
3 26.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:10 20:00:13 ТНТ 3.5 10.0
4 25.11.2016 Комеди Клаб Пятница 20:57:15 21:58:40 ТНТ 2.8 7.9
5 21.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:30:25 21:00:04 ТНТ 2.6 7.1
6 27.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:01:49 22:02:24 ТНТ 2.5 6.7
7 25.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:57:26 20:57:15 ТНТ 2.5 7.3
8 27.11.2016 Stand up Воскресенье 22:02:24 23:01:47 ТНТ 2.4 7.4
9 21.11.2016 СашаТаня (повтор) Понедельник 20:02:59 20:30:25 ТНТ 2.2 6.0
10 27.11.2016 Паркер Воскресенье 16:34:59 18:59:25 ТНТ 1.9 5.6

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Слепая Вторник 18:05:55 18:34:09 1.5 5.5
2 22.11.2016 Анна детективъ Вторник 20:32:26 21:32:17 1.5 4.0
3 25.11.2016 Человек-невидимка Пятница 19:00:30 20:02:54 1.4 4.3
4 22.11.2016 Гадалка Вторник 17:01:22 17:33:25 1.2 5.7
5 25.11.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:57:39 19:00:30 1.1 3.9
6 27.11.2016 Колония Воскресенье 21:27:06 23:14:59 1.0 3.0
7 27.11.2016 Кто я? Воскресенье 18:58:06 21:27:06 1.0 2.4
8 21.11.2016 Куклы колдуна Понедельник 18:34:07 19:33:19 1.0 3.1
9 27.11.2016 Зима в Простоквашино Воскресенье 10:16:01 10:31:40 0.9 4.5
10 22.11.2016 Охотники за привидениями Вторник 14:35:28 15:07:37 0.9 5.6

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.11.2016 Украина в огне Понедельник 16:59:05 19:00:04 3.1 11.7
2 24.11.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:59:28 19:00:07 2.1 7.7
3 21.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:04 19:29:54 2.1 6.6
4 26.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:30 16:59:04 2.0 7.5
5 26.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 16:59:04 19:00:55 2.0 6.7
6 24.11.2016 Новости. (19:30) Четверг 19:30:05 19:59:11 1.9 5.6
7 27.11.2016 Дальнобойщики Воскресенье 13:03:27 14:00:08 1.9 7.1
8 26.11.2016 Грань будущего Суббота 19:00:55 21:12:05 1.8 5.1
9 27.11.2016 "Закрыватель Америки" концерт Михаила Задорнова Воскресенье 20:55:50 22:59:54 1.8 5.0
10 26.11.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:03 16:35:30 1.7 6.6

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 Авторадио. Дискотека 80-х Пятница 18:59:35 22:27:49 МУЗ ТВ 0.4 1.1
2 26.11.2016 Europa Plus топ-чарт Суббота 10:58:50 11:57:52 МУЗ ТВ 0.2 1.1
3 25.11.2016 Золотая лихорадка Пятница 18:20:22 18:59:35 МУЗ ТВ 0.2 0.8
4 25.11.2016 PROновости Пятница 18:00:04 18:16:08 МУЗ ТВ 0.2 0.8
5 26.11.2016 Ждите ответа Суббота 15:13:36 16:12:15 МУЗ ТВ 0.2 0.8
6 26.11.2016 "Запретный мир" группа Винтаж Суббота 17:01:38 18:54:12 МУЗ ТВ 0.2 0.6
7 25.11.2016 Русские хиты. Чемпионы пятницы Пятница 12:56:46 13:43:49 МУЗ ТВ 0.2 1.2
8 25.11.2016 Русский чарт Пятница 22:27:49 23:27:17 МУЗ ТВ 0.2 0.6
9 24.11.2016 Золото Четверг 18:15:55 18:59:56 МУЗ ТВ 0.2 0.6
10 23.11.2016 10 самых горячих клипов дня Среда 17:07:29 18:00:03 МУЗ ТВ 0.2 0.7

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Задело! Суббота 18:09:55 18:21:09 1.3 4.3
2 27.11.2016 22 минуты Воскресенье 17:03:26 17:59:39 1.2 3.5
3 22.11.2016 Теория заговора Вторник 20:06:00 20:29:20 1.1 3.1
4 27.11.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:57 1.1 3.0
5 27.11.2016 Случай в квадрате 36-80 Воскресенье 16:03:25 16:12:20 1.1 3.7
6 27.11.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:07:43 21:59:42 1.1 2.8
7 27.11.2016 Политический детектив Воскресенье 10:46:26 11:06:41 1.1 4.9
8 26.11.2016 Новости дня Суббота 18:00:07 18:09:55 1.1 3.5
9 23.11.2016 Автомобили в погонах Среда 18:30:15 19:20:41 1.0 3.4
10 27.11.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:19:39 21:07:43 1.0 2.4

