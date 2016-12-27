100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|13.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:11
|20:59:09
|9.5
|23.8
|2
|11.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:33:35
|23:31:13
|7.1
|21.5
|3
|09.11.2016
|Местное время
|Среда
|20:44:56
|21:00:25
|6.5
|17.5
|4
|12.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:49
|21:30:12
|6.4
|17.3
|5
|13.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:15
|6.4
|17.7
|6
|13.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:21:47
|6.3
|16.4
|7
|13.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:51:14
|19:58:44
|6.2
|16.7
|8
|08.11.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:51:32
|21:00:04
|6.2
|16.8
|9
|09.11.2016
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:07
|20:44:56
|6.2
|17.2
|10
|09.11.2016
|Время
|Среда
|21:00:15
|21:56:48
|5.9
|16.3
|11
|09.11.2016
|Гражданин Никто
|Среда
|22:00:54
|23:03:25
|5.8
|18.1
|12
|11.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:34
|19:50:19
|5.3
|17.0
|13
|11.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|21:00:21
|23:15:02
|5.0
|14.4
|14
|11.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:27
|20:59:06
|4.9
|14.3
|15
|10.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:07
|19:59:47
|4.8
|15.3
|16
|12.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:02:17
|4.8
|13.9
|17
|12.11.2016
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:07
|21:08:44
|4.8
|12.9
|18
|12.11.2016
|Деревенская история
|Суббота
|14:19:11
|17:56:46
|4.7
|17.8
|19
|10.11.2016
|Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
|Четверг
|20:59:56
|23:28:42
|4.6
|14.4
|20
|12.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:13:03
|18:58:52
|4.5
|14.7
|21
|12.11.2016
|Разбитые сердца
|Суббота
|21:08:44
|01:11:57
|4.5
|15.8
|22
|13.11.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Воскресенье
|22:36:22
|00:53:59
|4.5
|19.3
|23
|13.11.2016
|Цена любви
|Воскресенье
|14:18:47
|17:51:14
|4.3
|14.6
|24
|08.11.2016
|Давай поженимся!
|Вторник
|18:46:48
|19:51:24
|4.3
|13.4
|25
|12.11.2016
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:56:46
|19:59:56
|4.2
|12.7
|26
|13.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:26:21
|19:30:11
|4.2
|12.1
|27
|13.11.2016
|Отпуск по ранению
|Воскресенье
|16:22:16
|18:03:45
|4.1
|12.7
|28
|09.11.2016
|Вечерние новости
|Среда
|18:00:23
|18:50:50
|4.1
|15.2
|29
|13.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:21:47
|00:56:24
|4.1
|17.1
|30
|07.11.2016
|Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
|Понедельник
|18:59:36
|19:51:02
|4.1
|12.6
|31
|12.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:12
|23:31:36
|4.0
|12.0
|32
|13.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:45
|18:59:53
|4.0
|10.9
|33
|12.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:00:28
|21:58:43
|3.9
|10.5
|34
|13.11.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:10
|16:20:10
|3.7
|13.0
|35
|08.11.2016
|След
|Вторник
|21:13:25
|22:00:10
|3.7
|10.1
|36
|10.11.2016
|Брат за брата - 2
|Четверг
|21:38:05
|22:33:18
|3.7
|10.8
|37
|09.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:03:58
|18:58:41
|3.6
|13.1
|38
|09.11.2016
|Время покажет
|Среда
|20:04:09
|21:00:15
|3.6
|9.9
|39
|12.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:49
|3.5
|10.0
|40
|09.11.2016
|Таинственная страсть
|Среда
|21:56:48
|22:58:02
|3.5
|10.7
|41
|09.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:11
|19:43:47
|3.4
|11.0
|42
|13.11.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:18:47
|3.4
|13.2
|43
|08.11.2016
|Мужское/женское
|Вторник
|16:03:20
|17:00:40
|3.4
|17.5
|44
|12.11.2016
|Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг
|Суббота
|20:02:17
|21:00:28
|3.4
|9.2
|45
|13.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:57:59
|13:02:57
|3.4
|13.7
|46
|11.11.2016
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:31:21
|00:22:32
|3.4
|14.9
|47
|09.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:10
|22:24:54
|3.3
|9.6
|48
|13.11.2016
|Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2
|Воскресенье
|16:34:59
|18:59:18
|3.3
|9.5
|49
|10.11.2016
|Вести. (17:00)
|Четверг
|17:00:07
