100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (21/11/2016 - 27/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 21/11/2016 - 27/11/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.11.2016
|КВН - 55!
|Воскресенье
|18:38:20
|20:59:52
|11.6
|28.7
|2
|22.11.2016
|Мажор 2
|Вторник
|21:36:32
|23:46:13
|8.6
|27.0
|3
|27.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:35:40
|7.4
|20.2
|4
|25.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:09
|23:51:47
|6.8
|22.0
|5
|21.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:52:10
|21:00:05
|6.6
|18.1
|6
|22.11.2016
|Время
|Вторник
|21:00:12
|21:36:32
|6.5
|17.7
|7
|26.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:13
|21:29:51
|6.4
|17.2
|8
|27.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:50:01
|19:58:46
|6.2
|16.2
|9
|27.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:30:13
|5.6
|14.3
|10
|22.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:02
|20:59:41
|5.4
|14.6
|11
|22.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:02
|5.0
|13.8
|12
|26.11.2016
|Пластмассовая королева
|Суббота
|21:07:10
|00:42:14
|4.9
|16.3
|13
|23.11.2016
|Научи меня жить
|Среда
|21:35:49
|23:37:58
|4.9
|15.5
|14
|21.11.2016
|60 минут
|Понедельник
|18:49:30
|19:58:37
|4.8
|14.8
|15
|25.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:40
|20:59:07
|4.7
|13.7
|16
|25.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:38
|19:51:32
|4.7
|15.4
|17
|26.11.2016
|Новые русские сенсации. Шепелев и Фриске: история всероссийского обмана
|Суббота
|20:02:32
|21:02:11
|4.7
|12.5
|18
|24.11.2016
|Черная кошка
|Четверг
|21:53:43
|23:00:53
|4.6
|14.4
|19
|27.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|15:34:11
|18:38:13
|4.5
|14.0
|20
|26.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:02:11
|22:01:36
|4.5
|12.3
|21
|27.11.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:00:06
|17:50:01
|4.5
|13.7
|22
|26.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:07:10
|4.4
|11.9
|23
|26.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:32
|4.4
|12.7
|24
|27.11.2016
|Под знаком луны
|Воскресенье
|14:19:44
|17:00:06
|4.3
|15.0
|25
|22.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:47:38
|19:51:57
|4.3
|13.6
|26
|23.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:18
|18:58:47
|4.2
|15.1
|27
|25.11.2016
|Петросян-шоу
|Пятница
|20:59:58
|23:07:16
|4.1
|12.2
|28
|21.11.2016
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:39:01
|18:48:23
|4.1
|14.8
|29
|23.11.2016
|Брат за брата - 3
|Среда
|21:34:52
|22:34:03
|4.1
|11.6
|30
|27.11.2016
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:35:40
|23:39:52
|4.1
|14.5
|31
|24.11.2016
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:13
|18:47:18
|4.0
|14.9
|32
|26.11.2016
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:32:54
|23:12:50
|4.0
|11.9
|33
|26.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:54:04
|19:59:48
|4.0
|12.1
|34
|23.11.2016
|След
|Среда
|21:12:15
|22:00:10
|4.0
|10.6
|35
|27.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:02:55
|18:59:54
|3.7
|9.9
|36
|22.11.2016
|Мужское/женское
|Вторник
|16:03:23
|17:00:38
|3.6
|18.3
|37
|26.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:29:51
|23:31:01
|3.6
|10.9
|38
|27.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:30:13
|01:40:37
|3.6
|17.8
|39
|26.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:10
|20:00:13
|3.5
|10.0
|40
|27.11.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:44
|3.4
|12.8
|41
|23.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:46:28
|3.3
|10.6
|42
|27.11.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:48:03
|13:46:05
|3.3
|12.8
|43
|22.11.2016
|Вечерний Ургант
|Вторник
|23:46:20
|00:20:54
|3.3
|17.8
|44
|24.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:42:45
|20:21:34
|3.3
|9.3
|45
|26.11.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:37:39
|20:59:06
|3.3
|9.2
|46
|26.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:13
|18:58:46
|3.3
|10.8
|47
|25.11.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:01:41
|17:59:15
|3.3
|13.8
|48
|26.11.2016
|Дублерша
|Суббота
|14:19:04
|17:54:04
|3.3
|12.7
|49
|27.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:45
|13:05:27
|3.2
|12.9
|50
|27.11.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:30:49