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 След Среда 21:12:15 22:00:10 4.0 10.6
2 24.11.2016 Детективы Четверг 19:42:45 20:21:34 3.3 9.3
3 22.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:27:44 2.9 8.5
4 27.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:38:00 2.3 6.1
5 26.11.2016 Охотники за караванами Суббота 21:59:28 22:57:32 1.8 5.3
6 24.11.2016 Сейчас (18.30) Четверг 18:30:12 19:03:40 1.7 5.9
7 25.11.2016 Спецотряд "Шторм" Пятница 17:37:20 18:29:59 1.7 6.6
8 27.11.2016 Военная разведка. Первый удар Воскресенье 21:39:27 22:38:22 1.6 4.7
9 21.11.2016 Момент истины Понедельник 23:17:34 00:13:34 1.5 7.2
10 21.11.2016 Слепой Понедельник 17:38:00 18:30:02 1.5 5.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 14:53:21 15:07:57 2X2 0.4 2.2
2 23.11.2016 Симпсоны Среда 17:10:21 17:31:01 2X2 0.3 1.2
3 23.11.2016 Гриффины Среда 17:35:06 17:53:05 2X2 0.2 1.0
4 27.11.2016 Футурама Воскресенье 19:45:32 20:06:49 2X2 0.2 0.5
5 22.11.2016 Пингвины из Мадагаскара Вторник 10:51:37 11:02:42 2X2 0.2 1.4
6 22.11.2016 Время приключений Вторник 14:31:40 14:41:59 2X2 0.2 1.3
7 21.11.2016 Подозрительная Сова Понедельник 22:47:06 22:58:51 2X2 0.2 0.6
8 26.11.2016 Американский папаша Суббота 21:28:26 21:49:53 2X2 0.2 0.5
9 21.11.2016 МульТВ Понедельник 23:03:15 23:14:15 2X2 0.2 0.6
10 22.11.2016 Барашек Шон Вторник 14:42:36 14:49:38 2X2 0.2 1.1

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Золушка-3. Злые чары Воскресенье 18:06:02 19:27:20 1.0 2.6
2 26.11.2016 Золушка-2: Мечты сбываются Суббота 18:05:22 19:28:36 0.9 2.8
3 26.11.2016 Вольт Суббота 16:11:09 18:05:22 0.9 3.2
4 24.11.2016 Золушка Четверг 19:30:18 21:04:50 0.9 2.4
5 24.11.2016 Финес и Ферб. Миссия Marvel Четверг 19:08:01 19:29:33 0.8 2.5
6 27.11.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:01:14 10:22:51 0.8 3.9
7 23.11.2016 Микки Маус Среда 20:56:55 21:03:40 0.7 1.9
8 26.11.2016 Герои в масках Суббота 10:02:42 10:25:46 0.7 3.8
9 21.11.2016 Финес и Ферб Понедельник 19:07:45 19:29:20 0.7 2.2
10 25.11.2016 Гравити Фолз Пятница 20:59:00 21:19:26 0.7 1.9

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Я стесняюсь своего тела Среда 21:20:56 23:12:03 0.6 1.7
2 25.11.2016 МастерШеф. Дети Пятница 18:37:30 19:29:59 0.3 1.2
3 24.11.2016 В теме Четверг 23:00:17 23:29:12 0.3 1.1
4 26.11.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 16:00:58 17:59:33 0.3 1.1
5 26.11.2016 Спасите моего ребенка Суббота 22:02:05 23:28:11 0.3 0.8
6 27.11.2016 Научи жену рулить Воскресенье 21:00:31 21:59:11 0.3 0.7
7 27.11.2016 Папа попал Воскресенье 15:36:24 18:02:00 0.3 0.8
8 22.11.2016 МастерШеф Вторник 15:59:42 18:24:38 0.2 0.9
9 26.11.2016 Остров Ним Суббота 23:28:11 01:19:01 0.2 0.8
10 21.11.2016 Мыслить, как преступник Понедельник 01:16:07 02:04:15 0.1 1.8

