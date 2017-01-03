ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016
Ежедневные новости
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:31:53
|7.2
|19.4
|2
|15.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:20
|6.1
|17.4
|3
|15.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:20
|20:59:30
|6.1
|16.6
|4
|15.11.2016
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:13
|18:54:51
|4.2
|15.4
|5
|19.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:04:46
|4.0
|10.7
|6
|19.11.2016
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:06
|14:20:45
|3.6
|15.4
|7
|16.11.2016
|Вести. (17:00)
|Среда
|17:00:07
|17:19:30
|3.3
|15.3
|8
|16.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:47:13
|3.2
|10.2
|9
|15.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:08
|22:29:43
|2.8
|8.3
|10
|20.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:19:33
|2.8
|9.7
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:17:23
|6.5
|16.5
|2
|20.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:32
|5.6
|15.5
|3
|20.11.2016
|Акценты недели
|Воскресенье
|19:00:11
|19:57:02
|3.1
|8.0
|4
|20.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.6
|5
|19.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:10:05
|2.1
|5.8
|6
|18.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:39
|20:40:56
|1.4
|4.1
|7
|20.11.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:05
|00:11:30
|1.2
|5.2
|8
|19.11.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:07
|18:22:53
|0.9
|3.0
|9
|20.11.2016
|Новости Главное
|Воскресенье
|18:00:07
|18:34:58
|0.9
|2.5
|10
|20.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Воскресенье
|09:07:33
|09:15:44
|0.8
|5.2
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Сломанные судьбы
|Воскресенье
|14:19:00
|18:00:05
|4.5
|15.4
|2
|19.11.2016
|Валькины несчастья
|Суббота
|21:04:46
|00:58:59
|3.6
|12.8
|3
|20.11.2016
|Путешествие к центру Земли
|Воскресенье
|17:02:18
|18:59:21
|2.0
|5.9
|4
|19.11.2016
|Путешествие 2: таинственный остров
|Суббота
|17:00:46
|18:59:24
|1.9
|6.4
|5
|19.11.2016
|XXX - три икса
|Суббота
|21:00:12
|23:19:57
|1.9
|5.6
|6
|14.11.2016
|Ультраамериканцы
|Понедельник
|21:01:22
|22:54:57
|1.9
|5.4
|7
|14.11.2016
|Привидение
|Понедельник
|21:00:43
|23:30:24
|1.9
|5.5
|8
|18.11.2016
|Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера
|Пятница
|21:00:31
|22:47:22
|1.8
|5.2
|9
|20.11.2016
|Чужой против хищников
|Воскресенье
|18:55:39
|20:40:41
|1.8
|4.5
|10
|17.11.2016
|Кейт и Лео
|Четверг
|21:00:18
|23:19:44
|1.7
|5.0
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.11.2016
|Мажор 2
|Понедельник
|21:31:53
|23:29:23
|8.5
|26.2
|2
|14.11.2016
|Черная кошка
|Понедельник
|20:59:23
|22:00:45
|5.8
|15.8
|3
|19.11.2016
|Нелюбимый
|Суббота
|16:59:11
|17:53:19
|4.4
|15.3
|4
|17.11.2016
|Брат за брата - 3
|Четверг
|20:41:56
|21:38:35
|4.2
|11.6
|5
|15.11.2016
|След
|Вторник
|21:14:03
|22:00:08
|3.7
|10.3
|6
|15.11.2016
|Брат за брата - 2
|Вторник
|20:40:42
|21:37:26
|3.7
|10.0
|7
|15.11.2016
|Детективы
|Вторник
|19:43:04
|20:21:37
|3.3
|9.8
|8
|20.11.2016
|Барсы
|Воскресенье
|16:21:41
|18:03:53
|2.9
|9.1
|9
|16.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Среда
|17:16:00
|18:04:23
|2.8
|11.9
|10
|14.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:29:29
|21:01:22
|2.8
|7.4
Юмористические передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|22:47:12
|23:54:43
|3.4
|12.2
|2
|18.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:40
|22:01:36
|3.2
|8.8
|3
|20.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:00
|13:58:34
|3.1
|12.4
|4
|20.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:23
|22:00:50
|3.1
|8.0
|5
|19.11.2016
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:42:20
|13:59:53
|3.1
|13.8
|6
|18.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:58:40
|21:00:40
|2.6
|7.4
|7
|20.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:50
|23:02:36
|2.6
|8.2
|8
|18.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:36
|23:02:10
|2.3
|6.9
|9
|18.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:05
|21:00:31
|2.1
|6.0
Музыкальные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:53:19
|19:59:51
|3.9
|12.2
|2
|20.11.2016
|Елена Ваенга. Концерт в Кремле
|Воскресенье
|14:23:45
|16:08:12
|2.4
|8.9
|3
|20.11.2016
|Утренняя почта
|Воскресенье
|08:53:10
|09:33:56
|2.2
|14.8
|4
|19.11.2016
|Романтика романса
|Суббота
|17:45:42
|18:54:24
|0.7
|2.3
|5
|19.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:01
|22:43:41
|0.7
|2.0
|6
|19.11.2016
|Играй, гармонь!
