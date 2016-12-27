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100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян (07/11/2016 - 13/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/11/2016 - 13/11/2016

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:11 20:59:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.5 23.8
2 11.11.2016 Голос Пятница 21:33:35 23:31:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.1 21.5
3 09.11.2016 Местное время Среда 20:44:56 21:00:25 РОССИЯ1 6.5 17.5
4 12.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:49 21:30:12 ТНТ 6.4 17.3
5 13.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 17.7
6 13.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:21:47 РОССИЯ1 6.3 16.4
7 13.11.2016 Синяя птица Воскресенье 17:51:14 19:58:44 РОССИЯ1 6.2 16.7
8 08.11.2016 Пусть говорят Вторник 19:51:32 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.2 16.8
9 09.11.2016 Вести. (20:00) Среда 20:00:07 20:44:56 РОССИЯ1 6.2 17.2
10 09.11.2016 Время Среда 21:00:15 21:56:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.3
11 09.11.2016 Гражданин Никто Среда 22:00:54 23:03:25 РОССИЯ1 5.8 18.1
12 11.11.2016 Человек и закон Пятница 18:47:34 19:50:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 17.0
13 11.11.2016 Юморина 2016 Пятница 21:00:21 23:15:02 РОССИЯ1 5.0 14.4
14 11.11.2016 Поле чудес Пятница 19:50:27 20:59:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 14.3
15 10.11.2016 60 минут Четверг 18:49:07 19:59:47 РОССИЯ1 4.8 15.3
16 12.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:02:17 НТВ 4.8 13.9
17 12.11.2016 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:07 21:08:44 РОССИЯ1 4.8 12.9
18 12.11.2016 Деревенская история Суббота 14:19:11 17:56:46 РОССИЯ1 4.7 17.8
19 10.11.2016 Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Четверг 20:59:56 23:28:42 РОССИЯ1 4.6 14.4
20 12.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:13:03 18:58:52 НТВ 4.5 14.7
21 12.11.2016 Разбитые сердца Суббота 21:08:44 01:11:57 РОССИЯ1 4.5 15.8
22 13.11.2016 КВН - 2016. Высшая лига Воскресенье 22:36:22 00:53:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 19.3
23 13.11.2016 Цена любви Воскресенье 14:18:47 17:51:14 РОССИЯ1 4.3 14.6
24 08.11.2016 Давай поженимся! Вторник 18:46:48 19:51:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.4
25 12.11.2016 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:56:46 19:59:56 РОССИЯ1 4.2 12.7
26 13.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:26:21 19:30:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 12.1
27 13.11.2016 Отпуск по ранению Воскресенье 16:22:16 18:03:45 НТВ 4.1 12.7
28 09.11.2016 Вечерние новости Среда 18:00:23 18:50:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 15.2
29 13.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:21:47 00:56:24 РОССИЯ1 4.1 17.1
30 07.11.2016 Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Понедельник 18:59:36 19:51:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 12.6
31 12.11.2016 Танцы Суббота 21:30:12 23:31:36 ТНТ 4.0 12.0
32 13.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:45 18:59:53 НТВ 4.0 10.9
33 12.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:00:28 21:58:43 НТВ 3.9 10.5
34 13.11.2016 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:10 16:20:10 НТВ 3.7 13.0
35 08.11.2016 След Вторник 21:13:25 22:00:10 3.7 10.1
36 10.11.2016 Брат за брата - 2 Четверг 21:38:05 22:33:18 НТВ 3.7 10.8
37 09.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:03:58 18:58:41 НТВ 3.6 13.1
38 09.11.2016 Время покажет Среда 20:04:09 21:00:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 9.9
39 12.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:49 ТНТ 3.5 10.0
40 09.11.2016 Таинственная страсть Среда 21:56:48 22:58:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 10.7
41 09.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:11 19:43:47 НТВ 3.4 11.0
42 13.11.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:18:47 РОССИЯ1 3.4 13.2
43 08.11.2016 Мужское/женское Вторник 16:03:20 17:00:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 17.5
44 12.11.2016 Новые русские сенсации. Брежневы. Заколдованный круг Суббота 20:02:17 21:00:28 НТВ 3.4 9.2
45 13.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:57:59 13:02:57 НТВ 3.4 13.7
46 11.11.2016 Вечерний Ургант Пятница 23:31:21 00:22:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 14.9
47 09.11.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:10 22:24:54 3.3 9.6
48 13.11.2016 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 Воскресенье 16:34:59 18:59:18 ТНТ 3.3 9.5