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 16:57:30 17:09:33 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
2 22.11.2016 Спокойной ночи, малыши! Вторник 20:28:45 20:46:06 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.9
3 24.11.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:52:53 19:15:05 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.2
4 22.11.2016 Смешарики Вторник 18:55:00 19:09:34 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.3
5 26.11.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 22:04:58 22:17:57 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.8
6 22.11.2016 Щенячий патруль Вторник 20:50:55 21:14:57 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
7 26.11.2016 Свинка Пеппа Суббота 19:48:53 19:59:50 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6
8 24.11.2016 Малыши-прыгуши Четверг 19:16:24 19:29:36 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.8
9 22.11.2016 Маленький зоомагазин Вторник 20:04:59 20:27:15 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
10 27.11.2016 Ми-ми-мишки Воскресенье 19:49:43 19:56:15 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.1

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Супермикс недели Суббота 14:00:03 14:56:37 RU.TV 0.2 0.9
2 27.11.2016 RU новости Воскресенье 15:07:50 15:22:15 RU.TV 0.1 0.5
3 26.11.2016 Хит за хитом Суббота 11:00:10 11:55:34 RU.TV 0.1 0.6
4 22.11.2016 Личный кабинет Вторник 19:01:54 19:58:33 RU.TV 0.1 0.3
5 27.11.2016 Лаборатория стиля Воскресенье 15:00:56 15:07:50 RU.TV 0.1 0.4
6 26.11.2016 Север. Непридуманные истории Суббота 15:00:22 15:57:36 RU.TV 0.1 0.3
7 27.11.2016 100пудовый хит Воскресенье 15:26:25 15:54:36 RU.TV 0.1 0.3
8 27.11.2016 Концертный зал RU TV Воскресенье 16:00:08 17:58:46 RU.TV 0.1 0.3
9 23.11.2016 Супермикс дня Среда 21:00:43 21:57:02 RU.TV 0.1 0.2
10 26.11.2016 Давай попробуем! Суббота 17:25:44 17:36:42 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Ревизорро Среда 21:00:35 22:01:18 ПЯТНИЦА 0.8 2.2
2 27.11.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 15:00:26 16:01:42 ПЯТНИЦА 0.7 2.3
3 24.11.2016 Пацанки. Королевство Кристины Белокопытовой Четверг 19:32:32 20:01:33 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
4 23.11.2016 На ножах Среда 18:57:29 20:00:17 ПЯТНИЦА 0.6 1.9
5 21.11.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:55:29 19:58:42 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
6 24.11.2016 Пацанки. Новые берега Насти Яворской Четверг 19:00:20 19:32:32 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
7 24.11.2016 Приманка Четверг 20:33:58 21:08:37 ПЯТНИЦА 0.6 1.5
8 23.11.2016 Экс на пляже Среда 22:01:18 23:02:33 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
9 24.11.2016 Пацанки. Несколько жизней Маши Болотовой Четверг 20:01:33 20:33:58 ПЯТНИЦА 0.6 1.5
10 25.11.2016 Орел & решка. На краю света Пятница 17:54:41 18:57:37 ПЯТНИЦА 0.5 1.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.11.2016 Моя прекрасная няня Вторник 20:45:39 21:15:53 СТС LOVE 0.3 0.8
2 26.11.2016 Папины дочки Суббота 11:12:20 11:41:33 СТС LOVE 0.2 1.1
3 22.11.2016 Не родись красивой Вторник 21:15:53 23:00:02 СТС LOVE 0.2 0.6
4 25.11.2016 Каникулы в Мексике - 2 Пятница 23:00:14 01:01:21 СТС LOVE 0.2 0.7
5 23.11.2016 Сердца за любовь Среда 13:37:43 14:37:29 СТС LOVE 0.1 0.8
6 24.11.2016 Кадетство Четверг 14:35:33 16:24:29 СТС LOVE 0.1 0.7
7 26.11.2016 Смешарики Суббота 07:13:37 07:20:08 СТС LOVE 0.1 1.6
8 25.11.2016 Ранетки Пятница 01:01:21 02:02:14 СТС LOVE 0.1 0.8
9 26.11.2016 Невеста для MBAND Суббота 21:59:55 23:00:23 СТС LOVE 0.1 0.2
10 26.11.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:12 21:59:55 СТС LOVE 0.1 0.2