|10:18:58
|3.2
|17.1
|51
|26.11.2016
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:39:50
|13:59:50
|3.1
|13.9
|52
|21.11.2016
|Украина в огне
|Понедельник
|16:59:05
|19:00:04
|3.1
|11.7
|53
|23.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Среда
|17:16:21
|18:04:18
|3.1
|13.1
|54
|24.11.2016
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:05
|3.0
|13.8
|55
|27.11.2016
|Одессит
|Воскресенье
|17:13:35
|18:02:55
|3.0
|8.9
|56
|27.11.2016
|Золотой транзит
|Воскресенье
|19:27:32
|21:32:57
|3.0
|7.3
|57
|24.11.2016
|Наедине со всеми
|Четверг
|17:01:36
|17:58:40
|3.0
|12.9
|58
|22.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:27:44
|2.9
|8.5
|59
|27.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:27
|14:10:46
|2.8
|10.8
|60
|27.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:31
|12:59:27
|2.8
|11.6
|61
|25.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|20:57:15
|21:58:40
|2.8
|7.9
|62
|21.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Понедельник
|22:56:24
|01:32:22
|2.8
|15.6
|63
|27.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:31
|2.7
|9.2
|64
|27.11.2016
|Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт
|Воскресенье
|13:46:13
|15:34:04
|2.7
|10.0
|65
|26.11.2016
|Футбол. Кубок конфедераций. Жеребьевка
|Суббота
|18:00:15
|18:37:39
|2.7
|8.8
|66
|27.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:38
|11:59:45
|2.7
|11.6
|67
|27.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:40
|11:04:38
|2.7
|12.6
|68
|27.11.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:33:58
|11:23:34
|2.7
|12.1
|69
|21.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:30:25
|21:00:04
|2.6
|7.1
|70
|27.11.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:23:43
|11:59:48
|2.6
|11.1
|71
|24.11.2016
|Тайны следствия - 14
|Четверг
|15:01:11
|16:59:43
|2.6
|14.1
|72
|27.11.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:18:31
|2.6
|11.7
|73
|22.11.2016
|Время покажет
|Вторник
|15:16:07
|16:03:23
|2.6
|14.8
|74
|22.11.2016
|Воронины
|Вторник
|19:29:46
|20:00:35
|2.6
|7.7
|75
|26.11.2016
|Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
|Суббота
|22:01:36
|22:49:52
|2.6
|7.5
|76
|27.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:49
|22:02:24
|2.5
|6.7
|77
|25.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:57:26
|20:57:15
|2.5
|7.3
|78
|26.11.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:14
|12:15:53
|2.5
|11.9
|79
|25.11.2016
|Последний лепесток
|Пятница
|23:07:16
|01:08:33
|2.5
|11.8
|80
|21.11.2016
|Тайны следствия - 13
|Понедельник
|14:55:38
|16:59:43
|2.5
|13.6
|81
|23.11.2016
|Люди в черном-3
|Среда
|21:00:30
|23:00:26
|2.5
|7.1
|82
|23.11.2016
|Сваты-6
|Среда
|11:54:13
|13:59:10
|2.5
|15.9
|83
|26.11.2016
|Фидель Кастро. "Куба - любовь моя!"
|Суббота
|16:45:26
|17:50:02
|2.5
|8.8
|84
|27.11.2016
|Открытие Китая
|Воскресенье
|12:16:29
|12:47:53
|2.4
|9.6
|85
|27.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:24
|23:01:47
|2.4
|7.4
|86
|27.11.2016
|Железный человек 3
|Воскресенье
|21:00:12
|23:27:02
|2.4
|7.0
|87
|27.11.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:53:12
|09:30:49
|2.4
|17.3
|88
|26.11.2016
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:17:01
|13:14:06
|2.3
|10.5
|89
|24.11.2016
|Молодежка-4
|Четверг
|20:00:35
|21:00:47
|2.3
|6.3
|90
|23.11.2016
|Итоги дня
|Среда
|23:30:11
|00:01:25
|2.3
|11.0
|91
|22.11.2016
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:13
|12:15:59
|2.3
|15.5
|92
|23.11.2016
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|20:58:58
|22:01:47
|МАТЧ ТВ
|2.3
|6.2
|93
|27.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:38:00
|2.3
|6.1
|94
|26.11.2016
|Семейный альбом
|Суббота
|10:10:43
|10:59:55
|2.3
|11.5
|95
|24.11.2016
|Сваты
|Четверг
|13:39:51
|13:58:16
|2.3
|14.1
|96
|25.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:28:22
|21:00:15
|2.2
|6.6
|97
|21.11.2016
|Вести. (07:00)
|Понедельник
|07:00:23
|07:07:20
|2.2
|23.2
|98
|25.11.2016
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:26
|15:17:15
|2.2
|12.9
|99
|25.11.2016
|Железный человек
|Пятница
|21:00:15
|23:24:50
|2.2
|6.7
|100
|26.11.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:00:29
|13:07:32
|2.2
|10.0
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11.01.2017
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