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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.11.2016 КВН - 55! Воскресенье 18:38:20 20:59:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.6 28.7
2 22.11.2016 Мажор 2 Вторник 21:36:32 23:46:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 27.0
3 27.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:35:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 20.2
4 25.11.2016 Голос Пятница 21:44:09 23:51:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 22.0
5 21.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:52:10 21:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 18.1
6 22.11.2016 Время Вторник 21:00:12 21:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.7
7 26.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:13 21:29:51 ТНТ 6.4 17.2
8 27.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:50:01 19:58:46 РОССИЯ1 6.2 16.2
9 27.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:30:13 РОССИЯ1 5.6 14.3
10 22.11.2016 Местное время Вторник 20:44:02 20:59:41 РОССИЯ1 5.4 14.6
11 22.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:02 РОССИЯ1 5.0 13.8
12 26.11.2016 Пластмассовая королева Суббота 21:07:10 00:42:14 РОССИЯ1 4.9 16.3
13 23.11.2016 Научи меня жить Среда 21:35:49 23:37:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.5
14 21.11.2016 60 минут Понедельник 18:49:30 19:58:37 РОССИЯ1 4.8 14.8
15 25.11.2016 Поле чудес Пятница 19:51:40 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 13.7
16 25.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:38 19:51:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.4
17 26.11.2016 Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана Суббота 20:02:32 21:02:11 НТВ 4.7 12.5
18 24.11.2016 Черная кошка Четверг 21:53:43 23:00:53 РОССИЯ1 4.6 14.4
19 27.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 15:34:11 18:38:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0
20 26.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:02:11 22:01:36 НТВ 4.5 12.3
21 27.11.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:00:06 17:50:01 РОССИЯ1 4.5 13.7
22 26.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:07:10 РОССИЯ1 4.4 11.9
23 26.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:32 НТВ 4.4 12.7
24 27.11.2016 Под знаком луны Воскресенье 14:19:44 17:00:06 РОССИЯ1 4.3 15.0
25 22.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:47:38 19:51:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.6
26 23.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:18 18:58:47 НТВ 4.2 15.1
27 25.11.2016 Петросян-шоу Пятница 20:59:58 23:07:16 РОССИЯ1 4.1 12.2
28 21.11.2016 Прямой эфир Понедельник 17:39:01 18:48:23 РОССИЯ1 4.1 14.8
29 23.11.2016 Брат за брата - 3 Среда 21:34:52 22:34:03 НТВ 4.1 11.6
30 27.11.2016 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:35:40 23:39:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 14.5
31 24.11.2016 Вечерние новости Четверг 18:00:13 18:47:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 14.9
32 26.11.2016 Сегодня вечером Суббота 21:32:54 23:12:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 11.9
33 26.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:54:04 19:59:48 РОССИЯ1 4.0 12.1
34 23.11.2016 След Среда 21:12:15 22:00:10 4.0 10.6
35 27.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:02:55 18:59:54 НТВ 3.7 9.9
36 22.11.2016 Мужское/женское Вторник 16:03:23 17:00:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 18.3
37 26.11.2016 Танцы Суббота 21:29:51 23:31:01 ТНТ 3.6 10.9
38 27.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:30:13 01:40:37 РОССИЯ1 3.6 17.8
39 26.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:10 20:00:13 ТНТ 3.5 10.0
40 27.11.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:44 РОССИЯ1 3.4 12.8
41 23.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:46:28 НТВ 3.3 10.6
42 27.11.2016 Теория заговора Воскресенье 12:48:03 13:46:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 12.8
43 22.11.2016 Вечерний Ургант Вторник 23:46:20 00:20:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 17.8
44 24.11.2016 Детективы Четверг 19:42:45 20:21:34 3.3 9.3
45 26.11.2016 Ледниковый период Суббота 18:37:39 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 9.2
46 26.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:13 18:58:46 НТВ 3.3 10.8
47 25.11.2016 Жди меня Пятница 17:01:41 17:59:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.8
48 26.11.2016 Дублерша Суббота 14:19:04 17:54:04 РОССИЯ1 3.3 12.7
49 27.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:45 13:05:27 НТВ 3.2 12.9