|17:19:04
|3.2
|15.3
|50
|13.11.2016
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:33:25
|10:18:46
|3.2
|16.6
|51
|09.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:03:25
|01:26:19
|3.2
|18.4
|52
|08.11.2016
|Прямой эфир
|Вторник
|17:38:37
|18:47:01
|3.2
|12.2
|53
|13.11.2016
|Акценты недели
|Воскресенье
|19:00:11
|19:44:10
|3.2
|8.4
|54
|13.11.2016
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:20:55
|13:59:13
|3.2
|12.9
|55
|11.11.2016
|Жди меня
|Пятница
|17:02:04
|17:59:55
|3.2
|13.4
|56
|12.11.2016
|Ледниковый период
|Суббота
|18:16:03
|20:59:14
|3.2
|9.1
|57
|11.11.2016
|Мороз по коже
|Пятница
|23:15:02
|01:25:26
|3.1
|16.0
|58
|13.11.2016
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:09
|11:57:59
|3.1
|13.0
|59
|10.11.2016
|Детективы
|Четверг
|19:41:17
|20:21:54
|3.1
|9.0
|60
|07.11.2016
|Новости
|Понедельник
|10:45:56
|10:55:03
|3.0
|19.9
|61
|07.11.2016
|Наедине со всеми
|Понедельник
|17:01:33
|17:59:55
|3.0
|13.0
|62
|10.11.2016
|Юбилейный вечер Александра Зацепина
|Четверг
|21:42:54
|23:40:57
|3.0
|10.0
|63
|11.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:46
|22:01:29
|3.0
|8.2
|64
|07.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-9
|Понедельник
|17:15:00
|18:03:52
|3.0
|12.5
|65
|09.11.2016
|Сегодня вечером
|Среда
|22:58:02
|00:16:00
|2.8
|12.4
|66
|13.11.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|12:48:15
|13:44:20
|2.8
|11.3
|67
|12.11.2016
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|16:46:38
|17:59:25
|2.8
|9.6
|68
|10.11.2016
|Футбол. Товарищеский матч
|Четверг
|18:54:46
|20:56:35
|2.8
|8.1
|69
|13.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.4
|70
|13.11.2016
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:36:11
|11:22:30
|2.7
|11.9
|71
|13.11.2016
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:02:57
|14:09:08
|2.7
|10.9
|72
|13.11.2016
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:41
|2.7
|11.7
|73
|12.11.2016
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:39:46
|13:58:39
|2.7
|12.4
|74
|07.11.2016
|Универ
|Понедельник
|20:31:03
|21:02:49
|2.7
|7.2
|75
|12.11.2016
|Другой Киркоров
|Суббота
|16:21:46
|17:13:03
|2.7
|9.8
|76
|09.11.2016
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:13
|12:17:55
|2.7
|17.0
|77
|13.11.2016
|Фазенда
|Воскресенье
|11:22:38
|11:59:13
|2.7
|11.0
|78
|13.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:14
|22:01:57
|2.7
|7.1
|79
|13.11.2016
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:13
|12:15:12
|2.6
|10.8
|80
|13.11.2016
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:50
|11:04:09
|2.6
|11.6
|81
|13.11.2016
|ДОстояние РЕспублики
|Воскресенье
|13:44:27
|16:26:13
|2.6
|9.5
|82
|10.11.2016
|2012
|Четверг
|21:00:21
|00:00:12
|2.5
|8.4
|83
|11.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|20:00:00
|21:00:46
|2.5
|7.3
|84
|07.11.2016
|Парад 1941 года на Красной площади
|Понедельник
|10:55:03
|11:58:52
|2.5
|16.0
|85
|10.11.2016
|Тайны следствия - 13
|Четверг
|14:55:40
|16:59:42
|2.5
|13.7
|86
|12.11.2016
|Главная дорога
|Суббота
|10:21:22
|11:02:38
|2.5
|12.6
|87
|09.11.2016
|Молодежка-4
|Среда
|20:00:34
|21:00:13
|2.5
|6.8
|88
|10.11.2016
|Воронины
|Четверг
|19:29:50
|20:00:24
|2.5
|7.4
|89
|08.11.2016
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:00:19
|15:14:35
|2.4
|14.3
|90
|12.11.2016
|Квартирный вопрос
|Суббота
|12:01:05
|13:07:46
|2.4
|11.1
|91
|13.11.2016
|Открытие Китая
|Воскресенье
|12:16:16
|12:48:08
|2.4
|9.8
|92
|09.11.2016
|Тайны следствия - 12
|Среда
|14:55:14
|16:59:35
|2.4
|13.1
|93
|12.11.2016
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:38
|12:01:05
|2.4
|11.6
|94
|08.11.2016
|Сваты-5
|Вторник
|11:54:50
|13:59:20
|2.4
|15.6
|95
|13.11.2016
|Комеди Клаб (повтор)
|Воскресенье
|19:30:11
|20:00:29
|2.3
|6.0
|96
|12.11.2016
|Салтыков-Щедрин шоу
|Суббота
|21:58:43
|22:57:56
|2.3
|6.9
|97
|11.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:45
|21:00:17
|2.3
|6.8
|98
|11.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:29
|23:02:50
|2.3
|6.8
|99
|12.11.2016
|МаксимМаксим
|Суббота
|23:33:28
|00:30:45
|2.3
|9.8
|100
|09.11.2016
|Новости. (14:00)
|Среда
|13:57:22
|14:14:11
|2.3
|14.0
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28.12.2016
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