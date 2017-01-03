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ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016

Ежедневные новости

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.11.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:31:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 19.4
2 15.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:20 РОССИЯ1 6.1 17.4
3 15.11.2016 Местное время Вторник 20:44:20 20:59:30 РОССИЯ1 6.1 16.6
4 15.11.2016 Вечерние новости Вторник 18:00:13 18:54:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.4
5 19.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:04:46 РОССИЯ1 4.0 10.7
6 19.11.2016 Вести. (14:00) Суббота 14:00:06 14:20:45 РОССИЯ1 3.6 15.4
7 16.11.2016 Вести. (17:00) Среда 17:00:07 17:19:30 РОССИЯ1 3.3 15.3
8 16.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:47:13 НТВ 3.2 10.2
9 15.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:08 22:29:43 2.8 8.3
10 20.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:19:33 НТВ 2.8 9.7

Информационно-аналитическая передачи (комментарии)

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:17:23 РОССИЯ1 6.5 16.5
2 20.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
3 20.11.2016 Акценты недели Воскресенье 19:00:11 19:57:02 НТВ 3.1 8.0
4 20.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.6
5 19.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:10:05 2.1 5.8
6 18.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:39 20:40:56 1.4 4.1
7 20.11.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:05 00:11:30 1.2 5.2
8 19.11.2016 Задело! Суббота 18:10:07 18:22:53 0.9 3.0
9 20.11.2016 Новости Главное Воскресенье 18:00:07 18:34:58 0.9 2.5
10 20.11.2016 Вести. Агитпроп Воскресенье 09:07:33 09:15:44 РОССИЯ 24 0.8 5.2

Кинофильмы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Сломанные судьбы Воскресенье 14:19:00 18:00:05 РОССИЯ1 4.5 15.4
2 19.11.2016 Валькины несчастья Суббота 21:04:46 00:58:59 РОССИЯ1 3.6 12.8
3 20.11.2016 Путешествие к центру Земли Воскресенье 17:02:18 18:59:21 ТНТ 2.0 5.9
4 19.11.2016 Путешествие 2: таинственный остров Суббота 17:00:46 18:59:24 ТНТ 1.9 6.4
5 19.11.2016 XXX - три икса Суббота 21:00:12 23:19:57 СТС 1.9 5.6
6 14.11.2016 Ультраамериканцы Понедельник 21:01:22 22:54:57 ТНТ 1.9 5.4
7 14.11.2016 Привидение Понедельник 21:00:43 23:30:24 СТС 1.9 5.5
8 18.11.2016 Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера Пятница 21:00:31 22:47:22 СТС 1.8 5.2
9 20.11.2016 Чужой против хищников Воскресенье 18:55:39 20:40:41 1.8 4.5
10 17.11.2016 Кейт и Лео Четверг 21:00:18 23:19:44 СТС 1.7 5.0

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.11.2016 Мажор 2 Понедельник 21:31:53 23:29:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 26.2
2 14.11.2016 Черная кошка Понедельник 20:59:23 22:00:45 РОССИЯ1 5.8 15.8
3 19.11.2016 Нелюбимый Суббота 16:59:11 17:53:19 РОССИЯ1 4.4 15.3
4 17.11.2016 Брат за брата - 3 Четверг 20:41:56 21:38:35 НТВ 4.2 11.6
5 15.11.2016 След Вторник 21:14:03 22:00:08 3.7 10.3
6 15.11.2016 Брат за брата - 2 Вторник 20:40:42 21:37:26 НТВ 3.7 10.0
7 15.11.2016 Детективы Вторник 19:43:04 20:21:37 3.3 9.8
8 20.11.2016 Барсы Воскресенье 16:21:41 18:03:53 НТВ 2.9 9.1
9 16.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Среда 17:16:00 18:04:23 НТВ 2.8 11.9
10 14.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:29:29 21:01:22 ТНТ 2.8 7.4

Юмористические передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 МаксимМаксим Суббота 22:47:12 23:54:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.2
2 18.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:40 22:01:36 ТНТ 3.2 8.8
3 20.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:00 13:58:34 РОССИЯ1 3.1 12.4
4 20.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:23 22:00:50 ТНТ 3.1 8.0
5 19.11.2016 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:42:20 13:59:53 РОССИЯ1 3.1 13.8
6 18.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:58:40 21:00:40 ТНТ 2.6 7.4
7 20.11.2016 Stand up Воскресенье 22:00:50 23:02:36 ТНТ 2.6 8.2
8 18.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:36 23:02:10 ТНТ 2.3 6.9
9 18.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:05 21:00:31 СТС 2.1 6.0

Музыкальные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:53:19 19:59:51 РОССИЯ1 3.9 12.2
2 20.11.2016 Елена Ваенга. Концерт в Кремле Воскресенье 14:23:45 16:08:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 8.9
3 20.11.2016 Утренняя почта Воскресенье 08:53:10 09:33:56 РОССИЯ1 2.2 14.8
4 19.11.2016 Романтика романса Суббота 17:45:42 18:54:24 РОССИЯ К 0.7 2.3
5 19.11.2016 Большая опера Суббота 20:59:01 22:43:41 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 19.11.2016 Играй, гармонь! Суббота 08:00:41 08:43:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.7 6.5
7 20.11.2016 Дмитрий Дюжев в кругу друзей Воскресенье 13:10:48 14:29:49 0.6 2.4
8 20.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:07:23 10:33:14 РОССИЯ К 0.5 2.6
9 20.11.2016 Евровидение-2016. Международный конкурс исполнителей детской песни Воскресенье 17:59:43 20:34:00 КАРУСЕЛЬ 0.5 1.4
10 15.11.2016 Юрий Гуляев. Концерт в БЗК 1978 год Вторник 17:50:45 18:34:06 РОССИЯ К 0.3 1.3