49 10.11.2016 Вести. (17:00) Четверг 17:00:07 17:19:04 РОССИЯ1 3.2 15.3
50 13.11.2016 Сто к одному Воскресенье 09:33:25 10:18:46 РОССИЯ1 3.2 16.6
51 09.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:03:25 01:26:19 РОССИЯ1 3.2 18.4
52 08.11.2016 Прямой эфир Вторник 17:38:37 18:47:01 РОССИЯ1 3.2 12.2
53 13.11.2016 Акценты недели Воскресенье 19:00:11 19:44:10 НТВ 3.2 8.4
54 13.11.2016 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:55 13:59:13 РОССИЯ1 3.2 12.9
55 11.11.2016 Жди меня Пятница 17:02:04 17:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 13.4
56 12.11.2016 Ледниковый период Суббота 18:16:03 20:59:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 9.1
57 11.11.2016 Мороз по коже Пятница 23:15:02 01:25:26 РОССИЯ1 3.1 16.0
58 13.11.2016 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:09 11:57:59 НТВ 3.1 13.0
59 10.11.2016 Детективы Четверг 19:41:17 20:21:54 3.1 9.0
60 07.11.2016 Новости Понедельник 10:45:56 10:55:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 19.9
61 07.11.2016 Наедине со всеми Понедельник 17:01:33 17:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.0
62 10.11.2016 Юбилейный вечер Александра Зацепина Четверг 21:42:54 23:40:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 10.0
63 11.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:46 22:01:29 ТНТ 3.0 8.2
64 07.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-9 Понедельник 17:15:00 18:03:52 НТВ 3.0 12.5
65 09.11.2016 Сегодня вечером Среда 22:58:02 00:16:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 12.4
66 13.11.2016 Теория заговора Воскресенье 12:48:15 13:44:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 11.3
67 12.11.2016 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:46:38 17:59:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 9.6
68 10.11.2016 Футбол. Товарищеский матч Четверг 18:54:46 20:56:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 8.1
69 13.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.4
70 13.11.2016 Пока все дома Воскресенье 10:36:11 11:22:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.9
71 13.11.2016 Наш потреб надзор Воскресенье 13:02:57 14:09:08 НТВ 2.7 10.9
72 13.11.2016 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:41 РОССИЯ1 2.7 11.7
73 12.11.2016 Аншлаг и Компания Суббота 11:39:46 13:58:39 РОССИЯ1 2.7 12.4
74 07.11.2016 Универ Понедельник 20:31:03 21:02:49 ТНТ 2.7 7.2
75 12.11.2016 Другой Киркоров Суббота 16:21:46 17:13:03 НТВ 2.7 9.8
76 09.11.2016 Новости. (12:00) Среда 12:00:13 12:17:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 17.0
77 13.11.2016 Фазенда Воскресенье 11:22:38 11:59:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.0
78 13.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:14 22:01:57 ТНТ 2.7 7.1
79 13.11.2016 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:15:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.8
80 13.11.2016 Первая передача Воскресенье 10:20:50 11:04:09 НТВ 2.6 11.6
81 13.11.2016 ДОстояние РЕспублики Воскресенье 13:44:27 16:26:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 9.5
82 10.11.2016 2012 Четверг 21:00:21 00:00:12 СТС 2.5 8.4
83 11.11.2016 Comedy Woman Пятница 20:00:00 21:00:46 ТНТ 2.5 7.3
84 07.11.2016 Парад 1941 года на Красной площади Понедельник 10:55:03 11:58:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 16.0
85 10.11.2016 Тайны следствия - 13 Четверг 14:55:40 16:59:42 РОССИЯ1 2.5 13.7
86 12.11.2016 Главная дорога Суббота 10:21:22 11:02:38 НТВ 2.5 12.6
87 09.11.2016 Молодежка-4 Среда 20:00:34 21:00:13 СТС 2.5 6.8
88 10.11.2016 Воронины Четверг 19:29:50 20:00:24 СТС 2.5 7.4
89 08.11.2016 Новости. (15:00) Вторник 15:00:19 15:14:35 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.3
90 12.11.2016 Квартирный вопрос Суббота 12:01:05 13:07:46 НТВ 2.4 11.1
91 13.11.2016 Открытие Китая Воскресенье 12:16:16 12:48:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.8
92 09.11.2016 Тайны следствия - 12 Среда 14:55:14 16:59:35 РОССИЯ1 2.4 13.1
93 12.11.2016 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:38 12:01:05 НТВ 2.4 11.6
94 08.11.2016 Сваты-5 Вторник 11:54:50 13:59:20 РОССИЯ1 2.4 15.6
95 13.11.2016 Комеди Клаб (повтор) Воскресенье 19:30:11 20:00:29 ТНТ 2.3 6.0
96 12.11.2016 Салтыков-Щедрин шоу Суббота 21:58:43 22:57:56 НТВ 2.3 6.9
97 11.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:45 21:00:17 СТС 2.3 6.8
98 11.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:29 23:02:50 ТНТ 2.3 6.8
99 12.11.2016 МаксимМаксим Суббота 23:33:28 00:30:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.8
100 09.11.2016 Новости. (14:00) Среда 13:57:22 14:14:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 14.0
TNS Россия
Advertology.Ru

28.12.2016

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