50 27.11.2016 Сто к одному Воскресенье 09:30:49 10:18:58 РОССИЯ1 3.2 17.1
51 26.11.2016 Аншлаг и Компания Суббота 11:39:50 13:59:50 РОССИЯ1 3.1 13.9
52 21.11.2016 Украина в огне Понедельник 16:59:05 19:00:04 3.1 11.7
53 23.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Среда 17:16:21 18:04:18 НТВ 3.1 13.1
54 24.11.2016 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:05 РОССИЯ1 3.0 13.8
55 27.11.2016 Одессит Воскресенье 17:13:35 18:02:55 НТВ 3.0 8.9
56 27.11.2016 Золотой транзит Воскресенье 19:27:32 21:32:57 НТВ 3.0 7.3
57 24.11.2016 Наедине со всеми Четверг 17:01:36 17:58:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 12.9
58 22.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:10 22:27:44 2.9 8.5
59 27.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:27 14:10:46 НТВ 2.8 10.8
60 27.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:31 12:59:27 РОССИЯ1 2.8 11.6
61 25.11.2016 Комеди Клаб Пятница 20:57:15 21:58:40 ТНТ 2.8 7.9
62 21.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Понедельник 22:56:24 01:32:22 РОССИЯ1 2.8 15.6
63 27.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:31 НТВ 2.7 9.2
64 27.11.2016 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт Воскресенье 13:46:13 15:34:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.0
65 26.11.2016 Футбол. Кубок конфедераций. Жеребьевка Суббота 18:00:15 18:37:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 8.8
66 27.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:38 11:59:45 НТВ 2.7 11.6
67 27.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:20:40 11:04:38 НТВ 2.7 12.6
68 27.11.2016 Пока все дома Воскресенье 10:33:58 11:23:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.1
69 21.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:30:25 21:00:04 ТНТ 2.6 7.1
70 27.11.2016 Фазенда Воскресенье 11:23:43 11:59:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 11.1
71 24.11.2016 Тайны следствия - 14 Четверг 15:01:11 16:59:43 РОССИЯ1 2.6 14.1
72 27.11.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:18:31 РОССИЯ1 2.6 11.7
73 22.11.2016 Время покажет Вторник 15:16:07 16:03:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 14.8
74 22.11.2016 Воронины Вторник 19:29:46 20:00:35 СТС 2.6 7.7
75 26.11.2016 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном Суббота 22:01:36 22:49:52 НТВ 2.6 7.5
76 27.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:01:49 22:02:24 ТНТ 2.5 6.7
77 25.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:57:26 20:57:15 ТНТ 2.5 7.3
78 26.11.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:14 12:15:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.9
79 25.11.2016 Последний лепесток Пятница 23:07:16 01:08:33 РОССИЯ1 2.5 11.8
80 21.11.2016 Тайны следствия - 13 Понедельник 14:55:38 16:59:43 РОССИЯ1 2.5 13.6
81 23.11.2016 Люди в черном-3 Среда 21:00:30 23:00:26 СТС 2.5 7.1
82 23.11.2016 Сваты-6 Среда 11:54:13 13:59:10 РОССИЯ1 2.5 15.9
83 26.11.2016 Фидель Кастро. "Куба - любовь моя!" Суббота 16:45:26 17:50:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.8
84 27.11.2016 Открытие Китая Воскресенье 12:16:29 12:47:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.6
85 27.11.2016 Stand up Воскресенье 22:02:24 23:01:47 ТНТ 2.4 7.4
86 27.11.2016 Железный человек 3 Воскресенье 21:00:12 23:27:02 СТС 2.4 7.0
87 27.11.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:53:12 09:30:49 РОССИЯ1 2.4 17.3
88 26.11.2016 Идеальный ремонт Суббота 12:17:01 13:14:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 10.5
89 24.11.2016 Молодежка-4 Четверг 20:00:35 21:00:47 СТС 2.3 6.3
90 23.11.2016 Итоги дня Среда 23:30:11 00:01:25 НТВ 2.3 11.0
91 22.11.2016 Новости. (12:00) Вторник 12:00:13 12:15:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 15.5
92 23.11.2016 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 20:58:58 22:01:47 МАТЧ ТВ 2.3 6.2
93 27.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:38:00 2.3 6.1
94 26.11.2016 Семейный альбом Суббота 10:10:43 10:59:55 РОССИЯ1 2.3 11.5
95 24.11.2016 Сваты Четверг 13:39:51 13:58:16 РОССИЯ1 2.3 14.1
96 25.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:28:22 21:00:15 СТС 2.2 6.6
97 21.11.2016 Вести. (07:00) Понедельник 07:00:23 07:07:20 РОССИЯ1 2.2 23.2
98 25.11.2016 Новости. (15:00) Пятница 15:00:26 15:17:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 12.9
99 25.11.2016 Железный человек Пятница 21:00:15 23:24:50 СТС 2.2 6.7
100 26.11.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:00:29 13:07:32 НТВ 2.2 10.0
TNS Россия
Advertology.Ru

11.01.2017

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