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.11.2016 Гудзонский ястреб Пятница 19:30:06 21:29:54 ЧЕ 0.6 1.7
2 27.11.2016 Солдаты - 2 Воскресенье 21:30:31 22:31:17 ЧЕ 0.6 1.6
3 22.11.2016 КВН на бис Вторник 19:30:06 21:30:18 ЧЕ 0.5 1.5
4 25.11.2016 Счастливое число Слевина Пятница 21:30:39 23:37:42 ЧЕ 0.4 1.3
5 24.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Четверг 13:27:07 14:29:11 ЧЕ 0.3 2.0
6 27.11.2016 Найти и обезвредить Воскресенье 09:29:16 11:14:01 ЧЕ 0.3 1.6
7 27.11.2016 Угадай кино Воскресенье 14:01:09 14:30:05 ЧЕ 0.3 1.2
8 23.11.2016 Светофор Среда 22:00:49 22:30:58 ЧЕ 0.3 0.9
9 27.11.2016 Стритрейсеры Воскресенье 11:14:01 13:30:06 ЧЕ 0.3 1.2
10 24.11.2016 Солдат Джейн Четверг 16:00:33 18:30:06 ЧЕ 0.3 1.1

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.11.2016 Комеди Клаб Суббота 23:58:11 00:56:56 ТНТ 4 0.4 2.1
2 22.11.2016 Comedy Woman. Лучшее Вторник 19:53:17 19:59:49 ТНТ 4 0.4 1.1
3 21.11.2016 Наша Russia Понедельник 20:29:54 20:59:30 ТНТ 4 0.3 0.8
4 26.11.2016 Комеди Клаб. Лучшее Суббота 19:51:47 20:02:40 ТНТ 4 0.3 0.8
5 21.11.2016 Comedy Woman Понедельник 19:00:55 20:00:07 ТНТ 4 0.3 0.9
6 21.11.2016 Счастливы вместе Понедельник 21:00:10 21:30:46 ТНТ 4 0.3 0.7
7 26.11.2016 Убойная лига Суббота 01:00:11 02:00:11 ТНТ 4 0.2 1.7
8 26.11.2016 Убойной ночи Суббота 02:00:26 02:31:10 ТНТ 4 0.2 2.2
9 27.11.2016 Универ Воскресенье 13:30:50 14:00:45 ТНТ 4 0.2 0.7
10 25.11.2016 Космические ковбои Пятница 20:00:07 22:29:28 ТНТ 4 0.1 0.4

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.11.2016 Битвы за контейнеры Среда 21:00:58 21:26:07 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 23.11.2016 Махинаторы Среда 20:00:52 20:59:29 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
3 24.11.2016 Охотники за складами Четверг 21:32:37 21:59:06 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 24.11.2016 Золотая лихорадка Четверг 22:00:46 22:58:59 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 23.11.2016 Из чего это сделано ? Среда 19:00:07 19:26:26 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
6 21.11.2016 Как это работает Понедельник 19:30:31 19:57:12 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
7 23.11.2016 Грязные деньги Среда 18:30:36 18:56:12 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
8 27.11.2016 Инвесторы нового поколения Воскресенье 20:00:29 20:59:05 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.3
9 24.11.2016 Самогонщики Четверг 23:00:29 23:59:00 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6
10 27.11.2016 Охотники за реликвиями Воскресенье 18:00:35 18:25:49 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.11.2016 Дело было в Пенькове Понедельник 19:00:14 20:55:49 ДОМ КИНО 0.8 2.4
2 21.11.2016 Весна на Заречной улице Понедельник 20:55:49 22:43:55 ДОМ КИНО 0.8 2.2
3 27.11.2016 Тайны следствия - 12 Воскресенье 18:06:30 19:00:27 ДОМ КИНО 0.7 1.8
4 23.11.2016 Тайны следствия - 10 Среда 18:05:45 19:00:35 ДОМ КИНО 0.7 2.4
5 26.11.2016 Полосатый рейс Суббота 19:00:26 20:41:00 ДОМ КИНО 0.6 1.8
6 22.11.2016 Афоня Вторник 18:59:39 20:41:40 ДОМ КИНО 0.6 1.8
7 26.11.2016 Три плюс два Суббота 20:41:00 22:22:01 ДОМ КИНО 0.6 1.6
8 25.11.2016 Бриллиантовая рука Пятница 22:34:54 00:26:59 ДОМ КИНО 0.5 1.9
9 27.11.2016 По семейным обстоятельствам Воскресенье 20:33:35 23:06:49 ДОМ КИНО 0.5 1.3
10 25.11.2016 Тайны следствия - 11 Пятница 18:11:25 19:00:15 ДОМ КИНО 0.5 1.7
TNS Россия
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7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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11.01.2017 - 09:34
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