|Суббота
|08:00:41
|08:43:29
|0.7
|6.5
|7
|20.11.2016
|Дмитрий Дюжев в кругу друзей
|Воскресенье
|13:10:48
|14:29:49
|0.6
|2.4
|8
|20.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:07:23
|10:33:14
|0.5
|2.6
|9
|20.11.2016
|Евровидение-2016. Международный конкурс исполнителей детской песни
|Воскресенье
|17:59:43
|20:34:00
|КАРУСЕЛЬ
|0.5
|1.4
|10
|15.11.2016
|Юрий Гуляев. Концерт в БЗК 1978 год
|Вторник
|17:50:45
|18:34:06
|0.3
|1.3
Гуманитарные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:13
|11:58:53
|3.0
|12.2
|2
|20.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:22:03
|11:05:13
|2.9
|12.8
|3
|19.11.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:00
|11:02:00
|2.5
|12.4
|4
|20.11.2016
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:04
|10:33:10
|2.2
|10.3
|5
|19.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:17
|19:01:47
|1.9
|6.3
|6
|18.11.2016
|О самом главном
|Пятница
|09:56:33
|10:59:52
|1.8
|12.9
|7
|16.11.2016
|Контрольная закупка
|Среда
|09:19:27
|09:49:49
|1.7
|12.9
|8
|17.11.2016
|Жить здорово
|Четверг
|09:52:21
|10:55:19
|1.6
|11.6
|9
|20.11.2016
|Здоровье
|Воскресенье
|08:54:32
|09:59:11
|1.0
|6.1
|10
|19.11.2016
|Минтранс
|Суббота
|09:56:52
|10:39:47
|1.0
|5.1
Социально-политические программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:10
|19:52:26
|4.9
|15.9
|2
|17.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:44
|19:59:51
|4.9
|15.4
|3
|20.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:17:23
|23:35:03
|4.6
|16.1
|4
|19.11.2016
|Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня
|Суббота
|20:00:45
|20:57:58
|4.5
|12.1
|5
|19.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:00:45
|4.4
|12.9
|6
|20.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:53
|18:59:59
|3.2
|9.0
|7
|20.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:03:37
|14:08:26
|3.1
|12.0
|8
|15.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|22:56:43
|00:30:21
|3.0
|13.8
|9
|17.11.2016
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|22:55:15
|00:54:48
|2.5
|12.2
|10
|19.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:29
|17:03:17
|2.4
|8.6
Спортивные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.11.2016
|Футбол. Товарищеский матч
|Вторник
|18:54:51
|20:53:45
|3.1
|9.2
|2
|20.11.2016
|Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Андре Уорд
|Воскресенье
|23:50:44
|00:45:12
|1.3
|7.6
|3
|20.11.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|19:22:13
|21:26:23
|МАТЧ ТВ
|1.1
|2.7
|4
|20.11.2016
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:26:23
|22:40:20
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|5
|19.11.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|16:26:43
|17:27:41
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.3
|6
|19.11.2016
|Футбол. Чемпионат Германии
|Суббота
|20:20:06
|22:30:44
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.6
|7
|20.11.2016
|Школа Аркадия Паровозова
|Воскресенье
|09:31:05
|09:59:03
|КАРУСЕЛЬ
|0.6
|3.2
|8
|15.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC
|Вторник
|17:32:06
|19:19:47
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
|9
|19.11.2016
|Фигурное катание. Гран-при Китая. Танцы на льду. Произвольная программа
|Суббота
|10:03:52
|11:01:13
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.4
|10
|19.11.2016
|#всенаматч
|Суббота
|17:32:03
|17:54:11
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
Развлекательные программы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:18:21
|20:58:59
|8.8
|21.8
|2
|14.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:49
|20:59:04
|7.3
|19.9
|3
|18.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:32:43
|23:39:56
|6.9
|21.5
|4
|20.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|18:00:05
|19:58:42
|6.4
|17.3
|5
|19.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:26
|21:28:57
|5.9
|15.9
|6
|18.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:34
|20:59:07
|5.3
|14.9
|7
|18.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:16:39
|4.8
|14.0
|8
|19.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|20:57:58
|21:55:09
|4.5
|12.2
|9
|20.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:08:19
|19:18:21
|4.5
|13.4
|10
|14.11.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:26
|19:51:41
|4.3
|13.8
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Шрек навсегда
|Воскресенье
|19:19:14
|20:58:37
|2.5
|6.3
|2
|19.11.2016
|Шрек - 3
|Суббота
|19:19:15
|21:00:12
|1.8
|5.1
|3
|20.11.2016
|По следам Бременских музыкантов
|Воскресенье
|09:41:18
|10:00:00
|1.1
|5.9
|4
|20.11.2016
|Бременские музыканты
|Воскресенье
|09:18:32
|09:39:09
|1.1
|6.5
|5
|17.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:44:59
|19:06:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
|6
|20.11.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|10:49:53
|11:00:18
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.3
|7
|17.11.2016
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:28:55
|20:34:55
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|8
|16.11.2016
|Дружба - это чудо
|Среда
|20:03:27
|20:25:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|9
|20.11.2016
|Карлсон вернулся
|Воскресенье
|08:57:14
|09:16:22
|0.9
|6.7
|10
|19.11.2016
|Карлик нос
|Суббота
|08:20:40
|09:56:52
|0.9
|6.4
Advertology.Ru
04.01.2017
Комментарии
Написать комментарий