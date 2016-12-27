100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.

И получат развитие в 2017-м.

В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

Посетители интернет-магазинов нередко бросают корзину с выбранным товаром, не закончив до конца оформление покупки. На это у них могут быть разные причины: зазвонил телефон, позвал ребенок. Интернет-магазины стремятся и могут вернуть таких посетителей.