Гуманитарные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:13 11:58:53 НТВ 3.0 12.2
2 20.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:22:03 11:05:13 НТВ 2.9 12.8
3 19.11.2016 Главная дорога Суббота 10:21:00 11:02:00 НТВ 2.5 12.4
4 20.11.2016 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:04 10:33:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.3
5 19.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:17 19:01:47 1.9 6.3
6 18.11.2016 О самом главном Пятница 09:56:33 10:59:52 РОССИЯ1 1.8 12.9
7 16.11.2016 Контрольная закупка Среда 09:19:27 09:49:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 12.9
8 17.11.2016 Жить здорово Четверг 09:52:21 10:55:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 11.6
9 20.11.2016 Здоровье Воскресенье 08:54:32 09:59:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.0 6.1
10 19.11.2016 Минтранс Суббота 09:56:52 10:39:47 1.0 5.1

Социально-политические программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.11.2016 Человек и закон Пятница 18:48:10 19:52:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.9
2 17.11.2016 60 минут Четверг 18:49:44 19:59:51 РОССИЯ1 4.9 15.4
3 20.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:17:23 23:35:03 РОССИЯ1 4.6 16.1
4 19.11.2016 Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня Суббота 20:00:45 20:57:58 НТВ 4.5 12.1
5 19.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:00:45 НТВ 4.4 12.9
6 20.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:53 18:59:59 НТВ 3.2 9.0
7 20.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:03:37 14:08:26 НТВ 3.1 12.0
8 15.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 22:56:43 00:30:21 РОССИЯ1 3.0 13.8
9 17.11.2016 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 22:55:15 00:54:48 РОССИЯ1 2.5 12.2
10 19.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:29 17:03:17 2.4 8.6

Спортивные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.11.2016 Футбол. Товарищеский матч Вторник 18:54:51 20:53:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 9.2
2 20.11.2016 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Андре Уорд Воскресенье 23:50:44 00:45:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.3 7.6
3 20.11.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 19:22:13 21:26:23 МАТЧ ТВ 1.1 2.7
4 20.11.2016 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:26:23 22:40:20 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
5 19.11.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 16:26:43 17:27:41 МАТЧ ТВ 0.6 2.3
6 19.11.2016 Футбол. Чемпионат Германии Суббота 20:20:06 22:30:44 МАТЧ ТВ 0.6 1.6
7 20.11.2016 Школа Аркадия Паровозова Воскресенье 09:31:05 09:59:03 КАРУСЕЛЬ 0.6 3.2
8 15.11.2016 Смешанные единоборства. UFC Вторник 17:32:06 19:19:47 МАТЧ ТВ 0.5 2.0
9 19.11.2016 Фигурное катание. Гран-при Китая. Танцы на льду. Произвольная программа Суббота 10:03:52 11:01:13 МАТЧ ТВ 0.5 2.4
10 19.11.2016 #всенаматч Суббота 17:32:03 17:54:11 МАТЧ ТВ 0.5 1.5

Развлекательные программы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:18:21 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.8 21.8
2 14.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:49 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 19.9
3 18.11.2016 Голос Пятница 21:32:43 23:39:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 21.5
4 20.11.2016 Синяя птица Воскресенье 18:00:05 19:58:42 РОССИЯ1 6.4 17.3
5 19.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:26 21:28:57 ТНТ 5.9 15.9
6 18.11.2016 Поле чудес Пятница 19:52:34 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.9
7 18.11.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:16:39 РОССИЯ1 4.8 14.0
8 19.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 20:57:58 21:55:09 НТВ 4.5 12.2
9 20.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:08:19 19:18:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 13.4
10 14.11.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:26 19:51:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Шрек навсегда Воскресенье 19:19:14 20:58:37 СТС 2.5 6.3
2 19.11.2016 Шрек - 3 Суббота 19:19:15 21:00:12 СТС 1.8 5.1
3 20.11.2016 По следам Бременских музыкантов Воскресенье 09:41:18 10:00:00 1.1 5.9
4 20.11.2016 Бременские музыканты Воскресенье 09:18:32 09:39:09 1.1 6.5
5 17.11.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:44:59 19:06:29 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.6
6 20.11.2016 Барбоскины Воскресенье 10:49:53 11:00:18 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.3
7 17.11.2016 Ми-ми-мишки Четверг 20:28:55 20:34:55 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
8 16.11.2016 Дружба - это чудо Среда 20:03:27 20:25:34 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
9 20.11.2016 Карлсон вернулся Воскресенье 08:57:14 09:16:22 0.9 6.7
10 19.11.2016 Карлик нос Суббота 08:20:40 09:56:52 0.9 6.4
TNS Россия
Advertology.Ru

04.01.2017

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